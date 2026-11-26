Umělá inteligence boří dosavadní limity a zdaleka se už neomezuje na displeje počítačů a chytrých telefonů. Její místo může být i v chytrých brýlích. Jedním z příkladů jsou Rokid AI Glasses, které T-Mobile využívá v rámci řešení pro své firemní zákazníky. Neřeší sice přímo dioptrické korekce, zato umí porozumět až 89 jazykům světa ve spojení s mobilním telefonem. S těmito brýlemi se dá zvládnout angličtina nebo klidně amharština – jazyk používaný na severu Etiopie. V displeji obrouček se uživateli živě zobrazuje simultánní překlad mluveného slova.
Technologii, která slibuje bourat jazykové bariéry při cestování, práci i každodenní komunikaci, jsem měla příležitost vyzkoušet si osobně. Na první pohled Rokid AI Glasses vypadají jako klasické unisexové brýle. Jsou lehké, váží pouze 49 gramů. V sobě mají ale zabudovaný AR displej, na kterém lze sledovat přepis nebo překlad mluvené řeči.
Jak to funguje v reálu? Nasazuji si brýle a v aplikaci vybírám jazykovou kombinaci. Volím překlad z češtiny do němčiny. Zatímco Kateřina Váchová, specialistka společnosti T-Mobile pro rozšířenou realitu, na mě mluví česky, v mém zorném poli se automaticky zobrazují německé titulky. Mohu si upravit jas, velikost písma nebo vybrat, jestli chci vidět pouze německý text, či překlad spolu s originálem.
Pokud by mi titulky nevyhovovaly, mohu zvolit audio překlad. V ideální situaci mají brýle nasazené oba účastníci rozhovoru a každému z nich se konverzace překládá do rodného jazyka. Překlad konverzace se zároveň ukládá přímo v aplikaci mobilního telefonu, takže se k němu mohu kdykoliv později vrátit. Uvnitř brýlí je integrovaná 12MP kamera, která umožňuje pořizovat fotografie a videozáznamy.
Multioborové uplatnění
Překlad mluvené řeči je pouze jedním z příkladů využití umělé inteligence v chytrých brýlích. „Umělá inteligence výrazně rozšiřuje možnosti rozšířené a smíšené reality, kde pomáhá propojovat digitální informace se skutečným prostředím. Umožňuje lépe rozpoznávat okolní prostředí, analyzovat obraz a přizpůsobovat zobrazované informace konkrétní situaci,“ říká Váchová.
Překladatelské funkce mají celou řadu využití. Uplatnění nacházejí při mezinárodních jednáních nebo školeních, ve zdravotnictví, dopravě, cestovním ruchu nebo při komunikaci zaměstnanců různých národností.
„Do budoucna se otevírá velký prostor v oblasti cestovního ruchu a památek. Mohly by fungovat jako osobní průvodce. Některé modely už dnes nabízejí rozpoznávání objektů a obrazů. Uživatel se může na konkrétní objekt podívat a brýle mu k němu poskytnou informace,“ říká Váchová, která připravuje klientům řešení na míru.
„Zákazníci samozřejmě chtějí, aby brýle uměly co nejvíc. Trendem je, aby byly co nejlehčí, uživatelsky přívětivé a umožňovaly nakombinovat funkce pro konkrétní použití,“ vysvětluje.
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Vývoj počítá s problémy se zrakem
Chytré brýle nabízejí i další funkce, například zobrazování poznámek nebo připraveného textu během prezentace, streamování obrazu či v závislosti na možnostech konkrétního zařízení také vzdálenou podporu.
Aby překlad fungoval plynule, potřebuje aplikace spolehlivé datové připojení. U aplikací pracujících v reálném čase je totiž kvalitní konektivita klíčová. „Bez stabilní sítě nebude správně fungovat ani sebelepší zařízení,“ upozorňuje Kateřina Váchová.
Vedle kvality připojení je důležitým faktorem také okolní prostředí. Chytré brýle sice nabízejí různé režimy snímání zvuku a dokážou se zaměřit na konkrétního mluvčího, rušivé zvuky však mohou přesnost překladu ovlivnit. „Pokud by nám teď například hrálo nahlas rádio, systém by překládal i jeho obsah. Uživatel pak musí rozlišovat, co patří do jeho rozhovoru a co je jen okolní šum,“ vysvětluje Kateřina Váchová.
Právě rozpoznávání řeči v náročných akustických podmínkách je jednou z výzev, kterým výrobci těchto technologií čelí. V nadcházejících letech očekává další posun ve výkonu zařízení, ergonomii, výdrži baterií i způsobech ovládání. Pro masovější rozšíření chytrých brýlí bude důležité také jejich dostupnost lidem se zrakovými vadami. Už dnes některé modely umožňují použití dioptrických čoček, včetně korekce astigmatismu. Vývoj se přitom ubírá několika směry – od běžné dioptrické korekce přes adaptivní optiku až po využití umělé inteligence při asistenci lidem s těžkým zrakovým postižením.
„Právě tady vidím velký prostor pro další vývoj. Výrobci brýlí a optických technnologií už na podobných řešeních pracují a dá se očekávat, že v budoucnu budou zařízení lépe přizpůsobena individuálním potřebám uživatelů, včetně lidí s různými zrakovými omezeními,“ říká Kateřina Váchová.
Z jejího pohledu je právě hledání nových možností využití a přizpůsobování technologií konkrétním potřebám zákazníků jedním z nejdůležitějších aspektů. „Chytré brýle dnes mohou sloužit jako překladač, virtuální obrazovka, navigační pomůcka nebo nástroj vzdálené podpory. Jejich funkce lze navíc podle konkrétního zařízení rozšiřovat prostřednictvím aplikací, softwarových úprav nebo propojení s dalšími systémy,“ říká Kateřina Váchová.
„V praxi vždy začínáme problémem nebo požadavkem zákazníka a teprve potom hledáme vhodné technologické řešení. Jiné potřeby má servisní technik, jiné pracovník logistiky nebo například zaměstnanec ve výrobě. Někdy stačí využít již dostupné funkce, jindy je potřeba řešení upravit nebo propojit s existujícími firemními systémy,“ dodává.
Zařízení se nehodí automaticky pro každý pracovní scénář. Při výběru řešení je potřeba zohlednit prostředí, ve kterém bude fungovat, požadavky uživatelů, možnosti integrace s firemními systémy i náklady na jeho zavedení a provoz.
Text vznikl ve spolupráci se společností T-Mobile.
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