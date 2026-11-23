Zatímco řada českých manažerů o umělé inteligenci jen uvažuje, v praxi už se odehrávají souboje mezi lidskou intuicí a algoritmickým rozhodováním. Výsledky bývají překvapivé. „V jednom z testovaných řetězců vedoucí prodejen dodržovali návrhy nákupu vytvořené AI a dosáhli růstu tržeb téměř o 13 procent. V prodejnách, kde do systému lidé zasahovali podle vlastních zkušeností, vzrostly prodeje jen zhruba o devět procent,“ popisuje Tomáš Szkandera, šéf vývoje podnikového softwaru K2.
Jak dnes podle něho firmy s AI skutečně pracují a jak přejít od nebezpečného zkoušení k řízenému nasazení? Proč je čas zkrotit shadow AI, zadávat pokyny hlasem a dát i v ERP (Enterprise Resource Planning) systémech prostor autonomním agentům?
Všichni říkají, že chtějí využívat AI, jak ale vypadá její skutečné používání v běžném provozu?
Stále jsme na začátku. V řadě případů už to nejsou jen zkušební projekty, AI dnes umí v běžném provozu převzít rutinní činnosti, které dříve dělal člověk. U našich zákazníků už máme první reálná produkční nasazení, ale odhadem se bavíme o jednotkách procent. Právě proto je dnes obrovský prostor získat díky AI konkurenční výhodu. Smysl dává všude, kde lidé informace hlavně přepisují, dohledávají nebo opakovaně zpracovávají podle stejných pravidel. A takových činností najdeme v každé firmě desítky.
Čím to je, že většina firem neví, jak s AI začít? S čím nejčastěji přicházejí?
Nejčastěji slyším: „Všude se mluví o AI, máme pocit, že nám ujíždí vlak, ale nevíme, kde začít.“ V takovém případě začínáme školením vybraných týmů, aby lidé pochopili, co AI reálně umí. Už během školení vytipujeme místa, kde může mít její nasazení největší přínos. Pro lepší akceptaci AI pomáhá jednoduchá otázka: „Co vás při práci na počítači nejvíc štve?“ Většinou najdeme rutinní činnost, která člověka nebaví a bere mu čas. Tu zautomatizujeme. Jakmile pracovník zažije první „aha moment“, jeho pohled se rychle změní, a to i u těch, kdo AI zpočátku shazovali.
Mnoho firem ale nemá žádná pravidla a lidé zkoušejí nástroje na vlastní pěst. Jak velké je to riziko?
Nejhorší je, když zaměstnanci AI používají a vedení o tom vůbec neví. Typicky obchodník nahraje na svůj soukromý účet zákaznickou smlouvu nebo interní ceník, aby si usnadnil práci. Myslí to dobře, ale firma v tu chvíli ztrácí kontrolu nad tím, kam její data odcházejí. Říká se tomu shadow AI.
Řešením ale není vydání směrnice, kterou nikdo nečte. Firma musí jasně definovat, které AI nástroje podporuje, k čemu se mohou používat a jaká data se do nich smí vkládat. Ideální je nabídnout firemní AI účty, kde lze centrálně spravovat přístupy a zajistit ochranu dat včetně jejich nevyužívání k trénování modelů.
A kdo by měl o AI strategii rozhodovat?
Jednoznačně vedení firmy. IT zajistí technologii a bezpečnost. Jednotlivá oddělení nejlépe vědí, kde jim umělá inteligence pomůže, ale směr určuje management. A jsem přesvědčený, že pokud začne AI aktivně používat samotné vedení a ukáže ostatním její přínosy, má firma výrazně větší šanci na úspěšné zavedení této technologie do svých procesů.
Jak AI mění práci přímo s podnikovým systémem? Trendem jsou dnes AI asistenti ve formě chatu…
To ano. Jednou z prvních funkcí AI asistentů v podnikových systémech byla chytrá nápověda, která čerpá znalosti z dokumentace systému. Místo hledání v manuálu se uživatel například v našem systému zeptá asistentky Lisy, jak vystavit dobropis, a ona mu vysvětlí postup krok za krokem.
Nejvíc je využívají noví zaměstnanci nebo uživatelé, kteří chtějí vyzkoušet nějakou novou funkci a nevědí přesně, jak začít. Činnosti, se kterými se dřív trápili i dny, dnes zvládnou za hodinu.
