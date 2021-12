Fitcentrum Gymit! se vydalo ve svém oboru na poměrně neznámou cestu. Místo šuplíkové evidence a šanonů kupících se na stolech a policích začalo svůj byznys digitalizovat za pomoci cloudu. Tréninky si tak lektoři už nevedou v poznámkových diářích, ale kalendář i komunikaci se svými svěřenci řeší v jedné aplikaci. Klidně třeba z mobilu v tramvaji.

„Sháněli jsme někoho, kdo nám poskytne licence na Microsoft 365. Chtěl jsem, aby veškerá data a evidence byly on-line a k dispozici kdykoliv ze vzdálených přístupů,“ vysvětluje ředitel fitness centra Gymit! Hajriz Beriša s tím, že měsíčně platí paušál za využívání on-line služeb, aby nemusel všechna data a informace shromažďovat v šanonech ve skříni, jak je u fitness center často zvykem.

Zřizovatelem a investorem zmíněného centra je společnost CS Fitness spolu s právnickou kanceláří Čermák a spol. „Fitko má silného investora, nakoupili jak hardwarové vybavení, tak i software. Začalo to licencí na čtyři cloudové služby Microsoft 365, ale spolupráce se rozrostla jak o zmíněný hardware, tak o implementaci celého systému a jeho správu našimi techniky. Navíc využívají i služeb našeho datového centra,“ líčí začátek spolupráce obchodní manažerka Pavlína Záhorovská ze společnosti NWT, zodpovědná za komunikaci a obchodní politiku s klíčovými zákazníky v divizi ICT. Na starosti má právě zavádění a správu cloudových a dalších IT řešení pro koncové klienty.

Jedním z nich je zmíněné fitness centrum Gymit!, které má třípatrovou budovu v Ústí nad Labem a honosí se přídomkem prémiové. Vedle nejnovějších posilovacích strojů a vybavení, rozsáhlého wellness se saunami, vířivkou nebo solní jeskyní zde stálí klienti centra najdou i asistentky, které pomohou, když nevíte, jak na daný stroj, osobní trenéry nebo třeba i dětský koutek. Další centrum už pomalu vzniká v Brně, jednu činkárnu má zřizovatel CS Fitness i v Praze, přesněji v Klánovicích.

Vedení firmy se rozhodlo vytvořit vhodné zázemí pro administrativní chod celé sítě center, aby bylo jednoduché na ovládání pro všechny – od vedení přes trenéry až po recepční. Cílem bylo odstranit dosavadní nepřehlednou komunikaci v rámci podniku pomocí esemesek, e-mailů nebo různých chatovacích aplikací a dostat veškerou agendu pod jednu střechu. Proto firemní komunikace probíhá v aplikaci Microsoft Teams. „Program představuje ucelené řešení všude tam, kde potřebujete spolupracovat jak fyzicky, tak virtuálně. Je to místo, kde uživatelé najdou nejen dnes hojně diskutované videoschůzky a hovory, ale chat, vytváření, editaci a sdílení souborů nebo pracovní aplikace, to vše při zachování vysokých standardů bezpečnosti,“ říká Petr Váša, manažer divize Microsoft 365.

Cloud zjednodušeně funguje jako on-line virtuální server, na kterém lze různě vytvářet, upravovat nebo mazat data. Už ale zdaleka nejde jen o vzdálené úložiště, trend je takový, že na cloudech už běží celá řada služeb a aplikací, které pak není nutné fyzicky instalovat do počítačů konkrétních uživatelů.

Takový způsob ukládání dat a zacházení s nimi zatím není v Česku příliš obvyklý. Tři čtvrtiny dotázaných firem v průzkumu agentury STEM/MARK sdílejí data skrz elektronickou poštou, 60 procent využívá sdílené disky. Výjimkou není ani fyzická úschova dat. Výhod cloudu tak zatím využívá využívá pouze necelá třetina firem. Cloudové řešení pokulhává i ve veřejné správě, kde Česko v reportu DESI skončilo v hlubokém podprůměru Evropské unie – až na 22. příčce mezi členskými státy. To by se ale mohlo změnit. Podle predikce analytické agentury IDC se v Česku celkové výdaje na cloudové služby přiblíží na konci roku 2024 jedné miliardě dolarů.

