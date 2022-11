Když Martin Němec po revoluci vyrazil stopem na letní brigádu do Rakouska, netušil ještě, že se mu tím změní život. Když se pak jednoho dne se probudil a poslední auto ho vyložilo v rakouském Zell am See, najednou stál u jezera a nad ním se tyčily ledovce.

Ve známém středisku Martin Němec, který v té době stále studoval v Česku, už zůstal. Má tu děti a pracuje jako provozní jedné z horských chat. A na Zell am See nedá dopustit, ať už co do zimního lyžování a výstupů na skialpech „na pivo“ či letních túr a cyklistiky.