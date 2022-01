Uchránit svá data na webu dnes nemáte šanci. Se svým soukromím jste se rozloučili při první návštěvě internetu,“ říká Miloslav Lujka, IT expert Chech Point Software Technologies, jedné z největších cybersecurity společností na světě. Podobně jako se lidé v dobách nástupu aut dlouhé roky učili rozhlédnout se u silnice, tak se teď podle Lujky budou dlouho učit chránit si vlastní soukromí v online prostoru. Hlavní je, abychom si dávali pozor na to, co na internet umístíme. „Na internet a sítě bych dával jen věci, které bych řekl i člověku na ulici, nic jiného. Nemůžete ničemu důvěřovat,“ tvrdí expert.

Hackeři se dnes už podle Lujky neschovávají v mikinách někde v temném sklepě, ale fungují jako normální firmy. Obětem, mezi kterými mohou být bohatí jednotlivci i firmy, nabízejí ukázky ukradených dat a velmi ochotně s nimi komunikují 24/7. Kromě nich jsme se v rámci podcastu s Miloslavem Lujkou bavili o umělé inteligenci, která nás podle něj začne ohrožovat ve chvíli, kdy se stane autonomní. Dále se v rozhovoru dozvíte nejdůležitější tipy pro kybernetickou ochranu soukromých počítačů i firemních systémů.

