Pětadvacetiletá Lenka je na návštěvě u kamarádky na druhém konci republiky. V sobotu ráno otevírá notebook a přihlašuje se do chatu. Z dostupných dotazníků vybírá ten, který se týká infekcí močových cest. Vyplňuje dotazník – dva dny pálení při močení, v noci častější chození na záchod, trochu citlivý podbřišek. Uvádí i to, že užívá hormonální antikoncepci, léky při snížené funkci štítné žlázy a vitamínové doplňky. V dotazníku přiznává v posledním týdnu nechráněný sex se stálým partnerem, ale případné těhotenství odmítá. Jedním kliknutím pak prostřednictvím webu formulář odesílá.

Sedm z 10 případů se dá vyřešit on-line

Tímto způsobem probíhá první kontakt někoho, kdo má zdravotní problém a chce, aby mu ho pomohl vyřešit lékař on-line. K využití služby mu jednoduše stačí počítač, tablet nebo chytrý telefon připojený na internet. Léčit na dálku je nyní trend, který se stále častěji dostává do povědomí lidí. Urychlila ho pandemie. Ze zkušeností zdravotnické skupiny EUC, která právě zdravotní péči na dálku nabízí, vyplývá, že podobným způsobem lze vyřešit on-line sedm z deseti případů, které obvykle vyžadují návštěvu ordinace praktického lékaře.

Po odeslání dotazníku se s Lenkou během chvíle spojuje lékařka, která má právě službu. „Potřebuji se doptat na další informace, proto jí navrhuji videohovor. Zajímá mě, jestli ji bolí v bedrech, má horečku, jestli nemá krev v moči a další důležité informace. Následně jí dávám doručení ohledně dalšího postupu, odešlu pacientce elektronický recept a vysvětlím režimová opatření. V tomto případě potřebuje klid, teplo, dostatek tekutin,“ pokračuje dále v příběhu Petra Bomberová Kánská, vedoucí lékařka služby Lékař online 24/7. Doktorka ještě Lence doporučí, aby si po zaléčení došla na kontrolní vyšetření, a vloží jí do chatu lékařskou zprávu v pdf, kterou má dát svému praktickému lékaři.

Deset minut, ale i hodina na vyšetření

Výhod tohoto postupu je přitom mnoho. Nejen to, že Lenka byla daleko od místa svého bydliště a nemusela hledat lékaře v prostředí pro ni neznámém. Zůstala také s infekcí močových cest v teple. V tomto případě nemusela vůbec opustit postel.

Postup konzultace zdravotního problému na dálku je pokaždé téměř totožný. Jakmile pacient dotazník odešle, lékaři přijde SMS zpráva, která ho upozorní, že na něj čeká nový pacient. Lékař se s ním pozdraví, prostuduje si anamnestický dotazník a vede s ním konzultaci formou chatu nebo videohovoru. Doptá se na vše potřebné. Otázky samozřejmě většinou kladou pacienti. Čas, po který se lékař pacientovi věnuje, je individuální. „Někdy je vše potřebné zkonzultováno během deseti minut, jindy trvá chat i hodinu,“ objasňuje časové nároky vyšetření vedoucí lékařka.

Stejně vypadající problémy, jiná řešení

Konzultující lékař zároveň rozhodne, jestli pro daný zdravotní problém postačí konzultace na dálku, nebo zda je potřeba pacienta odeslat na vyšetření v ordinaci, například pro doplnění laboratorních výsledků. „Nelze univerzálně říct, že toto vyřešíme vždy on-line a toto zase ne. Ke každému pacientovi přistupujeme individuálně a naše doporučení jsou vždy pouze a jen v zájmu jeho zdraví a bezpečnosti,“ doplňuje k tomu Petra Bomberová Kánská. Může se tak stát, že totožné vstupní informace, které lékař obdrží od dvou pacientů, povedou nakonec k jinému výstupu. „Pokud žena uvádí, že má pálení při močení, teplotu 37,1, můžeme po detailnějším rozebrání problému případ uzavřít jako nekomplikovanou infekci dolních cest močových, pacientku poučit a nastavit léčbu. Pokud ale při detailnějším dotazování zjistíme, že tyto obtíže má už počtvrté za poslední dva měsíce, že ji k tomu bolí v bedrech a včera měla teplotu 38,5 °C, nasměrujeme ji do ordinace, protože je potřeba detailnější vyšetření,“ říká lékařka ze služby Lékař online 24/7.

Při neakutním zdravotním problému je dobré si léčbu na dálku vyzkoušet. Někdo pak začne tento způsob léčby preferovat, jiný dá i přes zkušenost přednost návštěvě ordinace. „Máme spoustu pacientů, kteří se k nám vrací opakovaně a on-line typ komunikace preferují. Zároveň jsou i pacienti, kteří službu vyzkouší a „necítí se v ní dobře“. Takový pacient se už samozřejmě nevrátí a je to v pořádku. On-line technologie nemusí vyhovovat každému a to platí pro obě strany, pacienta i lékaře,“ říká Petra Bomberová Kánská.

Ženy a mladší ročníky ve statistikách vedou • Lékaře online 24/7 nejčastěji využívají ženy (60 %) • Nejvíce je služba využívána v pondělí, nejméně v neděli • Obvykle se lidé ozývají mezi 8.-10. hodinou, a poté po 17. hodině • Služba je neoblíbenější u lidí mezi 21 a 30 lety

On-line služby bohužel nemůže využít úplně každý. Určené nejsou pro těhotné ženy a děti do 18 let věku. Prostřednictvím internetu se dá vyřešit řada zdravotních problémů, od různých bolestí přes alergie až po kožní problémy. Týká se to i aktuálního problému – koronaviru. „Nejčastěji naši lékaři řeší zdravotní potíže typu covid-19, infekce močových cest, bolest v krku, dermatologické potíže a potíže související se stresem a depresemi,“ uvádí lékařka.

Z vyrážky lymeská borelióza

Ze zdánlivě banálního problému se dá na dálku zjistit vážnější onemocnění. Své o tom ví 45letý muž, který kontaktoval Lékaře online 24/7 v sobotu v deset hodin večer. Zvolil dotazník vyrážka a v něm popsal, jak si během sprchování všiml pod levým kolenem zarudnutí. Také sdělil, že ho místo nebolí, nesvědí, je oválné a má asi čtyři centimetry v průměru. „S pacientem jsem se spojila v chatu a položila mu doplňující otázky, například jestli se zarudnutí vyskytuje i jinde na těle nebo jestli je na něco alergický. Zároveň jsem ho požádala o zaslání fotografie postiženého místa. Z ní bylo zřejmé, že se jedná o takzvané erythema migrans, což je nejčastější forma a projev lymeské boreliózy,“ popisuje doktorka Bomberová Kánská.



Ve službě Lékař online 24/7 se objevují i vážnější případy. „Představte si pacienta, kterému se několik dní hůře dýchá, ale říká si, že to asi nic není, že kvůli tomu přece nepojede ke svému lékaři. Tak se zkusí přihlásit k nám do on-line konzultace, že se zeptá. Lékař vysloví podezření například na plicní embolii, tedy akutní stav, který je potřeba řešit okamžitě. Pacienta tady směřujeme k urgentnímu ošetření a on míří do nemocnice. Kdyby se tento pacient neozval nám a ještě pár dnů čekal, že se to samo zlepší, jeho stav by se patrně zbytečně zhoršoval, komplikoval a léčba by byla zahájena později,“ vysvětluje další z výhod léčení na dálku vedoucí lékařka.