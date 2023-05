Kompetentních lidí je v oboru IT dlouhodobě nedostatek. Nejvíce to pociťují firmy podnikající v oblasti kybernetické bezpečnosti, na kterou se mimo jiné zaměřuje i brněnská technologická společnost Anect. Podle šéfa firmy Jana Zinka je potřeba, aby stát i podnikatelé aktivně pracovali na tom, aby odborníků na IT technologie na trhu přibývalo.

Společnost Anect na trhu působí již třicet let, přičemž více než polovinu této doby v ní pracuje i Jan Zinek. Do pozice CEO povýšil v roce 2016. Ve vedení společnosti tehdy vystřídal zakladatele Anectu, Miroslava Řiháka. Kromě kybernetické bezpečnosti či historii firmy mluvil v rozhovoru pro Hospodářské noviny také o umělé inteligenci a jejím nástupu na pracovní trh.