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  1.  Investice Bezos

    Bezos se stal spolumajitelem fotbalového Liverpoolu v miliardové dohodě

    21:05 🡇 luxusní podíl v Liverpoolu
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     Investice Bezos

    Majitelé Liverpoolu prodali asi třetinu klubu konsorciu v čele s Amitem Bhatiou, do kterého patří i Jeff Bezos a Eduardo Saverin.
    Konsorcium zaplatilo za 30 procent podílu 1,35 miliardy liber, což je 38,32 miliardy korun.
    Jeff Bezos je čtvrtý nejbohatší člověk světa a investice do Liverpoolu je jeho první sportovní investicí.
    Amit Bhatia bude místopředsedou klubu, zatímco Bezos do představenstva nevstoupí.

    Dohodnuto. Zakladatel Amazonu Bezos je spolumajitelem fotbalového Liverpoolu ▪ 1 min. čtení

  2. 🧀 Lactalis akvizice

    Lactalis kupuje britskou divizi Saputo za 1,34 miliardy dolarů a plánuje dominanci na trhu

    20:18 🡇 Ovládnutí britského trhu
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    🧀 Lactalis akvizice

    Francouzská firma Lactalis koupí britskou divizi kanadského Saputo za 1,34 miliardy dolarů.
    Divize zahrnuje značky Cathedral City, Davistow, Wensleydale Creamery, Country Life a margaríny Clover a Utterly Butterly.
    Divize zaměstnává 1300 lidí a 94 % tržeb pochází z britského trhu.
    Lactalis je globálně aktivní společnost s 85 tisíci zaměstnanci, působí i v Česku pod značkami jako Mlékárna Kunín a Président.

    Lactalis kupuje britskou divizi konkurenčního Saputa. Chce ovládnout ostrovní trh s čedarem, máslem a margarínem ▪ 2 min. čtení

  3. 🏭 Převzetí Karsitu

    Východočeský Hauk kupuje lisovnu Karsit, spory kolem provozu pokračují

    18:24 🡇 Bitva o miliardy
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    🏭 Převzetí Karsitu

    V červnu ukončila rodina Řípových dlouhý spor o majetek průmyslové skupiny Karsit.
    Karsit Agro získala společnost zastupující syny Františka Řípy, zatímco výrobní závod získala dcera Kamila Kaiserová, která ho nyní prodává společnosti Hauk.
    Skupina kolem Jana Fišera s lobbistou Tomášem Horáčkem nárokuje provoz Karsitu pachtovní smlouvou.
    Spojením Hauk a Karsit vznikne silná česká průmyslová skupina, tržby přes 5 miliard korun, rozhodnutí ÚOHS se očekává v září.

    Východočeský výrobce Hauk přebírá lisovnu Karsit z rodinné ságy Řípových. Provozovat ji ale chtějí i lidé z kauzy Fair Credit ▪ 6 min. čtení
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