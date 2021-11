Investice do zelených projektů v Evropě za letošní rok svou výší vůbec poprvé v historii překonaly ty do fosilního byznysu. Udržitelnost už tak nezajímá jen okrajovou část spotřebitelů, ale tlačí na ni regule Evropské unie a hlavně samotní investoři. Ve zkratce, být zelený už není jen dobré PR, ale stává se to ekonomickou nutností.

Hospodářské noviny proto ve spolupráci se společností EY rozjíždí projekt Přechod na zelenou, který má podrobně ukázat, jaká je současná situace v oblasti udržitelných investic v Česku, jakým změnám se budou muset firmy v následujících letech přizpůsobit a co od tohoto trendu mohou čekat spotřebitelé. V rámci projektu přineseme komplexní analýzy, podcasty s odborníky i debatu u kulatého stolu. Na úvod se ale podívejme na pár základních pojmů, jejichž znalost usnadní orientaci v zelených investicích.