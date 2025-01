Monopost, za jehož volantem seděl Júki Cunoda, čekal v kvalifikaci Velké ceny Rakouska formule 1, až na něj přijde řada. Znenadání se však do malé mezery před ním vklínil jiný vůz. Japonský pilot si nevybíravě ulevil a jeho slova zachytilo vysílání webového kanálu této závodní série. Cunoda pak dostal za dvě vulgární slova pokutu 40 tisíc eur (101 320 korun). Drobná epizoda je výmluvným dokladem trendu, jaký v Mezinárodní motoristické federaci (FIA) vládne pod vedením Muhammada bin Sulajima. Přísnost je nade vše.

Bývalý závodník rallye z Dubaje byl do čela vlivné sportovní organizace zvolen v prosinci 2021. Mohlo to vypadat jako známka kontinuity, neboť Sulajim předsedal pracovní komisi, která vytvořila koncepci rozvoje motosportu na léta 2013 až 2023. Odcházející předseda Jean Todt však tehdy prohlásil, že výsledky voleb budou znamenat rozchod s minulostí. Závěry z valného shromáždění FIA v prosinci minulého roku ve Rwandě jako by mu daly za pravdu.

