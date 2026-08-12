Ve věku 51 let podlehl těžké nemoci bývalý generální ředitel České pošty Roman Knap. Serveru Novinky.cz úmrtí potvrdil mluvčí podniku Matyáš Vitík. Státní podnik vedl Knap v letech 2018 až 2023. Pošta se za jeho vedení potýkala se stamilionovými ztrátami, k čemuž přispěla i pandemie covidu-19. V závěru Knapova vedení se dařilo ztrátu snižovat, uvedl server.
„Je to velmi smutná zpráva. Vyjadřuji hlubokou soustrast rodině a pozůstalým. Romana Knapa jsem na základě výběrového řízení dosazoval do funkce, a i když naše spolupráce byla pak krátká, fungovala dobře,“ řekl serveru ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Roman Knap se narodil v roce 1975. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a následně působil i v technologických společnostech Oracle a SAP nebo v poradenské KPMG.
V čele České pošty připravil Knap rozdělení podniku na komerční a nekomerční část se službami pro stát. Někdejší vláda Petra Fialy (ODS) připravovala komerční část k budoucímu prodeji. Současný ministr vnitra Metnar však od záměru prodat Balíkovnu ustoupil.
Knap v čele České pošty skončil po dohodě s tehdejším ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) poté, co vyšlo najevo, že se sešel s podnikatelem Michalem Redlem, někdejším spolupracovníkem odsouzeného Radovana Krejčíře a údajným organizátorem korupční sítě v kauze Dozimetr. Knap tvrdil, že se Redl neohlášeně připojil ke schůzce, kterou měl šéf pošty naplánovanou s jinými lidmi, a nic s ním neprobíral. Knap se následně znovu přihlásil do výběrového řízení na generálního ředitele, ale neuspěl, napsaly Novinky.cz.
Pošta za loňský rok podle dřívějšího Metnarova vyjádření vykázala bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Balíkové služby vykázaly ztrátu 2,5 miliardy korun. Pro letošní rok pošta plánovala ztrátu přes dvě miliardy korun a hromadné propouštění. Nová dozorčí rada přijala kroky k ozdravení podniku. Chce zachovat pobočkovou síť i zhruba 19 tisíc zaměstnanců. Zastavila prodej Balíkovny i hlavní budovy v Jindřišské ulici v Praze.
V posledních letech působil Knap v holdingu CONTEG Group zaměřujícím se na kompletní řešení pro datová centra. „Odchod Romana Knapa je pro nás nenahraditelnou ztrátou. Myslíme na jeho nejbližší. Roman byl vzorem svou pílí, profesionalitou a dobrou náladou. Jeho byznysové kontakty obohatily naši společnost a přispěly k jejímu rozvoji v posledních dvou letech,“ uvedl v tiskové zprávě generální ředitel a spolumajitel CONTEG Group Vít Voláček.
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