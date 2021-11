Vytáčení internetu přes pevnou linku, předražené tarify a nadšení z každého nového příchozího e-mailu. Takové byly počátky internetu v 90. letech minulého století ve světě i v Česku. Dnes už máme dávno internet v kapse nebo na ruce, tarify na něj klesly na úroveň běžných služeb a e-maily, ať už pracovní, reklamy, spamy nebo řetězové zprávy dostáváme jak na běžícím pásu. V listopadu uplynulo třicet let od připojení Česka k internetu, během kterých digitalizace udělala obrovský krok kupředu (Jak vypadaly třeba webové stránky České televize v roce 1996? Podívejte se zde). Internet nám za tu dobu usnadnil život v mnoha směrech, ať jde o lehčí komunikaci s blízkými, rychlejší vyhledávání informací i dostupnější zábavu.

Základním rysem internetu a digitalizace je ale nutnost neustálých inovací a tady už situace v Česku není úplně růžová. Světový žebříček, který porovnává země podle úrovně digitalizace státní správy, nás zařadil na 39. místo, jen těsně před Bělorusko. A výzvy, jak se srovnat s vývojem ve světě, leží i před českými firmami. Nedostatek pracovní síly nebo příliš vysoké náklady se stále více z nich snaží řešit pomocí automatizace. Cestou k úsporám a často i nezbytností jsou cloudová úložiště pro velké objemy dat. Výzvou pro celé Česko je i přechod na rychlejší sítě páté generace a především ochrana dat jak firemních, tak úředních před útoky hackerů.

Abychom upozornili na nutnost neustále se posouvat vpřed a držet krok s vývojem ve světě, připravily Hospodářské noviny s podporou Vodafone Business projekt Budoucnost digitalizace. V jeho rámci přineseme v následujících měsících reportáže z inovativních podniků, rozhovory s odborníky na zavádění těchto inovací do praxe a představíme i poradnu, kde tito experti pomohou podnikatelům, kteří s digitalizací potřebují poradit. Součástí projektu budou i regionální setkání byznysmenů, z nichž se první uskuteční už ve čtvrtek 11. listopadu v Brně. Bude ho moderovat šéfredaktor HN Jaroslav Mašek. Jeho hosty budou šéf a spolumajitel IT holdingu Solitea Martin Cígler a zakladatel a CEO světově významné IT firmy Y Soft Václav Muchna.

A tady je pro začátek pár čísel o českém internetu: