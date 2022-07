Glosa Martina Řezáče, ředitele společnosti Erste Asset Management v ČR

Investice do fondů u nás postupně rostou ruku v ruce s edukací, dostupností a uživatelským komfortem a v poslední době i s rostoucí inflací a potřebou ochránit reálnou kupní sílu úspor domácností. Letošní absolutní výkonnost většiny fondů je negativní, což však není s ohledem na mimořádnou geopolitickou situaci žádným šokem. Investování je však během na delší trať a nepoměřuje se horizontem několika posledních měsíců. Po bezprecedentní úrokové normalizaci, čili masivním růstu úroků, se zajímavou, a přitom relativně bezpečnou možností stávají investice do krátkodobých státních dluhopisů v korunách. Výhodou investic do kvalitních dluhopisů, u kterých je jen minimální riziko jejich nesplacení, je vysoká jistota předpovědi budoucího zhodnocení. U českých státních dluhopisů nyní stále platí, že jejich kreditní kvalita je velmi dobrá a riziko státního bankrotu je v tuto chvíli nízké.

Momentálně je základní repo sazba ČNB na sedmi procentech. Státní dluhopis se splatností dva roky se dnes nakupuje s výnosem okolo 6,5 procenta p.a., dluhopis se splatnostní pět let pak asi za 5,5 procenta p.a. To jsou výnosy, které klient v příštích letech inkasuje. Ty samozřejmě nedosahují úrovně současné extrémně vysoké inflace. Pokud ale vyjdeme z předpokladu, že se inflace v příštích letech dostane blíže k cíli ČNB (řekněme alespoň pod pět procent), dočkáme se po dlouhých letech na dluhopisech kladného reálného zhodnocení investic. Po dlouhých letech tak můžou investice do fondů státních korunových dluhopisů dávat opět dobrý smysl.

Pokud tedy očekáváte postupný návrat k umírněnější inflaci, současná portfolia podobných fondů doručí zajímavý výnos i pro konzervativní investory.

Ani akciovým fondům bychom se ale zvláště po nedávných poklesech neměli vyhýbat. Pokud má investor dostatečný horizont (tj. pět a více let), současné ocenění akciových trhů také zvyšuje pravděpodobnost velice rozumného zhodnocení. Aktuálně se akcie obchodují za zhruba 15násobek svých zisků, což je již poměrně zdravé dlouhodobé nacenění. Znamená to, že i přes možnou recesi – a tedy pokles zisků společností – nám tato třída aktiv dodá nadstandardní zhodnocení.