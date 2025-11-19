Dohoda ohledně zjednodušení farmářské politiky, která má začít platit od ledna 2026, přichází v době, kdy unijní zemědělství čelí tlaku cen, extrémnímu počasí i rostoucím nárokům na udržitelnost.
Cesta k dohodě přitom nebyla jednoduchá a doprovázela ji řada sporů napříč členskými státy EU i Evropským parlamentem. Ještě v říjnu to vypadalo, že zjednodušení pravidel spadne pod stůl. Dánsku, které předsedá Radě EU a je tak v čele všech klíčových jednání, se ale nakonec povedlo prolomit patovou situaci.
Dánská ministryně pro evropské záležitosti Marie Bjerreová dohodu z poloviny listopadu označila za klíčový krok vpřed.
„Je důležité, aby bylo zemědělství v Evropě jednodušší. Pomůže to celému odvětví růst a posílí jeho konkurenceschopnost napříč unií. Proto bylo pro dánské předsednictví prioritou omezit zbytečnou administrativu a zbavit se pravidel, která farmáře i členské státy jen zatěžují,“ vysvětlila dánská ministryně.
Tentokrát hrála roli i naléhavost – evropské instituce slíbily, že jednodušší pravidla by mohla začít platit už s rokem 2026. Vyjednávání se navíc dotýká devíti milionů evropských zemědělců, kteří už dlouho volají po menší administrativní zátěži a jasnějších požadavcích.
Méně kontrol, méně papírování
Jádrem dohody je snížení počtu kontrol na farmách. Nově by zemědělec neměl čelit více než jedné kontrole na místě ročně, pokud to bude možné. Vyjednavači tím reagovali na situace, kdy farmáři čelili několikanásobným návštěvám kontrolorů různých institucí, často se stejnými požadavky.
Druhou velkou změnou je úprava pravidel DZES, tedy dobrých zemědělských a environmentálních podmínek – jakéhosi souboru pravidel, které musí zemědělci plnit, aby si mohli sáhnout na zemědělské dotace. Některé z nich se stanou volitelnými. Členské státy budou moci samy rozhodnout, zda budou vyžadovat například ochranu mokřadů a rašelinišť či travních porostů v některých chráněných územích.
Zároveň došlo k zásadnímu ústupku u ekologických farem. Ty budou moci státní úřady automaticky považovat za subjekty plnící podmínky DZES.
„Tato dohoda přímo reaguje na požadavky na zjednodušení, které jsem slyšel od zemědělců během svých návštěv v celé EU,“ podotkl k dohodě evropský komisař pro zemědělství Christophe Hansen. Ten během svého turné po Evropě navštívil i Česko – v srpnu vystoupil na agrárním veletrhu Země živitelka, kde se také setkal se zástupci českých zemědělských organizací. Právě Evropská komise hrála ve zjednodušování významnou roli – předložila totiž konkrétní návrh úpravy pravidel, čímž spustila legislativní proces, do kterého jsou zapojeny členské státy v rámci Rady EU a Evropský parlament.
Více peněz pro malé farmy
Vyjednavači z institucí EU se na poslední chvíli shodli také na zásadním navýšení podpory pro malé zemědělce. Strop paušálních plateb se zvyšuje z dosavadních 1250 eur na 3000 eur ročně.
Zcela novým nástrojem je jednorázová podpora na rozvoj podnikání – až 75 000 eur, oproti původně navrhovaným 50 000 eur. Má podpořit menší hospodářství, která chtějí investovat do modernizace, nových technologií nebo diverzifikace výroby.
V praxi tak EU reaguje na dlouhodobou kritiku, že nejmenší farmy čelí v poměru ke své velikosti největší administrativní zátěži, ale nejmenšímu objemu podpory.
Europoslankyně a předsedkyně zemědělského výboru Evropského parlamentu Veronika Vrecionová (ODS) dohodu uvítala. „Z výsledku mám radost, i když mohl být ambicióznější. Důležité je, že konečně zjednodušujeme a nekomplikujeme. Zemědělci si zaslouží důvěru, jasná pravidla a čas na nadechnutí,“ uvedla česká europoslankyně.
„Nová pravidla budou dočasná – platná po dobu dvou let –, ale mohou přinést skutečnou změnu,“ dodala Vrecionová.
Je to jen začátek
Jedním z nejspornějších bodů balíčku byla zemědělská rezerva v evropském rozpočtu o objemu 450 milionů eur. Komise chtěla její využití omezit výhradně na tržní šoky způsobené obchodními třenicemi.
Vyjednavači z řad zástupců Evropského parlamentu a členských států nakonec toto omezení odmítli a rezerva zůstává ve stávající podobě – tedy s možností využívat ji i na krizové situace, například dopady extrémního počasí. Čeští zemědělci mají s jejím využíváním zkušenosti – například loni z ní získali podporu poté, co jejich úrodu závažně poškodily jarní mrazy.
Zjednodušovací balíček je součástí širší snahy EU odlehčit pravidla pro podniky a snížit administrativní zátěž. Podobně se zjednodušují i pravidla pro další sektory, zejména průmyslové podniky.
Zároveň se očekává, že po roce 2028 přijde hlubší reforma společné zemědělské politiky, která by mohla odbourat další byrokratické požadavky.
