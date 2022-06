Na světě neexistuje mnoho lidí, kteří by neznali legendární hru Tetris. Digitální kratochvíle, kterou v polovině 80. let vyvinul ruský inženýr Alexej Pažitnov, je podle některých žebříčků třetí nejprodávanější videohrou všech dob. Její podstata je přitom docela triviální. Hráč má za úkol skládat na sebe kostky různých tvarů tak, aby z nich v ideálním případě pokaždé vytvořil vodorovný řádek, jenž poté zmizí z obrazovky. Na podobném principu funguje i aplikace, kterou pro velké průmyslové podniky vytváří český softwarová společnost Blindspot Solutions.

Firmám totiž pomáhá s co nejefektivnějším skládáním jednotlivých výrobních dílů na palety, které se následně podobným způsobem rovnají do velkých nákladních kontejnerů. Ty pak putují po moři do cílových destinací, kde se opět vyloží. „Mají různou šířku, výšku i hmotnost a nejdou skládat jednoduše na sebe. Musí v tom být systém. Takže ano, je to takový malý 3D Tetris,“ říká Štěpán Kopřiva, technický ředitel Blindspot Solutions. Pražská firma má zhruba 70 zaměstnanců, většina z nich jsou vývojáři se vzděláním z ČVUT anebo Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Někteří pracovníci ale do Blindspotu přišli i z prestižních zahraničních univerzit anebo firem působících v Silicon Valley.

Samotná aplikace nazvaná Optikon nejprve potřebuje zadání všech potřebných parametrů, například jaké konkrétní díly a v jakém množství se budou převážet. Systém na bázi umělé inteligence a strojového učení následně během několika málo desítek sekund namodeluje, jak se mají jednotlivé palety se zbožím skládat na sebe. „Cílem je využít kapacitu kontejneru na maximum. Čím efektivněji to dokážete, tím více dochází k ušetření nákladů na přepravu a také CO 2 ,“ vysvětluje Kopřiva. V praxi se pak vypočítaný postup zobrazuje na tabletu obrazovky, takže pracovník manipulující ve skladu s ještěrkou přesně ví, co má dělat.

Řešení od konce roku 2019 využívá ve svém logistickém centru v Mladé Boleslavi například Škoda Auto. Podle Kopřivy dokáže aplikace automobilce ročně ušetřit až 800 tisíc eur, v přepočtu asi 19,8 milionu korun. I proto za ni Blindspot Solutions získali ocenění Microsoft Awards za rok 2021. „V logistice se umělá inteligence bude zřejmě uplatňovat stále více s tím, jak poroste množství zpracovávaných dat a složitost řešených úloh,“ říká Andrea Barešová, manažerka partnerského rozvoje v Microsoft Česká republika a Slovensko.

Blindspot Solutions ale nevyvíjí jen aplikace pro velké výrobní podniky. Dalším z klientů firmy byla například i německá společnost Tüv Süd, která se celosvětově zaměřuje na certifikaci a kontrolu výrobků. V tomto případě šlo o řešení problému s plánováním rozvrhů a pracovní náplně stovek inspektorů Tüv Süd, kteří operují v Číně. Systém bere v potaz parametry, jako je druh zboží, na který se každý z kontrolorů zaměřuje, nebo jak dlouho a jakým dopravním prostředkem pojede na místo určení. Posoudit umí i to, zda je ekonomicky výhodnější poslat na inspekci jednoho člověka, kterému práce zabere tři dny, nebo dva lidi, kteří ji zvládnou za den a půl.

„Výsledkem je rozvrh, který dostane každý operátor. Když onemocní, může řídící pracovník celý rozvrh kdykoliv přeplánovat, a to fakticky na pár kliknutí. Dříve se v Tüv Süd touto prací zabývalo až osm lidí na plný úvazek. A dělali to v Excelu. Dnes na to stačí v podstatě jeden pracovník, který zadává parametry do naší aplikace,“ říká Kopřiva.

Řešení Blindspotu dokážou firmám zjednodušovat i práci v oblasti péče o klienty. Například aplikace s názvem Aris dokáže automaticky odpovídat na e-maily, které chodí na zákaznické centrum. V některých případech jsou odpovědi tak sofistikované, že je už nemusí nikdo další kontrolovat.

Velký potenciál, co se týče práce s daty, nabízí podle Kopřivy spolupráce s e-shopy. Už nyní firma umí na základě historických dat předpovídat, o jaký sortiment budou mít klienti daného obchodu největší zájem. A to podle toho, co si nejčastěji na stránkách prohlížejí a také jak dlouho na stránce zůstávají. „Ovšem kdybychom k těmto informacím dokázali připojit ještě data klientů z jejich bankovních účtů, dostalo by nás to na další úroveň. Pak bychom mohli e-shopům pomoci nabízet ještě specifičtější produkty podle toho, jak jsou ti lidé movití anebo co se v jejich životě zrovna děje. Pakliže bychom viděli, že utratili peníze za dovolenou, bylo by logické jim nabídnout například cestovní pojištění a podobně,“ říká.

Blindspot Solutions letos oslavil osm let od svého vzniku. Společně s Kopřivou firmu založili v roce 2014 Ondřej Vaněk a také Michal Pěchouček, současný technický ředitel přední světové antivirové společnosti z Česka Avast. V současnosti Blindspot Solutions většinově vlastní Adastra, což je česko-kanadská konzultační společnost zaměřující se na práci s daty.