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⚽ Investice Bezos
Bezos se stal spolumajitelem fotbalového Liverpoolu v miliardové dohodě21:05 🡇 luxusní podíl v Liverpoolu×
⚽ Investice Bezos
Majitelé Liverpoolu prodali asi třetinu klubu konsorciu v čele s Amitem Bhatiou, do kterého patří i Jeff Bezos a Eduardo Saverin.
Konsorcium zaplatilo za 30 procent podílu 1,35 miliardy liber, což je 38,32 miliardy korun.
Jeff Bezos je čtvrtý nejbohatší člověk světa a investice do Liverpoolu je jeho první sportovní investicí.
Amit Bhatia bude místopředsedou klubu, zatímco Bezos do představenstva nevstoupí.
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🧀 Lactalis akvizice
Lactalis kupuje britskou divizi Saputo za 1,34 miliardy dolarů a plánuje dominanci na trhu20:18 🡇 Ovládnutí britského trhu×
🧀 Lactalis akvizice
Francouzská firma Lactalis koupí britskou divizi kanadského Saputo za 1,34 miliardy dolarů.
Divize zahrnuje značky Cathedral City, Davistow, Wensleydale Creamery, Country Life a margaríny Clover a Utterly Butterly.
Divize zaměstnává 1300 lidí a 94 % tržeb pochází z britského trhu.
Lactalis je globálně aktivní společnost s 85 tisíci zaměstnanci, působí i v Česku pod značkami jako Mlékárna Kunín a Président.
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🏭 Převzetí Karsitu
Východočeský Hauk kupuje lisovnu Karsit, spory kolem provozu pokračují18:24 🡇 Bitva o miliardy×
🏭 Převzetí Karsitu
V červnu ukončila rodina Řípových dlouhý spor o majetek průmyslové skupiny Karsit.
Karsit Agro získala společnost zastupující syny Františka Řípy, zatímco výrobní závod získala dcera Kamila Kaiserová, která ho nyní prodává společnosti Hauk.
Skupina kolem Jana Fišera s lobbistou Tomášem Horáčkem nárokuje provoz Karsitu pachtovní smlouvou.
Spojením Hauk a Karsit vznikne silná česká průmyslová skupina, tržby přes 5 miliard korun, rozhodnutí ÚOHS se očekává v září.
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