Digitální budoucnost si představuji tak, že už ji nebudeme vnímat. Fenomény jako umělá inteligence, implementace firemních systémů do cloudu budou stejně běžné jako kartáček na zuby, říká šéf evropského IT holdingu Solitea Martin Cígler. Jeho společnost funguje v sedmi evropských zemích, úzce spolupracuje s Microsoftem a její obrat by se měl letos podle Cíglerových odhadů pohybovat kolem 2,5 miliardy korun.

Právě CEO evropského IT hráče je prvním hostem podcastu Digitální budoucnost. V rámci stejnojmenného projektu chtějí Hospodářské noviny ve spolupráci s Vodafone Business upozornit na potřebu digitalizace českých firem. S Martinem Cíglerem jsme se věnovali těm nejzásadnějším tématům, která budou muset české firmy vzhledem k technologickému vývoji řešit.