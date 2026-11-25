Cestovat do USA jen za highlighty jednotlivých států? Jistě, ale může to být i jinak. Cestovatelé mají stále větší chuť objevovat nová zajímavá i netradiční místa, ať už jde o restaurace, hezké vyhlídky nebo třeba treky. Češi jezdí do USA hledat také inspiraci. „Týká se to především gastra, potravin, hraček. Už jsme se setkali ale i s hledáním tipů pro kafilerii,“ říká Jan Berenda z cestovní kanceláře USA na míru.
Kolik času by si měl člověk vyhradit na svou první návštěvu Spojených států?
Záleží na výběru destinace. U lidí, kteří letí do Ameriky poprvé, pozorujeme dvě nejčastější vstupní brány. První je New York, do kterého se dá letět na prodloužený víkend. Za čtyři noci získáte poměrně příjemný zážitek a zvládnete město dobře prozkoumat. Druhou vstupní branou je západ USA se svými ikonickými městy a národními parky. Zejména trojúhelník měst Las Vegas, Los Angeles a San Francisco, mezi nimiž leží Grand Canyon, Yosemite nebo Sequoia. V tomto případě bych doporučil vyhradit si alespoň dva až tři týdny, aby člověk celou trasu projel v rozumném tempu a stihl vidět vše zajímavé.
Ptala jsem se záměrně, protože vím, že jste na vysoké škole letěl do USA na 24 hodin. Jaký to byl zážitek? Co jste vše stihl?
Byl to docela punk. Vyrůstal jsem v letecké rodině a v té době jsem pracoval na letišti, takže jsem měl výhodné letenky. Cesta mě vyšla na 360 korun. A vydal jsem se na ni společně s kolegou, který si chtěl v Americe koupit batoh, který tehdy v Česku nebyl k dostání. Přiletěli jsme kolem čtvrté odpoledne, dojeli na Manhattan, prošli jeho horní část a dostali se zhruba do poloviny. Tam jsme přespali v hostelu s osmnácti lidmi, za přibližně 15 dolarů. Druhý den ráno jsme vstali, nasnídali se, prošli Manhattan směrem dolů, sedli na metro a zamířili zpět.
Pozorujete mezi svými klienty nějaké cestovatelské trendy?
Trendy se liší podle toho, jestli jedou do USA poprvé, nebo se vrací. Ti, kteří cestují poprvé, logicky míří na ikonická místa. Není na tom nic špatného. Grand Canyon má svůj důvod, proč je ikonický, stejně jako Golden Gate nebo New York. Je naprosto v pořádku, že lidé chtějí vidět místa, která znají z filmů, internetu nebo Instagramu.
Klienti, kteří se vracejí, vyhledávají ne příliš zprofanovaná místa, jako je park Mesa Verde na jihozápadě Colorada, ve kterém se nacházejí pozůstatky skalních obydlí indiánů. Na východním pobřeží bych zase zmínil městečko Annapolis. Je v něm námořní akademie a na místě potkáváte kadety v uniformách. Město má krásné nábřeží a cihlové budovy.
Jedná se o lokality, které nejsou tolik veřejně známé, ale těm ikonickým mohou směle konkurovat. Pozorujeme, že se klienti snaží vyzobávat zajímavá místa a objevovat netradičnosti, ať už jde o restaurace, hezké vyhlídky, treky v parcích. U našich zájezdů na míru mohou získat téměř cokoli. Například jeden z našich klientů má kafilérii a jeho přáním bylo, podívat se kvůli inspiraci po těch amerických.
Setkáváte se často s tím, že se podnikatelé jezdí inspirovat do USA?
Ano. Zejména lidé z gastra, kteří jezdí za aktuálními trendy v restauracích, bistrech a kavárnách. Směřují především do New Yorku, kde lidé mají peníze a nové trendy v něm vznikají velmi rychle. Navíc je v městě tolik gastropodniků, že by vám na jejich návštěvu nestačilo ani dvacet let. Okoukat zajímavé nápady jezdí i majitelé e-shopů, obchodů s potravinami nebo hračkami. Všichni chtějí vědět, co je aktuálně v kurzu.
Jak to, co lidé chtějí vidět, ovlivňující sociální sítě?
Hodně, ale nemyslím si, že je to špatně. Je fajn podívat se na místa, která zrovna trendují. Jen není dobré si podle nich stavět dovolenou. Už jen proto, že fotografie nejsou vždy pravdivé a nevypovídají o skutečné atmosféře místa. Lokalita může být navíc výrazně mimo trasu a člověk kvůli jedné fotografii stráví půl dne na cestě.
Frčí víc úspornější varianty, nebo luxusní zážitky?
Za posledních pět až deset let vidíme výrazné změny. Lidé už nechtějí na dovolené tolik šetřit a chtějí si dopřát zážitek. Vybírají stále častěji lepší letovou třídu, větší komfort a více investují do efektivity dovolené. Přejí si bydlet v centru města, mít vše blízko, netrávit čas v autě a veřejné dopravě. Z dovolené těží maximum.
Před čtyřmi lety jsme například přidali do nabídky pozorování medvědů s místním zkušeným průvodcem v aljašské přírodě. Klienti letí dvě tři hodiny nádhernou přírodou a přistanou v surové aljašské divočině, kde mohou zblízka vidět medvěda. Jedná se o volitelnou aktivitu k zájezdu v hodnotě kolem 35 tisíc. Původně nám to přišlo drahé a téměř neprodejné, realita je taková, že si většina cestovatelů tento zážitek připlatí.
