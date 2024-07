S probíhajícím mistrovstvím Evropy ve fotbale se pozornost upíná k favoritům turnaje. Mezi nimi se drží i Anglie, která postoupila až do čtvrtfinále. V cestě za vítězstvím, ale i za světlou budoucností anglického fotbalu, sází Angličané na netradiční pomocníky – umělou inteligenci a strojové učení.

Spolupráce Anglické fotbalové asociace (FA) a Google Cloud se datuje už od roku 2019. Tehdy se FA rozhodla využít cloudové technologie pro usnadnění kooperace mezi trenéry, sdílení informací a analýzu herních dat. Hlavním nástrojem se stal systém Player Profile System (PPS), který shromažďuje a analyzuje data o výkonnosti, kondici a tréninku hráčů na všech úrovních.

Umělá inteligence umí vytipovat výsledek. Foto: Google

Odborník na rohové kopy i hledač talentů

Využití umělé inteligence se ale posunulo na další úroveň. V současnosti týmy z Anglie využívají nejmodernější technologie Google Cloudu hned ve dvou klíčových oblastech. První z nich je analýza hry. Konkrétně se jedná o systém TacticAI, vyvinutý ve spolupráci s Google DeepMind a Liverpoolem FC, který trenérům radí, jak efektivně zahrávat rohové kopy.

Představte si, že počítač sleduje zápasy za vás a učí se ze všeho, co vidí. Postupně se stává chytřejším a dokáže analyzovat hru do hloubky, kterou by člověk jen těžko obsáhl. V případě TacticAI se systém "dívá" na minulé rohové kopy, analyzuje pohyb hráčů a předvídá, s jakou pravděpodobností daná sestava povede k vstřelení gólu. Trenérům pak nabízí alternativní rozestavení hráčů a simuluje jejich dopad na hru. Zajímavostí je, že systém analyzuje i symetrie hřiště a dokáže tak pracovat s omezeným množstvím dat – koneckonců, rohových kopů v jednom zápase zas tolik není.

Druhou oblastí, kde Anglie využívá umělou inteligenci, je vyhledávání talentů. Rozsáhlá síť skautů sleduje tisíce mladých hráčů a vytváří o nich podrobné textové zprávy. Aby FA z těchto zpráv dokázala vytěžit co nejvíce informací, nasadila systém na bázi umělé inteligence, který dokáže automaticky analyzovat a sumarizovat skautské reporty. Trenéři tak získávají komplexní přehled o vývoji hráčů a rychleji identifikují nadějné talenty.

Umělá inteligence a strojové učení se tak stávají čím dál důležitějším nástrojem nejen ve světě technologií, ale i ve sportu. Dokážou trenérům a hráčům poskytnout cenné informace a pomoci jim dosáhnout lepších výsledků. Budou tyto technologie klíčem k anglickému vítězství? To se teprve uvidí, ale jedno je jisté - fotbal už nikdy nebude jako dřív.

Článek vznikl ve spolupráci se společností Google.