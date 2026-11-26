Každoročně oceňuje největší filantropický přínos pro Česko za uplynulý rok. Také letos vyhlásilo Fórum dárců vítěze 16. ročníku svých cen, které vyzdvihují nejlepší charitativní projekty, sbírkové akce a komunikační kampaně. Mezi oceněnými jsou letos Nadace Terezy Maxové dětem, UNICEF Česká republika, Konto Bariéry, ČSOB nebo Globus. Porota vybírala také nejlepší výroční zprávy neziskových organizací a firem za rok 2025.
Ceny byly vyhlášeny 24. listopadu v Praze v rámci slavnostního ceremoniálu, který navázal na Dárcovský summit věnovaný podpoře regionální filantropie. Soutěž pořádá Fórum dárců a přihlášené projekty hodnotí odborná porota v kategoriích Sbírky a Komunikace.
„Letošní ročník Cen Fóra dárců znovu potvrdil, jak mimořádně pestrý a profesionální je český filantropický sektor. Oceněné projekty ukazují, že za úspěšnými sbírkami a kampaněmi nestojí jen silné emoce, ale také promyšlená strategie, transparentnost a schopnost nadchnout pro dobrou věc širokou veřejnost i zaměstnance firem. Velkou radost máme z projektů, které přinášejí konkrétní pomoc přímo v regionech a mění životy lidí tam, kde je to nejvíce potřeba,“ říká Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců.
Nadace Terezy Maxové uspěla se stipendijním fondem
V kategorii sbírkových projektů neziskových organizací zvítězila Nadace Terezy Maxové dětem s Fondem pro vysokoškoláky. Druhé místo získala Nadace Ivana Dejmala pro ochranu přírody za benefiční kalendář Zaostřeno na Jizerky 2027. O třetí příčku se podělily Nadační fond pomoci s projektem Pomozte Sanitce splněných snů plnit sny, které nepočkají, a Nadační fond Československé obce legionářské se svou veřejnou sbírkou.
Mezi zaměstnaneckými sbírkami zvítězila ČSOB s projektem Pečeme pro dobrou věc. Druhé místo obsadil Nadační fond Albert s akcí Běh/Chůze pro Nadační fond Albert 2025 – Každý kilometr pomáhá, třetí skončila Škoda Auto se sportovní akcí Škoda Sport Day 2026: Pohyb, který pomáhá.
V kategorii komunikačních kampaní neziskových organizací porota nejvýše ocenila projekt Paddingtonovy pohlednice, který připravila UNICEF Česká republika. Druhé místo získal Nadační fond Nina s kampaní Kolotoč pro Ninu a třetí Revma Liga Česká republika za projekt Týden pro zdravé kosti, klouby a kůži: Společně silnější. Čestné uznání si odnesl spolek Etincelle za projekt Pasta fidli – místo, kde voní čerstvá pizza a domácí pasta a kde se dějí dobré věci i za pecí.
Mezi firemními komunikačními kampaněmi zvítězil Globus ČR s projektem 30 aut pro Konto Bariéry. Druhé místo připadlo ČSOB za iniciativu Tělocvik jinak aneb pohyb jako součást vzdělávání, třetí Státní tiskárně cenin za kampaň Bankovka naděje. Čestné uznání získala společnost Lush Česká republika za projekt Nenechme mokřady utichnout!.
Filantropie se soustřeďuje do velkých měst. V regionech peníze zoufale chybí
Ocenění získaly také spoty a výroční zprávy
V kategorii veřejně prospěšných spotů zvítězila Nadace Charty 77 – Konto Bariéry s projektem Jeden nos. Mnoho příběhů. Druhé místo obsadila organizace Acorus se spotem Změň svůj příběh a třetí Nadační fond Eduzměna s kampaní Rozvíjíme síť spolupráce v českém vzdělávání. Buďte její součástí.
Speciální Cenu České televize 2026 získal Institut pro památky a kulturu za námět Ať památky zůstávají. Nejen ve vzpomínkách. Vítězný návrh pomůže Česká televize zrealizovat a v roce 2027 jej odvysílá.
Porota ocenila také nejlepší výroční zprávy za rok 2025. Mezi neziskovými organizacemi zvítězilo Post Bellum, následované Bellis – Aliancí žen s rakovinou prsu a Prague Civil Society Centre. V kategorii firemních subjektů uspěla Nadace MONETA Clementia. Na děleném druhém místě skončily ČSOB a Nadační fond Albert, třetí příčku obsadila Nadace ČEZ.
Tři Ceny za mimořádný projekt získaly agentura Dentsu Czech Republic za spot Nové cenové hladiny DMS, Český rozhlas za pořad Dobrý den Radiožurnálu a Česká televize za talk show Na jednoho.
Kompletní přehled oceněných projektů je k dispozici na webu Cen Fóra dárců.
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