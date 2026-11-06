Elektromobilů jezdí v Česku sice méně, než je průměr v jiných zemích Evropské unie, přesto jich i na tuzemských silnicích přibývá. Podle dat webu Čistá doprava je u nás už téměř 82 tisíc osobních elektromobilů. Jejich nárůst ovlivňuje i rozšiřování veřejné dobíjecí infrastruktury. Řidičům je tu k dispozici 7669 veřejných dobíjecích bodů, 15 procent z nich přitom nabízí výkon vyšší než 150 kW.
„Počet registrovaných elektromobilů se skokově zvyšuje, k čemuž silně přispívá i vývoj cen ropných paliv. Síť ČEZ futurego momentálně čítá přes 1000 dobíjecích stanic a ve výstavbě nepolevujeme. Naší snahou je držet ve výstavbě lehký náskok před tempem registrací nových elektroaut a být tak připraveni na postupnou elektrifikaci dopravy v ČR,“ říká Rostislav Díža, ředitel útvaru elektromobilita ČEZ.
Skupina ČEZ, která vlastní největší dobíjecí infrastrukturu v Česku, pro letošní rok plánuje atakovat hranici 1200 dobíjecích stojanů. Nové dobíječky nedávno otevřela v Úvalech, Táboře nebo Pardubicích.
„Nové lokality nebo výkonnostní upgrade současných stanic děláme tam, kde je po dobíjení největší poptávka. Jde zejména o hlavní dopravní tahy, nákupní centra, logistické uzly nebo další místa s vysokou koncentrací vozidel. Obsazujeme také úplně nové lokality, aby bylo dobíjení dostupné ve všech koutech Česka,“ říká Rostislav Díža.
Trend ultrarychlého dobíjení
Podle dat webu Čistá doprava sice český trh s bateriovými elektromobily roste, evropskému tempu však nestačí. Zatímco v EU činil jejich podíl na nových registracích 22,7 procenta, v Česku dosáhl 7,4 procenta – což odpovídá unijnímu průměru v roce 2021.
Rostoucí počet elektromobilů na českých silnicích se nicméně silně projevuje v objemu načerpané elektřiny z veřejných dobíjecích stanic. Řidiči u stanic ČEZ futurego zastavili během prvního pololetí téměř 350tisíckrát, což je téměř o 30 procent více než loni. Při jednom dobíjení doplnili v průměru 24 kWh. Největší zájem byl o ultrarychlé stojany s výkonem přes 150 kW.
„V poslední době roste hlavně trend ultrarychlého dobíjení, který jde ruku v ruce s přibývajícím počtem nových typů elektromobilů na českých silnicích. Baterie těchto vozidel jsou lépe přizpůsobené vysokorychlostním dobíjecím stojanům, umí efektivně využít jejich výkon a my tomuto trendu jdeme naproti jejich výstavbou,“ vysvětluje Rostislav Díža s tím, že nevyvíjí jen nové stanice, ale postupně také upgradují starší typy stojanů ve vybraných frekventovaných lokalitách.
Prioritou ČEZ pro další měsíce je výstavba výkonných stojanů zkracujících časy dobíjení. Už nyní je ze současné tisícovky dobíjecích stojanů každý pátý ultrarychlý.
Co zůstane z evropského automobilového průmyslu? Integrátor cizích technologií
Český trh s elektromobily zrychluje, a to nejen u nových vozů, ale i u dovozu ojetin. S rostoucím počtem elektromobilů se zvyšuje i důraz na zkvalitňování zákaznické obsluhy a modernizaci dobíjecích aplikací. Dochází také k rozšiřování roamingu, díky kterému mohou řidiči využívat dobíjecí infrastrukturu různých provozovatelů v Česku i zahraničí. Zároveň se rozšiřují možnosti efektivní správy korporátních flotil.
„Elektromobilita ve firemních flotilách posiluje svou pozici stejně rychle jako ta veřejná. V této oblasti vycházíme poptávce vstříc inteligentními řešeními šitými na míru potřebám zákazníků v rámci all-in-one ekosystému futurego. Za všechny můžeme jmenovat Smart futurego kabel, který má díky připojení k internetu a integrovanému fakturačnímu elektroměru schopnost přenášet do firemních systémů veškerá data o dobíjení, ať už probíhá doma, nebo v práci,“ říká Vladimír Zadina ze Skupiny ČEZ ESCO.
Propojení stanice s firemními systémy dává podle Zadiny fleet manažerům jasný přehled i kontrolu nad dobíjením a usnadňuje jim práci s dobíjecími daty. „V neposlední řadě je také dobíjení firemního vozidla zaměstnance doma levnější, než kdyby se zřizovaly nabíjecí body v zaměstnání,“ dodává Vladimír Zadina.
Text vznikl ve spolupráci s ČEZ.
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