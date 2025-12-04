Před pěti lety se umělá inteligence týkala hlavně start-upů a akademické sféry. Dnes je pevnou součástí každodenního života a každým rokem roste počet firem, které na ní staví svůj byznys nebo ji využívají ve firemních procesech. Nejvýraznější počiny v této oblasti pravidelně vyzdvihuje prestižní ocenění AI Awards. V kulturním centru Vzlet se dnes, 4. prosince, konal už pátý ročník ceremonie zaměřené výhradně na AI.
Šest kategorií a šest vítězných projektů. Z celkem 120 nominací vybrala odborná porota ty, které nejlépe ilustrují, jak se umělá inteligence proměňuje v praktický nástroj ovlivňující vzdělávání, výzkum, veřejnou správu i byznys – a to nejen v českém prostředí.
„AI Awards potvrzují, že česká stopa v oblasti umělé inteligence je viditelná i v globálním kontextu. Letos jsme viděli výjimečnou šíři projektů, od sociálních služeb přes vzdělávání až po špičkový výzkum a byznys. Právě tahle různorodost ukazuje, že AI v Česku není uzavřená bublina, ale technologie s reálným dopadem na společnost,“ říká Lukáš Kačena, předseda České národní AI platformy.
Speciální ocenění: Hynek Heřmanský za celoživotní přínos
Cenu za dlouhodobý přínos získal profesor Hynek Heřmanský, mezinárodně uznávaný odborník v oblasti rozpoznávání řeči. Působil na předních evropských i amerických institucích, vedl Centrum pro zpracování jazyka a řeči na Johns Hopkins University a je držitelem prestižních ocenění, včetně ISCA Medal či IEEE Award. Jeho práce zásadně ovlivnila podobu dnešních hlasových technologií – od digitálních asistentů po automatické přepisy.
AI, co ulevuje od byrokracie a rozšiřuje obzory
V kategorii AI a společenský přínos zvítězila katedra sociální práce FF UK. Ocenění získala za nasazení AI, která výrazně snižuje administrativní zátěž sociálních pracovníků a umožňuje jim věnovat více času práci s klienty. Projekt posiluje samotné jádro sociální práce – vztah, důstojnost a porozumění – a ukazuje, že AI nemusí nahrazovat rozhodování, ale může ho zlidštit.
V oblasti AI ve vzdělávání uspěla iniciativa AI dětem s Kurikulem umělé inteligence pro základní a střední školy. Jde o komplexní vzdělávací koncepci, která nabízí téměř 50 metodik pro různé předměty a dává učitelům do rukou nástroje, jak s žáky mluvit o AI v širších souvislostech. Odborná porota ocenila především systematičnost přístupu a důraz na rozvoj kritického myšlení.
Drony s globální prestiží, chatbot pro evropské dotace i spolehliví agenti
V kategorii AI ve výzkumu a vývoji získali ocenění odborníci z Týmu multirobotických systémů FEL ČVUT a Fly4Future za mimořádné úspěchy v prestižní soutěži Autonomous Drone Racing League.
Jejich dalším výrazným počinem je systém Eagle.One – autonomní dron určený k zachytávání nepovolených letounů. Projekt se dostal až do zprávy Evropské komise State of the Union 2025 jako příklad evropské inovace s globálním dosahem.
V oblasti AI ve veřejné správě ocenila porota EDIH CTU. Jejich chatbot ADAM pro auditní orgán ministerstva financí sjednocuje výklad metodik a výrazně zefektivňuje práci s dokumentací evropských fondů. Projekt slouží jako ukázkový příklad, jak lze AI smysluplně a přínosně využít ve státní správě.
V kategorii AI v podnikání uspěla česká technologická společnost E2B. Její řešení se během krátké doby stalo de facto standardem pro bezpečný vývoj AI agentů, tedy autonomních systémů pracujících s velkými jazykovými modely. Masivní adopce open source nástrojů a zájem investorů ze Silicon Valley potvrzují, že jde o technologii světového formátu.
Kompletní výsledky AI Awards 2025
AI a společenský přínos
• Vítěz: Katedra sociální práce FF UK
• Finalisté: inTouch, Rakathon
AI ve vzdělávání
• Vítěz: AI dětem
• Finalisté: SSPŠaG AI Lab, Michaela Liegertová
AI ve výzkumu a vývoji
• Vítěz: Tým Multirobotických systémů FEL ČVUT a Fly4Future
• Finalisté: DreaMS (ÚOCHB AV ČR a CIIRC ČVUT), Filuta AI
AI ve veřejné správě
• Vítěz: EDIH CTU
• Finalisté: Centrum pro regionální rozvoj ČR, Digitální a informační agentura
AI v podnikání
• Vítěz: E2B
• Finalisté: Deep MedChem, Tereza Ondroušková
Cena za dlouhodobý přínos
• prof. Hynek Heřmanský
Odbornou porotu AI Awards 2025 tvořily letos v jednotlivých kategoriích tyto osobnosti: Petr Baudiš, Mária Bieliková, Lucie Brešová, Radka Bystřická, Jan Černocký, Dita Formánková, Jindřich Fryč, Daria Hvížďalová, Jan Kavalírek, Jiří Matas, Ondřej Neumajer, Eva Pavlíková, Jenda Perla, Michal Pěchouček, Radim Polčák, Josef Šivic, František Štrupl a Ondřej Vlček.
AI Awards 2025 pořádá Česká národní AI platforma. Hlavním partnerem akce byla inovační agentura JIC, partnery Insane Business Ideas, Creative AI Workflows a Fameplay, hlavním mediálním partnerem Hospodářské noviny a mediálním partnerem Wired CZ & SK.
Více informací najdete na webové stránce AIAwards.cz.
