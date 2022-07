Koruna proti euru zpevnila. Dokonce krátce na hodnoty naposledy dosažené před ruským napadením Ukrajiny. Otázkou je, zda za posílením stojí ekonomické fundamenty, nebo jde o „umělý“ pohyb. Předpokládáme, že lví podíl nese druhá varianta. Obměněná bankovní rada šlápla na intervenční plyn. Dost možná i proto, aby měla prostor pro srpnovou stabilitu sazeb.

Centrální banka kurz necílí. Necílí jeho konkrétní hodnoty ani intervenční objemy. I přesto při pohledu na graf proti euru vidíme, že se koruna od druhé poloviny května až do začátku července pohybovala bez výraznějších výkyvů pod hodnotou 24,75 za euro. Při srovnání s vývojem ostatních měn regionu, jako je polský zlotý a maďarský forint, je rozdíl ve volatilitě zcela očividný. Koruna byla jako přilepená, zatímco zlotý a forint volatilní oběma směry.

Rychlé oslabení v krátkém čase

Posun přišel na začátku tohoto měsíce, kdy došlo na obměnu bankovní rady ČNB. Kurz koruny výraznými a v tu dobu pro zbytek regionu ojedinělými pohyby postupně zpevnil nejprve o deset a poté o dvacet haléřů. Aktuálně se ustálil v pásmu 24,50 až 24,55 za euro. Zde již do jeho vývoje mimo centrální banku vstoupila i tržní nálada, která se dá v posledních dnech popsat jako relativně optimistická. Například zlotý za posledních sedm dní zpevnil o procento a půl, forint o více než dva a půl procenta.

Česká národní banka letos intervenovala poprvé už v březnu v souvislosti s rizikově averzní náladou spojenou s válkou na Ukrajině. Tehdy šlo o zásah spojený především s rychlým oslabením v krátkém čase a likviditní situací korunového trhu. Postupem času ale přešla do režimu obrany koruny před déle trvajícími tlaky na oslabení. To podporovalo globální tržní prostředí spojené nejprve s revizí výhledu amerických sazeb směrem vzhůru a poté s makroekonomickým výhledem možné recese zatěžujícím procyklické euro a s ním i měny regionu.

Objem kumulovaných intervencí se dle odhadů vyšplhal na nižší dvouciferné úrovně miliard eur. Některé finanční instituce předpokládají, že se objem prodaných eur dostal až na 10 procent držených devizových rezerv v bilanci centrální banky ke konci června. Tehdy měla ČNB k dispozici více než 150 miliard eur. Zásadní informace pak přišla od člena bankovní rady Oldřicha Dědka. Intervenujeme proti oslabování koruny. Použité prostředky jsou přitom daleko od bodu, v němž by banka začala mít pocit, že se rezervy významně krátí.

Výrazné posílení koruny? Spíše ne

Je nutné připomenout, že intervence jsou pro centrální banku až „second best“ nástroj. Primární jsou úrokové sazby, o nichž obměněná rada zatím příliš informací neuvedla. V době psaní textu víme, že v boji s inflací má pomoci fiskální politika, netušíme ale, zda jsou zejména noví členové rady pro zvýšení sazeb s ohledem na inflační prostředí, nebo jejich stabilitu. Do zahájení mediální karantény před srpnovým zasedáním přitom zbývá zhruba týden.

Výhled tržních sazeb pracuje s možností zvýšení úroků ČNB na horizontu jednoho až šesti měsíců. Nemělo by se však jednat o úpravy dosahující velikosti úprav ze závěru loňského roku nebo letošního prvního pololetí. Hranice sedmi procent by tak nemusela být konečná.

I přes slabší averzi k riziku z posledních dní nevnímáme ekonomické prostředí jako nakloněné směrem k výraznému posílení koruny. Obchodní bilance, potažmo běžný účet, se propadla do deficitu. Hrozba evropské recese neoslabila. Naopak zesílila s nejistotou, zda Rusko nezastaví dodávky plynu do Evropy, případně je výrazně neoseká. Výpadek ruského plynu byl v podstatě všemi institucemi vytvářejícími prognózy označen za riziko číslo jedno mající dopad na evropské domácnosti i podniky. A spojený by nepochybně byl i s celkovým zhoršením tržní nálady, které by se na koruně podepsalo negativně.

Zároveň ale musíme pracovat s ochotou centrální banky dále intervenovat. Prostředků má dostatek a bod zvratu je, jak se zdá, zatím daleko. Kurz koruny by tak v nadcházejících týdnech mohl zůstat relativně silný ve slabém prostředí. Silný oproti červnu, a to v řádech nižších desítek haléřů, s rizikem možného dalšího přidání intervenčního plynu během letních měsíců.