Pořádali jste tisíce zájezdů. Jaké komplikace jste museli řešit?
Například relativně nedávno jsme zažili krizovou komunikaci v souvislosti s hurikánem na Havaji. Měli jsme několik klientů na různých ostrovech a přišel hurikán a došlo k přerušení letů. Museli jsme vše přebookovávat, řešit náhradní auta, refundace služeb. Jednou se zase porouchal vůz skupině klientů v Údolí smrti. Ve čtyřiceti stupních Celsia a v místě, kde široko daleko nic nebylo. Situaci nakonec vyřešil průvodce z jiné skupiny, který pro ně dojel pět set kilometrů.
Nejčastější problémy jsou ale s leteckým spojením. Letecká společnost například zruší lety v souvislosti s počasím. Jednomu z klientů byla zase zamítnutá ESTA kvůli jeho marihuanovým hříchům z mládí starým třicet let. To je ostatně taky častý problém – situace, kdy lidé v devadesátkách něco provedli nebo přetáhli pobyt a myslí si, že už je to zapomenuté.
Ovlivňují zájem turistů politická situace v USA nebo dění v americké společnosti?
Bohužel ano. Opět je to ale třeba striktně rozdělit mezi ty, kteří už v Americe byli, a ty, kteří chtějí jet poprvé. Kdo má s Amerikou zkušenost, ví, že politika nemá vliv na situaci na místě. Grand Canyon je pořád stejně hluboký, New York stejně pěkný a Golden Gate stejně oranžový. U lidí, kteří chtějí jet do Ameriky poprvé, si ale všímáme, že často odloží cestu nebo úplně změní destinaci právě kvůli politické situaci.
Jaké místo máte ve Státech nejraději vy?
Mám rád spoustu míst. Nedávno se mě někdo ptal, kolikrát jsem byl v New Yorku, a já se dopočítal ke stovce. New York je můj oblíbený, letos jsem v něm byl dvakrát s rodinou na dovolené a pokaždé objevím něco nového a něčím mě překvapí. Mám ale rád i západ USA kvůli jeho mixu ikonických míst, dobré gastronomie, hezkého počasí a příjemných lidí. Road trip západem a národními parky bych určitě doporučil každému.
Poprvé v USA jste byl v osmi letech. Jaké to bylo?
Byl jsem v San Francisku a pamatuji si, že jsem měl na papíru vypsané věci, které bych rád viděl nebo zažil. Paradoxně úplně jiné, než jaké bych dnes někomu doporučil. Co v něm ale bylo tehdy a bylo by i dnes, je Golgen Gate. Dodnes mám v hlavě, jak jsem ho poprvé uviděl a zažil pocit, který jsem znal jen z filmů.
Jaké tipy byste dal cestovatelům do USA?
V poslední době jsem zaznamenal obavy z údajně velmi tvrdých imigračních kontrol. Odbavujeme tisíce klientů ročně a osobně jsem byl od změny administrativy v USA asi dvacetkrát. Za sebe mohu říct, že jsem žádnou zásadní změnu nezaznamenal. Imigrační úředníci měli určité pravomoci k tomu vás nepustit do země vždy, v poslední době mi ale přijde, že jsou víc pod drobnohledem a snaží se být naopak příjemnější.
Pozornost bych věnoval výběru letenky. Ne pokaždé platí, že levnější varianta vyjde skutečně nejvýhodněji. Je dobré sledovat kvalitu přestupů, vybírat prověřené letecké společnosti a neřídit se pouze cenou. Na místě bych doporučil nepodcenit pronájem auta. Vyplatí se mít plné pojištění, nulovou spoluúčast a krytí jak havarijního pojištění, tak povinného ručení. Setkáváme se s rozbitými okny nebo střety se zvěří. Mně osobně například do cesty vběhl kojot a auto bylo téměř na odpis. Stejně důležité je i plánování ubytování. Mnoho lidí při road tripu vybírá pouze podle ceny a neuvědomí si, že tím mohou každý den strávit o hodinu nebo hodinu a půl déle v autě. Sledujte proto pečlivě, zda nevybíráte ubytování úplně mimo trasu.
Kromě USA máte v nabídce i další místa, od Kanady po Nový Zéland. Jaký je zájem o tyto destinace?
Nejbizarněji se do našeho portfolia dostala Kostarika, která výrazně vybočuje z ostatních destinací, které jsou si jinak poměrně podobné. Původně šlo o covidovou nouzovou variantu. V době, kdy se téměř nikam nedalo cestovat, patřila Kostarika mezi několik málo otevřených zemí. Vyrazil jsem tam s rodinou na dovolenou, projeli jsme celou zemi, vyzkoušeli restaurace, parky, programy, přírodu i pláže. Po návratu jsme rozeslali klientům informace a během dvou až tří týdnů jsme měli všechny termíny naplněné. Lidé byli po cestování hladoví.
Postupně se Kostarika rozjela natolik, že je dnes rovnocenným partnerem amerických destinací. Austrálie a Nový Zéland se do nabídky dostaly z jiného důvodu. Řada klientů s námi postupně procestovala všechny americké destinace, stejně jako Kostariku a Kanadu, a chtěla pokračovat dál. Určitě se ale nechceme profilovat jako cestovní kancelář, která nabízí celý svět. Chceme zůstat úzkými specialisty a věnovat se pouze destinacím, které máme perfektně zvládnuté.
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