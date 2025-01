Umělá inteligence (AI) se vrhla i na předpovídání počasí a výsledky jsou nad očekávání dobré. Zapomeňte na nejisté odhady, AI otevírá dveře k mnohem přesnějším a rychlejším předpovědím, a to i na několik týdnů dopředu. Oproti dřívějším složitým výpočtům a modelům se totiž učí z obrovského množství dat. V podstatě jí stačí ukázat, jak se počasí chovalo v minulosti, a ona si sama najde vzorce a zákonitosti.

Jedním z nejnovějších příkladů je model GenCast od Googlu. Tento algoritmus dokáže vygenerovat 50 a více různých scénářů vývoje počasí a ukázat, jak pravděpodobný je každý z nich. Představte si to jako takovou věšteckou kouli, která vám neříká jen jednu možnost, ale hned několik, a k tomu ještě s pravděpodobností. Jeden 15denní výhled zvládne vygenerovat za pouhých osm minut, a to díky páté generaci čipu pro umělou inteligenci (TPU v5). Pro srovnání, tradiční modely potřebují na stejný úkol hodiny na superpočítačích s desítkami tisíc procesorů. Jak je to možné? GenCast totiž používá difuzní modely, stejné, které stojí za nedávným boomem v generování obrázků, videí a hudby. Jen se naučil pracovat s daty o počasí na Zemi.

GenCast není jen rychlejší, ale i přesnější. V testech, kde se porovnával s nejlepším operačním systémem pro předpovědi počasí (ECMWF ENS), byl lepší v 97,2 procenta případů. Pokud se bavíme o předpovědích na více než 36 hodin dopředu, tak dokonce v 99,8 procenta případů. GenCast si umí poradit i s extrémními jevy, jako jsou vlny veder, silný vítr nebo hurikány. Díky tomu mohou úřady a záchranáři lépe plánovat a ochránit obyvatelstvo před nebezpečím.

Na závěr zmiňme rozhodnutí Googlu, že GenCast nebude exkluzivně využívat jen pro své účely. Kód a váhy modelu zpřístupnil veřejnosti, aby se do vývoje mohla zapojit celá vědecká komunita. Brzy tak budou k dispozici reálné předpovědi, které si každý bude moct stáhnout a použít ve svých projektech. To je dobrá zpráva pro vědce, firmy i pro nás všechny, protože díky tomu bychom se v budoucnu mohli dočkat přesnějších předpovědí počasí.

Článek vznikl ve spolupráci s Googlem.