Rád buduje firmy věnující se finančním technologiím, prošel si řídicími a marketingovými pozicemi v předních tuzemských bankách mBank, Citibank nebo J&T Bank, ale i ve fintech projektech. Nyní je Jan Horák výkonným ředitelem crowdfundingové investiční platformy Fingood, která z průzkumu Hospodářských novin vyšla jako třetí nejpoužívanější z českých platforem tohoto typu.

Crowdfundingové platformy jsou společnosti, které propojují zpravidla fyzické osoby nebo firmy, jež potřebují financování, s lidmi, kteří se na tyto půjčky skládají. Platformy pak vydělávají například na poplatcích za zprostředkování. Výnosy závisí na dané platformě a rizikovosti, mohou se standardně pohybovat od čtyř do patnácti procent. Fingood v tomto ohledu vychází s průměrným ročním výnosem 7,1 procenta nejlépe ze všech investičních platforem. To na něm investoři vidí také jako nejzajímavější. Další specifikum je, že skrze Fingood investor vkládá peníze do českých firem.

„Ve Fingoodu se potkává svět start-upů, financí a lidského kapitálu, to mi na práci přijde nejzajímavější,“ popisuje Horák, který se v podcastu HN také rozpovídal o investičních výhodách crowdfundingových platforem, rizikovosti investic i budoucím směřování společnosti.