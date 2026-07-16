Při balení na dovolenou nebo na pracovní cestu bývá cestovní pojištění tou poslední věcí, na kterou lidé myslí. Podle průzkumu České asociace pojišťoven (ČAP) si až 48 % Čechů sjednává cestovní pojištění na poslední chvíli. Jak samy pojišťovny potvrzují, lidé nejčastěji uzavírají pojištění několik dní před odjezdem nebo až v den zahájení cesty. A zpravidla volí jednorázové cestovní pojištění. Sjednávání tedy často bývá hektické či na něj lidé zapomenou úplně a vzpomenou si až ve chvíli, kdy se v zahraničí dostanou do problému.
Na tyto situace myslel operátor O2, který vyvinul mechanismus aktivace pojištění tak, aby na něj lidé nemuseli myslet vůbec, a přesto byli na cestách krytí. Pojištění začíná platit jednoduše tím, že majitel s telefonem překročí hranici, respektive že se aktivuje roaming. Cestovní pojištění aktivované roamingem vzniklo ve spolupráci O2, pojišťovny Maxima a asistenční služby AXA Assistance. „Naším cílem nebylo stát se pojišťovnou, ale využít technologii, kterou mají zákazníci běžně v kapse,“ říká Martin Čejka, ředitel fixních služeb v O2.
Zákazník si službu aktivuje jen jednou, například v aplikaci Moje O2, na prodejně nebo přes zákaznickou linku. Ve chvíli, kdy jeho SIM karta přejde do sítě zahraničního roamingového partnera, pojištění se automaticky spustí. Po návratu do sítě O2 v Česku zase skončí. „Zákazník tak platí jen za dny, kdy skutečně pobývá v zahraničí, a nemusí před každou cestou znovu vyplňovat formuláře ani řešit sjednání pojištění na poslední chvíli,“ dodává Čejka. Cena je jednotná, bez ohledu na destinaci, pokud je v ní dostupný roamingový partner O2. Jedna cesta s tímto pojištěním může trvat až 90 dní.
Roamingem aktivované pojištění platí i mimo Evropu
O2 tuto službu nabízí zatím jako jediný operátor v Česku, a to již několik let. Je o ni prý stabilní zájem. „Ročně s ní naši zákazníci absolvují zhruba 55 tisíc zahraničních cest. Nejčastěji ji využívají při kratších pobytech, což odpovídá tomu, jak dnes lidé cestují: vedle klasických letních dovolených přibývá prodloužených víkendů, služebních cest nebo spontánních výjezdů za hranice,“ vyjmenovává Čejka. Nejčastěji ho zákazníci využívají při cestách po Evropě, typicky jde o Rakousko, Německo, Polsko či Slovensko, v letní sezoně pak například o Chorvatsko, Itálii nebo Španělsko. Služba ale není určená jen pro evropské cesty. „Funguje všude tam, kde se zákazník připojí k roamingovému partnerovi O2, takže ji mohou využít i lidé cestující do vzdálenějších destinací,“ podotýká Čejka.
Lidé se jistí proti terorismu i proti poškození auta
Česká asociace pojišťoven tento typ aktivace pojištění vítá. „U těchto služeb je ovšem vždy dobré si především vzpomenout na to, že máme podobnou službu uzavřenou. Velmi často se totiž stává, že lidé na podobné pojištění zapomínají,“ říká Tomáš Pavlík, tiskový mluvčí ČAP. Cestovní pojištění se dá sice sjednat i během pobytu v zahraničí, ale není to z pohledu bezpečí pro cestující ideální řešení. Cestovní pojištění je tedy lepší pořídit tak, aby zohlednilo započetí cesty, tedy od data a času opuštění území Česka. „Pokud někdo sjedná pojištění až během pobytu v zahraničí, krytí platí teprve od chvíle, kdy pojištění zaplatil, a ne na události, které se staly před tím,“ upozorňuje Pavlík.
Velké pojišťovny působící v Česku hlásí, že mezi nejvýraznější trendy v cestovním pojištění v posledních letech patří rozsah pojistné ochrany v souvislosti s bezpečnostní situací ve světě. „Klienti se častěji ptají na krytí událostí spojených s teroristickými útoky či ozbrojenými konflikty, zatímco téma koronaviru ustupuje do pozadí,“ říká Pavlína Adámková z Generali České pojišťovny. Současně roste také zájem o pojištění spoluúčasti na půjčeném vozidle, což souvisí s rostoucí popularitou pronájmu aut během zahraničních dovolených. „Tento typ pojištění chrání klienty před nečekanými náklady v případě poškození pronajatého vozu,“ doplňuje Adámková.
Škodní události zdravotního charakteru
- zažívací problémy (gastroenteritida)
- záněty uší a očí
- spáleniny od slunce (kožní vyrážky)
- záněty horních cest dýchacích
- ortopedické úrazy
Pavlík dodává, že cestovní pojištění již není sezónním produktem, ale lidé jej řeší celý rok. Zároveň platí i to, že Češi stále častěji cestují dál a na delší čas. „A co je zajímavé, přibývají starší cestovatelé. Nastupujícím trendem je i více adrenalinové pojetí dovolených a zcela určitě i větší míra využívání asistenčních služeb, například tlumočníka po telefonu,“ zmiňuje Pavlík.
Rizikovým sportem může být i jízda na „banánu“
Jednou z nejčastějších chyb Čechů při sjednávání pojistky je, že cestovatelé občas zapomínají přizpůsobit cestovní pojištění aktivitám, kterým se budou v zahraničí věnovat. Zapomínají především připojistit rizikovější nebo aktivní sporty. Pokud plánují sportovní aktivity, je proto důležité předem ověřit, zda jsou zahrnuty v běžném pojištění, nebo zda je nutné sjednat pojištění pro rizikové sporty. To platí například i pro jízdu na vodním skútru, atrakce typu „banán“ či parasailing. Vždy je podle doporučení pojišťoven vhodné předem si ověřit, za jakých podmínek se na danou aktivitu pojištění vztahuje.
„A stejně tak dokáží klienti opomenout zahrnout do pojištění cestu tam a zpět. Praxe také ukazuje, že si lidé stále bohužel nehledají recenze a reálné zkušenosti a potom mohou být překvapení v případě pojistné události. Často totiž platí, že například vyšší sleva neznamená lepší pojištění,“ upozorňuje Pavlík.
Častým omylem lidí vyrážejících na cesty je také představa, že cestovní pojištění se sjednává kvůli běžným zdravotním komplikacím. Ve skutečnosti největší finanční dopady mívají situace, které lidé vůbec nečekají, jako je vážný úraz, repatriace, storno cesty nebo komplikace spojené s dopravou.
Proto i O2 své roamingové pojištění ještě upravuje a vylepšuje – nastavuje například pojistné krytí tak, aby odpovídalo tomu, jak dnes lidé cestují. „Pro letošní letní sezonu jsme navýšili limit léčebných výloh z pěti na deset milionů korun. Jde o jednu z nejdůležitějších částí cestovního pojištění, protože právě náklady na ošetření nebo hospitalizaci v zahraničí se mohou velmi rychle vyšplhat do vysokých částek,“ konstatuje Čejka.
Text vznikl ve spolupráci se společností O2 ČR.
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