Překvapilo nás, že si je oblíbili i zkušení uživatelé. Ověřují si zaběhlé postupy a často zjistí, že to, co roky dělali složitě, jde jednodušeji. Jeden správce e-shopu se ptal, jak lépe a méně komplikovaně řešit dárky zdarma k nákupu. Lisa mu doporučila standardní modul promoakcí, o kterém nevěděl, ale i řadu dalších marketingových možností. A právě v tom vidím obrovský přínos. AI uživatelům nejen poradí, jak se systémem pracovat, ale dokáže jim pomoci objevit funkce, o kterých dosud ani nevěděli.
A co práce s daty?
To je druhá, mnohem větší změna. Uživatel nemusí vědět, ve které části systému data jsou ani jaké použít filtry. Prostě řekne: „Zobraz mi všechny nezaplacené faktury, které jsou víc než 30 dní po splatnosti.“ Obchodní ředitel se zeptá, jak se vyvíjel obrat jednotlivých oddělení proti loňsku a která rostou nejrychleji, a dostane tabulku nebo graf. S každým dotazem už nemusí chodit za IT nebo analytikem.
Dá se na takovou odpověď spolehnout? Jak je to s bezpečností dat?
Riziko halucinací má každá generativní AI. Může načíst správnou tabulku, ale zaměnit ukazatel. Třeba místo provozního zisku vzít čistý zisk. Proto u odpovědí zobrazujeme zdroj dat a použité filtry, aby si je uživatel mohl ověřit. Vlastní modely nám navíc umožňují nastavit pravidla, aby AI nepředkládala domněnky jako fakta, a když odpověď nezná, přiznala to.
Bezpečnost firemních dat je pro naše zákazníky naprosto zásadní. Provozujeme vlastní AI modely v datovém centru v Ostravě, takže data neopustí ekosystém K2. Data zákazníka zůstávají na jeho serverech či v cloudu.
Kde podle vás AI přináší nejrychlejší návratnost investice?
Tam, kde výrazně ubírá rutinní práci, jak už jsem zmiňoval, nebo přímo zvyšuje prodeje. Například při predikci. V naší skupině máme společnost Sluno, jejíž řešení Promo Forecast AI pomáhá plánovat nákup zboží ve více než 300 prodejnách na Slovensku.
Test v COOP Jednota Čadca ukázal zajímavý výsledek: Na pěti prodejnách se vedoucí museli striktně řídit návrhy AI. Na dalších pěti prodejnách mohli návrhy umělé inteligence upravovat podle vlastních zkušeností. Tam, kde do návrhů nezasahovali, vzrostly prodeje téměř o 13 procent, zatímco na prodejnách, kde návrhy upravovali, rostli pouze zhruba o devět procent. Algoritmus tedy vyhodnotil prodeje lépe než lidská intuice.
Podobnou návratnost vidíme u chytrého vyhledávání na e-shopu. Do našeho K2 e-shopu jsme implementovali sémantické vyhledávání, kdy zákazník nemusí zadávat přesná klíčová slova, ale jednoduše popíše svou potřebu. Například při zadání „Hledám zimní bundu pro manželku do minus deseti stupňů.“ AI pochopí jeho požadavek a nabídne odpovídající produkty.
Umělou inteligenci používáte i při vývoji vlastního softwaru. Jak se mění práce programátorů?
Využíváme ji ve všech fázích, od analýzy a návrhu přes programování a testování po dokumentaci. Nejvíc pomáhá s orientací. K2 má přes čtyři miliony řádků kódu a AI rychle ukáže souvislosti a to, co změna ovlivní. Z vývojáře se stává architekt a režisér řešení. Musí posoudit udržitelnost návrhu, protože za výsledek nese odpovědnost konkrétní člověk.
Co čeká podnikové systémy dál?
Mnoho softwarových firem vnímá AI jen jako další technologii, kterou přidají do systému. Já jsem přesvědčený, že změní samotnou podstatu ERP. Dnes v systému vystavujeme faktury, účtujeme a plánujeme výrobu. V budoucnu budeme tvořit agenty, kteří to budou dělat za nás.
Třeba agent pro obchodníky. Přijde e-mail s poptávkou a agent ji založí, identifikuje zákazníka, ověří jeho podmínky i dostupnost zboží a připraví nabídku. Pokud je vše v rámci pravidel, sám ji odešle. Když narazí na výjimku – například žádost o mimořádnou slevu –, předá ji obchodníkovi.
Změní se i rozhraní. Dnes má K2 přes čtyři tisíce formulářů. Budoucnost patří komunikaci v přirozeném jazyce. Systému řeknete, co potřebujete, a on to udělá.
Co poradíte majiteli firmy, který s AI ještě nezačal?
Vyzkoušet si to. Když člověk zažije první wow moment, začne uvažovat v úplně jiných rozměrech.
Text vznikl ve spolupráci se společností K2 atmitec.
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