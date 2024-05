Google v červnu v Praze pořádá svou vůbec největší letošní akci v regionu střední a východní Evropy. Na Cloud Summitu bude firma seznamovat byznysmeny a manažery s novinkami ve využití Google Cloudu, včetně výhod, které do těchto služeb přináší umělá inteligence. „Google Cloud je partnerem pro digitální transformaci firem po celém světě. Využívá ho téměř 60 procent z tisícovky největších světových společností a téměř 90 procent jednorožců z oblasti generativní AI,“ říká šéf marketingu Google Cloudu pro region střední a východní Evropy Tomáš Kasman. Na akci dorazí na tisíc expertů, vývojářů a zástupců firem, jako jsou Rohlík, Keboola, Jetbrains nebo FTMO.

Jak byste popsal hlavní výhody cloudu oproti lokálnímu úložišti dat pro firmy, které cloud ještě nevyužívají?

Cloudová řešení zahrnují mnohem více než jen úložiště dat. Google Cloud nabízí firmám a institucím širokou škálu možností od modernizace IT infrastruktury přes pokročilou analytiku dat po zabezpečení a nástroje pro spolupráci, jako je Google Workspace. S rychlým rozvojem umělé inteligence, ve které má Google dlouholeté zkušenosti a obrovskou expertizu, se tyto možnosti dále rozšiřují. Kromě přístupu ke špičkové AI přinášejí cloudové služby řadu výhod, včetně škálovatelnosti, urychlení vývoje aplikací, zvýšení bezpečnosti, analytiku dat s využitím AI a ML (machine learning – strojové učení) a díky tomu také schopnost rychleji inovovat.

Můžete uvést na konkrétním příkladu vašeho zákazníka, jakým způsobem Google Cloud zlepšil jeho byznys?

Google Cloud je partnerem pro digitální transformaci firem po celém světě. Využívá ho téměř 60 procent z tisícovky největších světových společností a téměř 90 procent jednorožců z oblasti generativní AI. V Česku mezi naše zákazníky patří třeba Rohlík, GEN nebo Kiwi. Například Rohlík díky našim řešením v cloudu rychleji a snadněji expanduje do dalších měst a regionů. Dalším hezkým příkladem je společnost GEN, která Google Cloud využívá pro vývoj backendových aplikací a pro zpracovávání analytických dat hrozeb v kyberprostoru. V těchto oblastech jim pomáhají především naše produkty BigQuery, Cloud Composer a také Vertex AI.

To jsou všechno dnes už poměrně velké společnosti. A co menší české firmy, ty si už ke cloudu také cestu našly?

Ano, dalším pěkným příkladem je třeba Rouvy, firma původně z Vimperka, dnes globální platforma pro indoor cyklistiku, která využívá virtuální realitu a streamuje skutečné cyklistické trasy k trenažerům po celém světě. Firma využívá Google Cloud pro zvládání kolísajícího náporu zákazníků. Cloudová řešení jim umožňují škálovat infrastrukturu podle aktuální potřeby a optimalizovat náklady.

Hlavním tématem posledních měsíců je AI. Jakým způsobem ji Google propojuje se svým cloudem a jaké výhody to má pro vás a vaše zákazníky?

Google má více než desetiletou zkušenost v integraci AI do svých produktů, od ekologických tras v Mapách Google, funkce Zakroužkuj a hledej v nejnovější řadě telefonů Pixel až po třeba projekt AlphaFold od Google DeepMind, který dokáže předpovídat 3D modely struktur proteinů a urychluje tak výzkum téměř v oblasti biologie. Tato naše expertiza v oboru AI se promítá i do cloudových služeb – od infrastruktury optimalizované pro AI až po nejrůznější otevřené modely a platformy, jako je Vertex AI nebo Gemini v kancelářské sadě Workspace. Nedávno byl Google oceněn poradenskou společností Forrester jako lídr v AI infrastruktuře, a to jak z hlediska strategie, tak z pohledu současné nabídky řešení. S rozvojem generativní AI se otevírají nové možnosti, jako je usnadnění zákaznického servisu, personalizace zákaznické zkušenosti, pomoc s interpretací nejrůznějších reportů nebo podpora kreativních oddělení.

Mohou se firmy na Google Cloud spolehnout z hlediska bezpečnosti? Jakým způsobem jsou jejich data zajištěná před kyberútoky?

