Ve chvíli, kdy se stávající informační systémy a IT vybavení ve firmách dostanou na konec své životnosti, nastává ideální okamžik na přechod do cloudu, říká Ondřej Fous, byznys development manager společnosti Artex informační systémy. „Firma stojí před rozhodnutím – jestli jít cestou jednorázové investice do vybavení, které vydrží třeba dalších šest let, nebo zvolí formu služeb třeba právě v cloudu,“ popisuje Fous. Podle jeho zkušenosti si v poslední době devět z deseti firem vybírá právě druhou možnost.

Nejčastějším důvodem, proč se některé podniky zpočátku využití vzdálených úložišť brání, je strach o bezpečnost dat, vzhledem k úrovni ochrany datových center jsou ale podle Fouse takové obavy zbytečné. „Zákazníci taky řešili rychlost internetu, zda bude dostatečná, aby mohli mít služby v cloudu. Ale myslím, že v roce 2022 to už není validní důvod,“ dodává Fous. Rozhovor vznikl v rámci projektu Hospodářských novin a Microsoftu O datech a lidech. Jeho cílem je inspirovat příběhy firem, kde hlavní roli hrají inovace, data a digitální technologie.