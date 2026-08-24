Čeští pacienti čekají na nově vyvinuté léky v průměru rok a deset měsíců. Tak dlouho trvá, než nový přípravek projde schvalovacím kolečkem a dostane se k lékařům, kteří jej mohou předepisovat a podávat. Přitom v Rakousku nebo i Maďarsku je tato doba výrazně kratší. Vyplývá to z aktuální analýzy Patients W.A.I.T. Indicator.
„Tento čas schvalování se bohužel prodlužuje, jsme za evropským průměrem, byť několik let zpátky byla Česká republika na pozitivní trajektorii. Když lék vstupuje do země, musí splnit celou řadu podmínek. Systém jej zhodnotí po medicínské stránce, jestli je dostatečně bezpečný, a samozřejmě jsou tam i ekonomické parametry, tedy kolik za ten lék naše zdravotní pojišťovny zaplatí,“ říká v podcastu HN David Kolář, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).
Výrobci léku musí o novém přípravku předložit různá data. „Český schvalovací systém je však v rámci Evropy tak trochu džungle. Byť inovativní léky umíme dostat do země v relativně krátkém čase, nastavujeme jim různá preskripční omezení. Stanovíme přesně nějakou skupinu pacientů, kteří lék dostanou a budou jej mít hrazený ze zdravotního pojištění, nebo nastavujeme podmínky pro lékaře, kteří mohou ten lék předepisovat,“ vysvětluje Kolář.
V praxi to znamená, že téměř všechny nové, moderní léky, které se do Česka dostanou, jsou až na výjimky dostupné pouze ve specializovaných centrech, tedy nemohou je předepisovat běžní praktičtí lékaři.
I proto je David Kolář rád, že současná vláda uvolnila 1200 léků z preskripčního omezení, tedy nově je budou moci předepisovat i obvodní lékaři. Jedná se například o moderní Glifloziny, které se používají k léčbě cukrovky, nebo o léky na astma či HIV. Podle Koláře toto rozvolnění uleví zdravotnickému systému a moderní přípravky se zároveň rychleji dostanou k většímu množství pacientů.
Podcast vznikl ve spolupráci s AIFP.
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