Bezpečnost je pro nás absolutní prioritou a veškerá naše řešení jsou designována s přístupem tzv. zero trust. Součástí Google Cloudu jsou i řešení Mandiant, předního lídra v dynamické kybernetické obraně a v oblasti reakcí na bezpečnostní incidenty, který přináší v reálném čase podrobné informace o hrozbách z předních světových linií kybernetické bezpečnosti. Z těchto znalostí pak mohou těžit i přímo týmy našich zákazníků. Jsou to ty samé poznatky a strategie bezpečnosti, které využívá i sám Google k zajištění bezpečnosti miliard uživatelů a milionů webových stránek po celém světě. A hodně nám dnes pomáhá opět i AI. Vezměme si například Gmail – ten automaticky blokuje 99,9 procenta spamu, phishingových pokusů a malwaru. A stejnou míru ochrany má i celý náš Google Workspace. Výmluvným příkladem je, že jej využívají státní instituce na Ukrajině, které jsou pod neustálým tlakem útoků zvenčí.

Jakým způsobem funguje Gemini ve Workspace? Co jsou hlavní vylepšení?

Workspace je nejoblíbenější kancelářskou sadou na světě, kterou používá více než tři miliardy uživatelů a více než 10 milionů platících zákazníků. Gemini ve Workspace dokáže například zkombinovat unikátní firemní data, jako jsou e-maily, dokumenty nebo meetingy – s aktuálními poznatky z okolního světa prostřednictvím Gemini, našeho nejschopnějšího AI modelu, čímž poskytuje skutečně personalizovanou službu. Už více než jeden milion uživatelů a tisíce organizací si právě tohle vyzkoušelo pro zvýšení produktivity, kreativity a inovativnosti.

Máte s tím i vy osobní zkušenost?

Ano, určitě mám. Vedu marketing v regionu CEE a při řízení týmů napříč zeměmi mi neuvěřitelným způsobem pomáhají třeba automatická shrnutí meetingů. Gemini využívám také třeba při tvorbě pozvánek, překladů, kratších textů nebo když potřebuji pomoc s brainstormingem. Na konferenci Google I/O jsme oznámili, že vývojáři po celém světě budou mít přístup k modelu Gemini 1.5 Pro, který se může pochlubit největším kontextovým oknem na světě – až 1 milion tokenů. Tento model tak může pracovat třeba s 1500stránkovým PDF, hodinovým videem nebo s kódem čítajícím 30 tisíc řádků. Model je dostupný v rámci Gemini Advanced ve více než 35 jazycích světa, včetně češtiny. A pokud se zákazníci Google Cloudu zapíšou na čekací listinu, budou si moci brzy vyzkoušet dokonce až dva miliony tokenů. Takže jsme skutečně teprve na začátku neuvěřitelných možností, které se před námi otevírají.

Proč pořádáte Cloud Summit právě v Česku a pro koho je akce určena?

Česko je pro nás velice důležitý trh, jsou tu regionálně a globálně velmi úspěšné společnosti, které svá řešení a služby staví právě na Google Cloudu – řadu z nich jsem již jmenoval. Navíc každý rok na naše vlajkové eventy jezdí více a více lidí z Česka a okolí – tak jsme se rozhodli přivést tentokrát do Prahy „to nejlepší, co máme“. Je to určitě největší událost, kterou v regionu CEE letos organizujeme, a akce je určená jak byznysovému, tak technicky zaměřenému publiku, ale i manažerům v oblasti IT a technologickým nadšencům.

Jaký bude program a budete v Česku představovat nějaké novinky?

Většinu novinek jsme již oznámili na Google I/O a na konferenci Google Cloud Next. Takže v Praze se budeme primárně soustřeďovat na to, aby se s nimi čeští uživatelé mohli seznámit a vyzkoušet si je. A máme k tomu připravený naprosto fantastický program, který potěší všechny technologické nadšence – vystoupí Tara Brady, prezident Google Cloudu pro region EMEA, přední manažeři FTMO nebo Jetbrains, ale třeba i takové osobnosti, jako je Tomáš Čupr z Rohlíku nebo Pavel Doležal ze společnosti Keboola. Celodenní program se bude věnovat pěti oblastem: Data & AI, Infrastructure, Security & Collaboration, Startups & Ecommerce a Developer labs. Chystáme více než 40 přednášek a nebudou chybět ani demo stanice a možnosti networkovat a popovídat si s experty přímo z Googlu. Očekáváme více než 1000 účastníků, moc se na akci těším a samozřejmě všechny srdečně zvu!

Článek vznikl ve spolupráci se společností Google.