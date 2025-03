Český tenista Tomáš Macháč vybojoval premiérový titul na okruhu ATP. Ve finále turnaje v Acapulcu porazil Španěla Alejandra Davidoviche 7:6 a 6:2. Utkání vyhrál za hodinu a 38 minut.

Čtyřiadvacetiletý Macháč, který plnil v mexickém letovisku roli nasazené osmičky, získal první titul na elitním okruhu při své druhé finálové účasti. Vloni neuspěl v rozhodujícím utkání v Ženevě proti Norovi Casperu Ruudovi. Stal se druhým českým vítězem Mexican Open a navázal na triumf Jiřího Nováka z roku 1998. Tehdy se turnaj hrál v metropoli Mexiku.

"Momentálně cítím jen úlevu, protože to byl náročný týden. Nechtěl jsem ve finále prohrát, zvláště když mám takovouto formu. Jsem opravdu šťastný, že se mi dnes podařilo vyhrát, protože Alejandro hrál velmi dobře. Byla to těžká bitva," řekl v rozhovoru na kurtu Macháč. "Podával jsem velmi dobře. Bez dobrého servisu by to ve dvou setech neskončilo," doplnil.

Svěřenec trenéra Daniela Vacka se po vítězství posune příští týden v žebříčku ATP na životní 20. místo. Opět vystřídá na pozici české jedničky Jiřího Lehečku. Stal se také prvním českým vítězem turnaje kategorie ATP 500 po Tomáši Berdychovi, kterému se to naposledy povedlo před 11 lety v Rotterdamu.

Poděkoval také trenérovi Vackovi. "Někdy jsem na něj byl hodně tvrdý. Během zápasů k němu mluvím hodně nahlas. Před dvěma týdny jsem mu řekl, že občas se někdy ve velkých zápasech trápím a nevím, jak tyhle situace zvládat. A teď jsem tady vyhrál. Takže se s ním pokusím asi mluvit častěji," doplnil s úsměvem Macháč.

Pětadvacátý hráč světa Macháč, který předtím zdolal na turnaji krajana Jakuba Menšíka, Němce Daniela Altmaiera a Američany Learnera Tiena a Brandona Nakashimu, porazil Davidoviche i ve druhém vzájemném utkání. K triumfu mu stačily dva brejky, ani jednou o podání nepřišel. Zaznamenal také 11 es.

V prvním setu si oba tenisté drželi servis až do zkrácené hry. V ní sice Macháč nedotáhl minibrejk a vedení 4:3, za stavu 5:6 ale odvrátil setbol a později svou šanci využil. Tie-break vyhrál poměrem 8:6.

Ve druhé sadě už Macháč duel dotáhl k triumfu. Ve druhém gamu odvrátil proti 48. hráči světa Davidovichovi jediný brejkbol a od stavu 1:2 získal zbývajících pět her po sobě. Utkání zakončil druhým využitým mečbolem.

"Gratuluji (Macháčovi) k prvnímu titulu. Nevím, jak se teď cítí, protože jsem zatím nikdy titul nevyhrál. Určitě je to ale úžasný pocit," řekl na kurtu Davidovich, jenž před dvěma týdny prohrál ze dvou mečbolů finále v San Diegu a celkově už má na kontě tři neúspěšné zápasy o titul.