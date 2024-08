Dítě má od včerejška horečku, kašle, běžně dostupné léky nezabírají. Jenže je zrovna sobota a k lékaři se s ním dostanete až po víkendu. Navíc bydlíte v malé odlehlé obci, odkud je cesta na nejbližší pohotovost složitá. Co ale dělat, když chcete mít jistotu, že dítěti nehrozí vážné komplikace, a když mu potřebujete zajistit bez odkládání adekvátní léčbu?

Jihočeši mají od letošního léta k dispozici nástroj, který jim podobné situace výrazně ulehčí. Kraj všem svým obyvatelům předplatil neomezené využívání telemedicínské aplikace Meddi app, přes kterou je možné spojit se během pár minut s lékařem, probrat s ním své zdravotní obtíže a nechat si doporučit léčbu, případně předepsat medikaci.

Takzvaná Jihočeská pohotovost má zajistit rychlou zdravotnickou konzultaci lidem v případě, kdy z časových nebo logistických důvodů nemohou kontaktovat svého praktického lékaře. Kromě toho má pomoci vyřešit nedostatek lékařů v menších obcích. „Je čím dál složitější udržet v menších městech pohotovosti, kde je praktický lékař třeba celé odpoledne k dispozici. Do budoucna to půjde jen u velkých nemocnic,“ vysvětluje v úvodním videu k nové službě jihočeský hejtman Martin Kuba.

V budoucnu bude pohotovost jen na urgentním příjmu okresních nemocnic.

Podle statistik odboru zdravotnictví Jihočeského kraje navštíví ročně ordinace lékařských pohotovostních služeb asi 64 tisíc pacientů a v meziročním srovnání tento počet narůstá. Často se přitom jedná o případy, kdy zdravotní stav pacienta fyzickou návštěvu pohotovosti nevyžaduje, protože trpí nekomplikovaným onemocněním, které je možné diagnostikovat a léčit na dálku. Kuba v této souvislosti zmiňuje plán ministerstva zdravotnictví omezit pohotovosti jen na urgentní příjem. „V Jihočeském kraji by to znamenalo, že pohotovosti budou jen u okresních nemocnic. Jinak to ani personálně nejde zajistit,“ pokračuje hejtman. Péče o pacienty, kteří nepotřebují urgentní ošetření, má proto přejít do online prostředí, což jim většinou přinese i větší pohodlí a bezpečí.

Doktor se ozve za pár minut

Inspiraci kraj hledal v severských zemích, kde je zajištění telemedicíny pro občany běžnou praxí. „V řadě severských států, kde je problém s pokrytím velkého, řídce osídleného území často mnohem větší než u nás, už se úplně běžně v moderním zdravotnictví využívá spojení s lékařem pomocí videohovoru, telefonu nebo chatu,“ dodává Kuba. Jihočeský kraj se tak jako první v Česku vydává touto cestou a zpřístupňuje telemedicínské služby plošně všem svým obyvatelům.

Zakázku na poskytování online pohotovosti pro Jihočeský kraj vysoutěžila společnost Meddi hub, která už tyto služby nabízí ve své aplikaci od covidového roku 2020. Nabídku využívají i některé firmy jako benefit pro rodiny svých zaměstnanců. Jihočeský kraj za roční zajištění této služby pro všechny své obyvatele zaplatil necelých 14 milionů.

Jihočeská pohotovost Foto: Meddi hub

„Službu zajišťují naši smluvní lékaři, kteří mají svá vlastní zdravotnická zařízení nebo v nějakém pracují. Pro naše klienty fungujeme každý den v roce, 24 hodin denně. Všem, kdo se chtějí s lékařem spojit, garantujeme dobu spojení do půlhodiny, v současné době se nám ale daří udržet průměrnou dobu spojení kolem šesti minut,“ říká zakladatel společnosti Meddi hub Jiří Pecina. „Díky rostoucí poptávce po naší službě také neustále rozšiřujeme naši síť lékařů a uvítáme každého, koho telemedicína zajímá. Například pro maminky na rodičovské je služba na online pohotovosti skvělou možností, jak si přivydělat,“ dodává Pecina.

Online pohotovost je pro všechny občany Jihočeského kraje k dispozici zdarma od 1. srpna letošního roku. Po registraci přes počítač nebo mobilní telefon dostanou přístup na platformu, přes kterou mohou konzultovat své zdravotní problémy s lékařem 24 hodin denně bez omezení. Přihlášení je podmíněno trvalým bydlištěm v Jihočeském kraji a identitu pacienta lékař v živém videohovoru ověřuje předložením občanského průkazu.

Nástroj samozřejmě nemá nahradit lékařskou péči v urgentních případech, kdy pacient potřebuje okamžité ošetření vážného úrazu nebo onemocnění. „Online Jihočeská pohotovost neslouží k poskytování neodkladné či akutní péče, avšak může fungovat jako alternativní kontakt mezi pacientem a lékařem. Prostřednictvím moderních telekomunikačních technologií lze posoudit a navrhnout pacientovi vhodný individuální léčebný postup a zároveň vystavit eRecept,“ vysvětluje vedoucí krajského odboru zdravotnictví Ivana Turková.

Každý druhý přihlášený hned volá lékaře

Největší zájem o registraci byl hned po spuštění nové služby. V prvním srpnovém týdnu se do systému přihlásilo téměř 14 tisíc Jihočechů, po třech týdnech od spuštění je jich více než 16 tisíc. „V posledním týdnu každá druhá registrace do platformy končí zadáním požadavku na lékaře. To znamená, že pacienti, kteří ji v posledním týdnu vyhledali, ji vyhledali s cílem konzultace svého stavu,“ všímá si Turková. Online pohotovost odbavila za první tři týdny fungování více než 1600 požadavků a lékaři jejím prostřednictvím vydali téměř 600 eReceptů.

V nadcházejícím období se může zájem o aplikaci opět zvýšit. Online jihočeská pohotovost začala fungovat uprostřed dovolených a prázdnin, takže se dá předpokládat, že řada lidí její existenci sice zaregistrovala, ale přihlášení do systému odložila. To se může změnit se začátkem školního roku, s návratem dětí do kolektivu a s nástupem podzimních virových infekcí.

„Těšíme se, že služba uvolní ruce lékařům, kteří slouží na pohotovostech v nemocnicích, a ti tak budou mít více prostoru řešit opravdu urgentní případy,“ uzavírá Pecina a doufá, že se Jihočeský kraj stane inspirací pro další české kraje, které ho v plošné nabídce telemedicínských služeb budou následovat.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Meddi hub.