Ve světě jsou tahouny cloudových služeb technologické giganty jako Google, Microsoft nebo Amazon Web Services. Amazon podle Statisty pokrývá téměř třetinu trhu, Microsoft se svým řešením Azure pokrývá přes 20 procent, Googlu patří kolem osmi procent. V meziročním srovnání vzrostly celosvětově výdaje na cloudová řešení ve třetím čtvrtletí roku 2021 podle společnosti Canalys o 35 procent na 49,4 miliardy dolarů. Za rok 2020 vzrostly celosvětové výdaje na cloudové služby a infrastrukturu o 33 procent na 142 miliard dolarů oproti 109 miliardám v roce 2019.

Jedním z hlavních argumentů pro přesunutí dat do cloudu je jejich bezpečnost, především před kybernetickými útoky, kterých v Česku meziročně přibývá. „Někdo tvrdí, že data budou bezpečnější na serveru nebo u nich pod stolem. Přitom velké společnosti investují miliardy dolarů do toho, aby byl jejich cloudový systém bezpečný a aktuální. A útoky hackerů jsou stále nové a bezprecedentní, Microsoft na ně na příklad neustále reaguje a vyvíjí nové bezpečnostní prvky. To firmy se svými servery neudělají, navíc na to mají omezený fond,“ tvrdí Záhorovská. „Cloudové úložiště má své výhody především v tom, že máte svá data zálohovaná na několika místech, a navíc svůj prostor můžete stále zvětšovat,“ popisuje Beriša.

Obchodní manažerka NWT uvádí i další argument, proč je přechod do bezpečných vod cloudu a aplikací na něm běžících důležitý. „Dříve se stávalo, že si trenér ve fitku uzmul databázi celého fitka, a když přecházel pracovně do jiného centra, tak mailem oslovil klienty bývalého fitka. Tenhle nešvar končí, pokud uživatel není na povolené IP adrese fitka, tak se k určitým dokumentům vůbec nedostane. Z jiné IP adresy se k nim dostane pouze vybraný management,“ vysvětluje Záhorovská.

Spolupráce NWT s fitkem Gymit! zvítězila v jedné z kategorií soutěže Microsoft Awards 2021 o inovativní přístup k technologiím a jejich zavádění. „Vzhledem k tomu, že jde pouze o fitko, a ne o velký korporát, tak technologie tam používají opravdu inovativní. Obecně je sektor fitness center zatuhlé prostředí, jede tam šuplíková dokumentace, šanony na recepci. Gymit! to chce eliminovat a mít co nejvíce dokumentů a dat on-line dostupných,“ říká Záhorovská, jejíž divize NWT se stará o technologie až pěti stovek stálých klientů.

„Spolupráce NWT a Gymit! je ukázkou využití moderních technologií pro rychlou, efektivní a bezpečnou inovaci IT prostředí zákazníka. Fitness obor nebývá často spojován s IT technologiemi, a proto jsme se rozhodli podpořit projekt, který vede k zefektivnění práce zaměstnanců, spokojenosti klientů a v neposlední řadě podporuje i dlouhodobé plány na rozvoj společnosti,“ vysvětluje Váša z Microsoftu, proč její firma ocenila právě tuto spolupráci.

Největší odběratel cloudových služeb od zlínské firmy NWT je bratislavské finanční poradenství Partners Groupe. Do portfolia patří i likérka Rudolf Jelínek, Kovárna Viva nebo Webnode. Při implementaci nejnovějších technologií se ale často firma setkává s opatrným přístupem klientů. „Lidé mají pocit, že budou muset být on-line na deseti místech, a nevidí v tom přínos. Myslí si, že jim chceme práci komplikovat. Tak to ale není, chceme jim to ulehčit, převést to na jedno místo. Mohou k systému přistupovat odkudkoliv pouze z telefonu. Ale musí technologii používat, aby na to ulehčení přišli,“ tvrdí Záhorovská.

Beriša s ní souhlasí, podle něj si ale zaměstnanci fitness centra na nové způsoby fungování zvykají pomalu. „Je to pro ně něco úplně nového. V Teamsech máme více skupin podle pracovního zaměření, nejen že tam komunikujeme, můžeme tam i sdílet a otevírat soubory, sdílet obrazovky, což u běžných chatovacích aplikací nejde. Oproti tomu ale jsou zdarma a všichni s nimi umí. Pomalu do toho zaměstnance dostáváme,“ uzavírá Beriša.