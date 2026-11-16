Dva dny, jedno téma: AI ve výrobě
V minulých letech se o Průmyslu 4.0 mluvilo asi na všech výrobních konferencích, ale letošní již třetí ročník konference Smart Industry s podtitulem „Nezaspěte budoucnost průmyslu 4.AI“ vsadil výhradně na praktickou zkušenost a reálná provozní data. Dějištěm dvoudenního setkání se ve dnech 12. a 13. listopadu 2026 stalo plzeňské Techmania Science Center, které shodou okolností právě v listopadu oslavilo osmnáct let od svého založení. Do západočeské metropole dorazilo zhruba 600 manažerů výroby, servisu, údržby i IT, což z konference činí jednu z největších událostí svého druhu v celé České republice.
Akci pořádaly společnost Lumnio, průmyslová skupina CSG a Trade Media International. Organizátoři propojili odborný konferenční program s expozicí moderních technologií, diskusemi v oddělených sálech a neformálním večerním programem završeným koncertem kapely Wohnout. Druhý den konference nabídl účastníkům odborné exkurze přímo do výrobních provozů Škoda Transportation a Plzeňského Prazdroje zaměřené na digitalizaci a automatizaci.
Konference ukázala, že průmyslová sféra prochází zásadním milníkem. Podniky již neřeší, zda umělou inteligenci využívat, ale kde a jak přináší měřitelnou hodnotu, zvyšuje provozní bezpečnost a nezůstává pouze ve fázi izolovaných pilotních projektů.
Vize skupiny CSG: Vlastní AI tým na centrále a globální konkurenceschopnost
V úvodním slově místopředsedy představenstva skupiny CSG David Chour zdůraznil, že technologická transformace a umělá inteligence rychle mění rozhodování v průmyslovém konglomerátu. „V loňském ročníku v Pardubicích jsem hovořil o historických akčních filmech a technologiích, kterým jsme se v té době před desítkami let smáli a dneska jsou běžnou realitou. Díky nástupu umělé inteligence se ty desítky let smrskávají do jednotek roků nebo měsíců a rychlost, s jakou dnes manažeři přenášejí technologie do svých firem, se rapidně zvyšuje,“ konstatoval Chour. Jako příklad uvedl AI tým skupiny CSG. „Vytvořili jsme na centrále vlastní tým, sledujeme use casy, jezdíme po konferencích a přenášíme praktické poznatky do byznysu našich 40 firem tak, abychom byli efektivnější a abychom drželi výkonnost se světem, který je pro nás konkurencí.“
Tatra Defencea Lumnio: Volné ruce techniků a digitální servis obrněnce Tadeas
Program v plzeňské Techmanii probíhal v hlavním sále i ve třech tematických sekcích a zmapoval praktické fungování chytrých továren. Zdeněk Sváta, COO a člen představenstva Škoda Group, hovořil o tom, jak přistupovat k budování chytré komplexní výroby ve velkém měřítku bez ztráty flexibility. Tomáš Froněk ze společnosti Siemens zdůraznil, že data mají smysl jen tehdy, když propojují celý životní cyklus výroby a slouží k rozhodování v reálném čase.
Hmatatelnou ukázku technologické synergie nabídl na konferenci společný blok generálního ředitele společnosti Tatra Defence Vehicle (TDV) Tomáše Mohapla a výkonného ředitele společnosti Lumnio Bohuslava Pauleho. Společně ukázali, jak se umělá inteligence a moderní technologie dokážou prosadit i v oblastech, jako je údržba vojenské techniky. Představili řešení digitalizace servisní dokumentace přímo na bojovém obrněném vozidle Tadeas. Těžký kolový obrněnec stojí na osvědčeném třínápravovém podvozku Tatra 6x6. V reálném nasazení je spolehlivost takového stroje naprosto kritická a údržba nesmí narážet na zbytečné prostoje.
Platforma Lumnio dokáže propojit digitální pracovní postupy, asistenci umělé inteligence, tablety i chytré brýle. Systém nahrazuje těžkopádné a rozsáhlé papírové manuály interaktivním naváděním. Technici tak získají přesné a přehledné informace ve chvíli, kdy se setkají s nečekaným technickým problémem nejen v tovární hale, ale i kdekoli v terénu. „Přínos Lumnio vidíme především v tom, že technik nemusí zdlouhavě hledat v rozsáhlých manuálech. Kombinací využití tabletu, chytrých brýlí a propojení se vzdáleným odborníkem má potřebný postup přímo před očima a zůstanou mu volné ruce. To usnadňuje servis v terénu a pomáhá i méně zkušeným kolegům zvládnout náročnější úkony,“ vysvětlil Mohapl. Hlavním cílem této spolupráce je zásadně urychlit servisní zásahy, usnadnit předávání know-how mezi zkušenými experty a nováčky a podpořit bezchybnou údržbu i v extrémně náročných provozních podmínkách přímo v terénu koncovými uživateli. A nemusí jít pouze o vojáky, ale hodí se pro techniky ve všech průmyslových oborech i službách.
Konference Smart Industry 2026 se stala významnou platformou pro sdílení reálných zkušeností. Sami účastníci posoudí, zda naplnila hlavní cíl, který nastínil David Chour z CSG hned v úvodu: „Přál bych si, abyste zde načerpali inspiraci. Aby konferenční příspěvky vzbudily vaši invenci, kreativitu i snahu převést nové poznatky do praxe a posunout váš byznys k vyšší efektivitě.“
Článek vyše ve spolupráci se společností CSG.
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