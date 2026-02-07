Se svými pouhými 157 centimetry je jednou z nejmenších profesionálních tenistek. Nyní Sára Bejlek na turnaji v Abú Dhabí došla senzačně z kvalifikace až k premiérovému titulu na WTA Tour. Dvacetiletá česká reprezentantka při finálovém debutu na elitním okruhu získala skalp světové jedenáctky Jekatěriny Alexandrovové, druhou nasazenou Rusku porazila 7:6, 6:1.
Hráčka TK Sparta Praha, která do finále nastoupila s obvázaným pravým lýtkem, zvládla v hlavním městě Spojených arabských emirátů sedm zápasů během osmi dnů. Po životním turnaji poskočí rodačka z Hrušovan nad Jevišovkou ve světovém žebříčku na 38. místo do pozice české pětky.
Do turnaje přitom vstupovala jako 101. hráčka světa. Na cestě do finále porazila čtyřiadvacetiletou Sonay Kartal z Velké Británie a dřívější světovou pětku, osmadvacetiletou Jelenu Ostapenko z Lotyšska.
Bejlek po zápase poděkovala svému týmu. "Díky, že jste tu se mnou byli, každý den mě podporovali. Zvlášť děkuju mému fyzio a kondičnímu trenérovi a jeho rodině, kteří mi tu dodávali energii každý den a pomohli mi přežít," řekla pouhých 157 cm vysoká hráčka.
Tři motory dlouhověkosti. Fyzioterapeut sportovních hvězd a byznysmenů Michal Novotný radí, jak o ně pečovat
Bejlek šla v úvodím setu jako první do vedení, když ve čtvrtém gamu čistou hrou získala podání soupeřky. Brejk ale nepotvrdila. Ve 12. hře pak nevyužila dva setboly a vyrovnanou sadu rozhodoval až tie-break. V něm Češka otočila stav 2:4 a při svém třetím setbolu na 7:5 po hodině a 12 minutách už nezaváhala.
Na vítězné vlně pak vstoupila i do druhého setu, který začala úspěšným brejkem a zlomenou soupeřku, jež dlouhodobě žije v České republice, pak už k ničemu nepustila. Podání jí sebrala ještě dvakrát a za necelou půlhodinu proměnila na returnu první mečbol.
V sobotu hráli také čeští tenisté kvalifikaci Davisova poháru proti Švédsku. Po dvouhrách vedou 2:0, když jak Jiří Lehečka tak Dalibor Svrčina své soupeře z páté a šesté stovky žebříčku ATP porazili v Jihlavě ve dvou setech.
