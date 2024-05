Umělá inteligence se do našich životů propisuje už několik let, ačkoliv k ní přitáhly pozornost široké veřejnosti především velké jazykové modely. Ty měly vliv i na to, že se z AI stalo jedno z nejdůležitějších témat současnosti. Umělá inteligence proniká do všech oborů a stává se důležitou konkurenční výhodou i v oblasti byznysu. „Říká se, že firmy, které se nepřeorientují na umělou inteligenci, do pěti let skončí,“ zmínil jeden z možných trendů ve formování byznysových strategií na Dnech AI Jan Procházka ze společnosti DataSentics.

Potřebu srovnat krok s dobou a v optimálním případě ji ještě předběhnout si uvědomují i majitelé a zástupci firem. Z toho důvodu se už loni na podzim ve velkém sjeli na akci AI 4 Business pořádanou v rámci Dnů AI, jejímž cílem bylo přiblížit, co všechno umělá inteligence v byznysovém segmentu momentálně umožňuje a jak ji optimálně do firemních procesů zařadit. Vzhledem k raketovému nástupu umělé inteligence navazuje prg.ai jarním zkráceným vydáním stejnojmenné akce ve středu 22. května. Opět v reprezentativních prostorách hlavního sídla ČSOB banky v Praze.

Jak prozradila Michaela Bauer, členka představenstva ČSOB, spolek prg.ai si nevybral ke konání akce tuto banku náhodou. ČSOB se totiž nasazováním AI do finančních procesů zabývá už 13 let. Neuronovou síť použili již v roce 2017, implementovali také startupovou firmu Resistant AI, následně založili i vlastní firmu specializující se na AI ve finančním prostoru Discai.

Celodenní program podzimního AI 4 Business zahrnoval nejprve teoretickou část – přednášky a panelové diskuse na téma Implementace AI od vize po škálování – a současně běžela druhá tematická část zaměřena na zvládnutí generativní AI od nástroje po právo. V odpolední části na oba bloky navázaly workshopy, případové studie, ukázky a diskuse na jednotlivá témata s možností individuálních konzultací.

„Na podzim jsme inspirovali na 150 zástupců firem a podnikatelů. Rádi bychom podzimní akci zopakovali se vším všudy. Opět tak navazujeme formátem plným praktických příkladů ze zavádění umělé inteligence, a to nejen do firemních procesů,“ říká ředitel spolku prg.ai Lukáš Kačena.

Ohlédnutí za prvním ročníkem

V dopoledním pásmu zaměřeném na implementaci umělé inteligence promluvilo několik odborníků z firem, které se zařazováním AI a zjednodušováním procesů v různých typech společností zabývají, ať už v regionálním či mezinárodním měřítku.

Mezi odborníky obecně panovala shoda, že aby nastavení AI produktů ve firmách mohlo fungovat, je třeba, aby měly jasnou vizi, co jim má produkt přinést, proč se pro implementaci umělé inteligence rozhodly, a aby disponovaly dostatečnými daty, s nimiž lze pak při přípravě produktu pracovat. Debatující byli jednotní v názoru, že úspěch je cokoliv, co může prokázat hodnotu. Jen je třeba počítat s tím, že pilotní projekt může být v podstatě teprve začátkem pro správné nastavení funkcí, což někdy firmy znejistí a odradí.

Takzvaný guick win neboli rychlá výhra pro obě strany, která byla jednou částí diskuse, pak představuje výhody pro oba zúčastněné. Podle Martiny Tiché ze společnosti Blindspot AI je konkrétně v jejich případě takovou výhrou, když mezi oběma stranami panuje souhra mezi nápadem a řešením, existuje mezi nimi oboustranné nadšení a chuť do projektu jít. Současně může být rychlou výhrou i to, že má projekt rychlý přínos a nízké investice. To vše má být postavené na transparentní a nepřetržité komunikaci, aby finální představení pilotního projektu nebylo pro klienta překvapením. „Pro nadšení a důvěru lidí v quick win udělal skvělou službu ChatGPT. Každý z nás si ho měl možnost vyzkoušet, a když něco vidíme na vlastní oči, pak tomu i věříme. Cítím, že ve firmách je díky tomu nadšení pro AI mnohem větší,“ vysvětlila Martina Tichá s tím, že je ale důležité zaměřit se i na návratnost.

Na co těšit letos?

Půldenní formát akce pokrývají přednášky i případové studie. Těšit se můžete na otevřené sdílení zkušeností expertů předních AI a konzultačních firem, kteří se zaměří na témata jako úspěšná implementace AI jako konkurenční výhoda (DataSentics), na co si dát pozor při škálování (EY), využití firemních dat v generativní AI (Blindspot AI) a využití AI agentů na bázi LLM v byznysu (MAMA AI).

V případových studiích pak Datamole, DNAi, Ententee, KPMG a Profinit představí praktické rady ze zavádění AI do enterprise prostředí. Řeč bude například o chytrých dopravních patnících. Taková dopravní infrastruktura umožňuje sbírat data k dalšímu zpracování a je poměrně snadno přenositelná do jiných oborů. Dozvíte se také, jak na efektivní využití energie a její použití k plánování bezpečných a včasných jízd vlaků, nebo o vývoji AI aplikací, optimalizaci zásob a využití umělé inteligence ke snížení uhlíkové stopy.

Více o jarní edici AI 4 Business najdete zde.