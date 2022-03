Mezi klienty Copy General patří banky, pojišťovny nebo třeba energetický podnik ČEZ. Pro tyto firmy zajištuje společnost s pobočkami v Praze, Brně a Plzni především komunikaci s jejich zákazníky. Nejde ale jen o e-maily s reklamním sdělením či vyúčtováním za energie. Copy General například vytváří a odesílá zprávy s potvrzovacím kódem, které lidem přijdou na jejich mobilní telefony ve chvíli, kdy platí kartou.

„U služeb, jako jsou výpisy z účtu nebo potvrzovací SMS s kódem, je velký tlak na rychlost a přesnost. Když potvrzujete platbu, musí vám zpráva přijít do několika sekund, a ne třeba až za pět minut,“ říká Ondřej Málek, ředitel datové divize Copy General. Když proto loni v červnu postihlo jižní Moravu ničivé tornádo, lidem ve vedení firmy zatrnulo – v postižené oblasti má podnik datové centrum. „Naštěstí tehdy vydrželo, ale my jsme si uvědomili, že nemáme žádnou zálohu ve smyslu jiné lokality,“ vzpomíná Málek.

Právě to byl jeden z důvodů, proč loni začala využívat cloudové služby společnosti Vodafone. Operátor má v Česku dvě podobně výkonná datová centra umístěná v různých lokalitách. „V řádu sekund jsou schopni přepnout řešení z jednoho centra do druhého,“ uvádí Málek.

Systém cloudové infrastruktury tvoří mnoho serverů na různých místech a každý z nich má určitý účel – některé servery slouží jako uložiště dat, jiné zase ke zpracování informací.

„Poslední dva roky vnímáme enormní navýšení poptávky pro cloudových službách. Covid se stal katalyzátorem digitalizace a onlinu obecně. Stále častější práce z domova nutí firmy posouvat svá serverová řešení z jejich vlastních provozoven či centrál do datových center, potažmo do cloudu,“ říká Michal Müller, obchodní a marketingový ředitel společnosti Vodafone.

Mezi podniky, které cloud využívají, jsou nejčastěji e-shopy, vývojářské firmy a zástupci retailu. „Takovou úroveň dostupnosti a bezpečnosti, jakou poskytujeme z našich datových center, kde provozujeme i své vlastní klíčové IT komponenty, se málo které samotné firmě vyplatí zainvestovat ve vlastní režii,“ tvrdí Müller. Kromě bezpečnosti je cloud pro podnikatele výhodný také díky úspoře nákladů, dostupnosti dat v jakoukoliv denní dobu anebo možnosti nastavit si dle potřeby výkon i velikost datového uložiště.

Přibližně rok využívá cloudové služby také prodejce hudebních nástrojů Kytary.cz. „Pro spolupráci jsme se rozhodli především kvůli odlehčení našemu IT oddělení, ale také kvůli tomu, že jsme uvítali možnost konzultací s kolegy z Vodafone Business, pokud narazíme na nějaký problém. Dříve jsme jeli na vlastním hardwaru přímo u nás a s tím, jak společnost rostla, jsme se začali dostávat na limity toho, co se dalo realisticky řídit v rámci našeho týmu,“ říká šéf IT oddělení společnosti Jiří Budínský.

Kytary.cz vznikly před 22 lety a aktuálně působí na 12 trzích po celé Evropě. Jde například o Polsko, Německo, Francii, Irsko či Španělsko. Loni podnik z pražských Modřan poprvé v historii překonal z pohledu obratu hranici jedné miliardy korun. S výjimkou Česka, kde kromě internetového obchodu provozuje také dvě kamenné prodejny, funguje v ostatních zemích čistě jako e-shop.

Budínský však kromě výhod zmiňuje i jedno možné riziko spojené s užíváním cloudových služeb. „V obecné rovině, tedy rozhodně nejen u nás, vidíme potenciální problém, že je na cloudu tak jednoduché škálovat nahoru, tedy přidávat stroje, jádra a další výkon. Některé firmy pak mají někdy tendenci pouze přidávat výkon, ale je potřeba myslet také na optimalizaci svého kódu, protože výkon není zadarmo,“ míní Budínský.

Cloudové služby jsou dnes rychle rostoucí byznys a jeho tahouny jsou největší technologické společnosti světa jako Amazon, Microsoft, Google nebo IBM. Celosvětové tržby za cloudové platformy loni dosáhly rekordních 191,7 miliardy dolarů (4,1 bilionu korun). Ve srovnání s rokem 2020 jde o nárůst o 35 procent.

Jedničkou na trhu je Amazon, jehož služba Amazon Web Services (AWS) získala z globálních tržeb zhruba třetinu. AWS dlouhodobě spolupracuje třeba se společností Meta, která provozuje sociální sítě Facebook nebo Instagram. Přibližně pětina trhu připadá platformě Microsoft Azure, trojkou je Google Cloud s devíti procenty celosvětového trhu.