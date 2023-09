Čtyři týdny, čtyři města, na sto akcí, které přiblíží umělou inteligenci dětem i dospělým s důrazem na mezioborový přesah. Učitelé budou moci zapátrat třeba po intelektu budoucnosti, veřejnost zase testovat generativní AI, hlasové asistenty a někde třeba i samořídící vozidla. Program Dnů AI už odkryl své letošní taháky. Spolu s ním se spouští i nominační proces AI Awards – jediného oborové ocenění v oblasti umělé inteligence.

V Brně to vloni začalo a nejinak tomu bude tento rok. Také letošní ročník Dnů AI 2023 odstartuje v jihomoravské metropoli. A sice v pondělí 9. října. Protože jedním z průřezových tematických celků Dnů AI bude vzdělávání, jehož obsah se zaměřuje na zavádění umělé inteligence do škol, nabídne program hned v úvodu konferenci s podtitulem Pátrání po intelektu budoucnosti v rámci sekce AI 4 Edu. Ta je určená primárně učitelům základních a středních škol.

Se vzděláváním je spjat také blok AI 4 Talents. Skrze využití AI například ve videohrách se pokusí nadchnout pro tuto technologii či přímo studium v oboru nadějné pražské a brněnské teenagery.

Ve všech městech se mohou účastníci těšit na nejrůznější formáty akcí – mimo přednášek a prezentací bude velká část programu věnována workshopům, panelovým diskusím nebo třeba kvízům. Společným jmenovatelem všech pak bude praktičnost. Každý návštěvník Dnů AI si od zkušených průvodců světem umělé inteligence odnese nové poznatky a podněty.

Pestrá nabídka pro každého

Nejširší záběr aplikací AI představí sekce zaměřené na veřejnost – od školáků po seniory – a byznys – od kreativců po investory. První ze zmíněných pod názvem AI 4 All ukáže propojení umělé inteligence s reálným světem. V oborech, jako je zdravotnictví, zemědělství, doprava, umění nebo také v náboženství. Vedle testování možností generativní AI nebo hlasových asistentů bude možné prozkoumat blíže třeba pokrok samořídících vozidel.

Sekce AI 4 Business kombinuje zase sdílení zkušeností z praxe od těch nejpovolanějších s úzce zaměřenými semináři. Pražský celodenní program věnovaný byznysu proběhne v centrále ČSOB a mimo hostitelů podají příklady adopce AI společnosti ze silné členské základny organizátorů – Blindspot AI, DNAi, MAMA AI a další –, ale také přední české IT firmy jako Seznam. Neméně zajímavé řečníky nabídnou i další města, například Gauss Algorithmic či Y-Soft v Brně.

Posledními dvě sekce pak cílí na výzkum a veřejnou správu. AI 4 Research nabídne mimo jiné showcase českých výzkumných i průmyslových skupin v CIIRC ČVUT či program na VUT věnovaný rozpoznávání řeči a neurolingvisitckému programování (NLP).

AI 4 Gov naproti tomu provede zástupce ministerstev a jiných úřadů implementací AI ve veřejné správě, včetně nejvhodnějších příkladů ze zahraničí.

Ve všech městech na programu spolupracuje agentura CzechInvest se svým projektem Technologická inkubace, která mimo jiné připravuje AI Startup Pitch Contest – příležitost pro start-upy představit svůj projekt a získat zpětnou vazbu.

„Umělá inteligence je na vzestupu. V rámci projektu Technologická inkubace se nám hlásí velké množství kvalitních start-upů, kdy v preinkubaci registrujeme přes 200 AI projektů, přitom většina se rodí v Praze a Brně. I proto jsme rádi, že se do letošního ročníku se svými inovačními centry aktivně zapojila i Plzeň s Ostravou, kterým pomůžeme v rozvoji AI startupového ekosystému v regionech,“ říká Matouš Kostlivý, ředitel AI Hub agentury CzechInvest.

Spolu s hlavním programem se v největších českých městech umělá inteligence představí také skrze akce partnerů. Do letošního programu se zapojily desítky subjektů. Mezi nejzajímavější akce bude pravděpodobně patřit kreativní odpoledne v Brně pod názvem Pravidla se změnila, které se v obměněné podobě představí i v Plzni. Nebo program s názvem Pecha Kucha Nights zaměřené na vědu, technologie a hlavně AI. Ty se uskuteční v Praze i Brně.

Většina z pestré palety akcí v rámci Dnů AI je pro návštěvníky zdarma. Na vybrané části programu je možné zakoupit vstupenky. Bližší informace k programu i vstupnému budou postupně zveřejněny na www.dny-ai.cz.

Dny AI 2023 Konají se postupně v Brně (9.–15. 10.), Plzni (16.–22. 10.), Ostravě (23.–29. 10.) a Praze (30. 10. – 5. 11.).

Cílem akce je představit možnosti využití umělé inteligence a – spolu s oborovým oceněním – také propojit a prezentovat to nejlepší, co česká AI scéna nabízí na výzkumném i byznysovém poli.

Ocenění se předají v Praze

V pražském týdnu letošních Dnů AI dojde také na ocenění nejlepších počinů na poli umělé inteligence. Jediná oborová soutěž AI Awards proběhne po několikaleté pauze v novém kabátě.

Ocenění bude vyhlášeno v celkem pěti kategoriích: AI a společenský přínos, AI ve vzdělávání, AI ve výzkumu a vývoji, AI ve veřejné správě a AI v podnikání.

Vítěze AI Awards 2023 vybere na základě nominací odborná porota složená z předních představitelů české AI scény a dalších osobností. Mimo jiné v ní zasednou špičkový český informatik profesor Jiří Matas, expertka na AI Daria Hvížďalová nebo zakladatel cen Petr Šrámek.

Nominační proces poběží od 15. září do 12. října na webových stránkách AIAwards.cz. Své tipy na nejlepší projekty, týmy a osobnosti může odborné porotě předložit, kdokoliv a následně budou v každé kategorii vybráni tři finalisté.