V Česku se začíná uplatňovat nový způsob výstavby: partnerství obce, developera a banky. Spojí se v jednu společnost, která postaví novou stavbu. Může to být rezidenční projekt s byty, škola, školka či třeba dům pro seniory, podle toho, co je v konkrétní obci či městě potřeba.
„Jedná se o propojení soukromého sektoru a obecního majetku a rozpočtů,“ řekl v podcastu HN Jan Lebl, jednatel společnosti LG Stavby, která s tímto ojedinělým konceptem společné výstavby formou joint venture podniku přišla.
V roce 2024 oslovila vedení obce Stochov na Kladensku s nápadem, že by mohli založit takzvanou společnou projektovou společnost (SPV). Jejím prostřednictvím má ve Stochově vzniknout rezidenční projekt s moderními byty a úspornými technologiemi.
I když se starosta Stochova na nápad nejdříve díval s nedůvěrou, postupem času změnil názor a začal být projektu nakloněn. „Z našeho pohledu vidím přínosy hlavně v tom, že když se dá obec dohromady s firmou ze soukromého sektoru a vytvoří společný podnik, získáme najednou vliv na podobu zastavovaného území. Už to není situace, že jen prodáme pozemky a pozorujeme, co na nich vznikne. Ale vytvoříme něco, co může přinést výhody oběma stranám – my jako obec máme kontrolu nad územím i nad technickou stavební stránkou celého projektu,“ přibližuje starosta Roman Foršt (nestraník).
Dodal, že postupnou výstavbou se pozemky zhodnocují a obec tak nepřijde o žádné peníze. Jakmile se byty či jakákoli jiná stavba prodají, rozdělí se obec s developerem o zisk. „Město tak vydělá peníze na případnou stavbu méně ziskových projektů, jako jsou třeba školky,“ podoktl Lebl.
Nejen byty, ale i parky a hřiště
Petr Paták, stochovský radní a kandidát do Senátu za ODS, dodal, že obce většinou bojují s nedostatkem lidí a bývá pro ně problém zařídit si svépomocí všechna povolení a další náležitosti potřebné k výstavbě. „Tady vidím obrovský potenciál – pokud s administrativou stavby pomůže soukromý subjekt, tedy developer, obec může i do budoucna získat,“ je přesvědčen Paták. Dodal, že tento princip joint venture podniku municipalit, developerů a bank může dobře fungovat i u rekonstrukcí, na které obce ze svých rozpočtů často nemají peníze.
Všichni diskutující se shodli na tom, že výhodou pro občany je větší šance, že kromě komerčních budov vznikne v zastavěném území také občanská vybavenost, včetně parků, hřišť, chodníků a podobně. Vedení obce totiž, coby rovnocenný partner projektové společnosti, bude mít možnost u developera tyto prvky vyjednat a prosadit.
Partnerem podcastu je společnost LG Stavby.
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