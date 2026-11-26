Za více než dvě desetiletí v Evropské unii získalo Česko z bruselského rozpočtu o 1,24 bilionu korun více, než do něj samo odvedlo. Tyto peníze zásadně proměnily podobu země – od dálniční sítě přes zateplené školy a modernizované nemocnice až po vědecká centra. V příštím sedmiletém rozpočtovém období na roky 2028 až 2034 se ale pravidla hry zásadně změní.
Karlovarský kraj bere téměř pětkrát víc na hlavu než Praha
Česko společně se skupinou takzvaných Přátel koheze (např. Polskem, Slovenskem či Portugalskem) odmítá plošné škrty v penězích pro regiony. Data ministerstva pro místní rozvoj totiž ukazují, že bez evropských fondů by se v řadě českých krajů zastavily klíčové investice. Zatímco bohatší Praha čerpá v přepočtu necelých 18 tisíc korun na obyvatele a fondy EU tvoří jen 18 procent jejích veřejných investic, v Karlovarském kraji je to téměř 85 tisíc korun na člověka a nadpoloviční většina všech krajských investic.
Konec drobení peněz: Brusel chce financovat obranu a inovace
Evropská komise i čistí plátci v čele s Nizozemskem či Rakouskem tlačí na to, aby se unijní rozpočet přestal tříštit do malých lokálních projektů, jako byly v minulosti například rozhledny nebo menší cyklostezky. Novými prioritami jsou obranný průmysl, bezpečnost a podpora strategických technologií, kde má Evropa ztrátu za USA a Čínou. Podle prvních propočtů by tak klasická kohezní politika na rozvoj regionů mohla přijít téměř o pětinu peněz.
• Přátelé koheze (Česko, Polsko, Slovensko, Pobaltí, Portugalsko, Řecko): Požadují zachování silné obálky na regionální rozvoj a odmítají centralizaci rozhodování bez zapojení krajů.
• Šetrná čtyřka a čistí plátci (Nizozemsko, Rakousko, Švédsko, Dánsko): Odmítají navyšovat příspěvky států do rozpočtu EU nad 1 % HND a žádají přesun stávajících dotací do inovací.
• Velcí hráči s důrazem na bezpečnost (Francie, Itálie, Španělsko): Prosazují masivní společné investice do obranného průmyslu a strategické soběstačnosti Evropy.
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