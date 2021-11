Ve výrobním závodě společnosti Continental v Brandýse nad Labem vznikají palubní přístroje, autorádia nebo ovládací panely klimatizací pro vozy značek Audi, Škoda nebo BMW. Podnik z 19tisícového města východně od Prahy je ale výjimečný z jiného důvodu. V konkurenci ostatních fabrik z celého světa byl v rámci jedné z divizí nadnárodní skupiny Continental vybrán jako pilotní závod pro projekt nazvaný digital factory.

„Cílem je, aby v příštích třech letech dokázala celá řada systémů spolupracovat dohromady. Odtud se pak náš pilotní projekt bude rozšiřovat do závodů po celém světě. Nejde jen o digitalizaci a automatizaci výrobních linek, ale také naší práce, aby všechna oddělení pracovala se stejnými daty,“ vysvětluje vedoucí týmu Smart Automation Jakub Hamerník. Tento speciální tým vznikl v Brandýse loni v lednu a má na starost mimo jiné větší začleňování robotů do výrobních linek.

Počet firem, které v Česku sázejí na digitalizaci, v posledních letech roste. Dokládají to mimo jiné data průzkumu Svazu průmyslu a dopravy z letošního října. Strategii pro svou digitální transformaci má podle něj zpracovanou asi 80 procent oslovených podniků, v roce 2019 byl jejich podíl 66 procent. „Je potěšující, že podniky nad svou proměnou začínají přemýšlet strategicky. Firmy už vědí, že jeden robot z vás digitalizovanou firmu neudělá,“ říká člen představenstva Svazu průmyslu Jiří Holoubek.

Byznysmeni si od digitalizace slibují, že jim přinese náskok před konkurencí nebo zvýší produktivitu. V letošním průzkumu, kterého se zúčastnilo 96 podniků, výrazně vzrostl podíl firem, které od digitalizace očekávají větší odolnost vůči budoucím krizím. Především kvůli covidu narostl meziročně podíl těchto společností z 25 na 38 procent.

K přenosu dat ve firmách jsou klíčové i moderní 5D technologie, podle odborníka na IoT společnosti Vodafone Otto Zemana v tom ale Česko zatím oproti sousedním zemím zaostává. „Ve srovnání s Německem, kde se taková řešení již nasazují alespoň pro prvotní testování celkem běžně, v Česku zatím vidíme vážný zájem především u inovativních firem,“ říká Zeman.

Jednou z výhod zavedení 5D technologie je i možnost vytvořit si privátní firemní síť. „Data generovaná uvnitř této sítě zůstanou v dané firmě, což řeší vzrůstající požadavky na bezpečnost a také potřebu extrémně rychlé odezvy systémů pro inovativní služby,“ tvrdí Zeman. „Do 5G sítě je možné připojit zároveň stroje s ultra spolehlivou a nízkou odezvou komunikace a pracovníky s tablety či vysílačky v režimu push-to-talk či jiné IoT senzory a zařízení.“

V brandýském Continentalu sázejí na větší automatizaci výroby už od roku 2018. Důvodem byl především nedostatek lidí na trhu práce. Problém s chybějícími pracovníky přetrvává v regionu, kde je největším zaměstnavatelem mladoboleslavská Škoda Auto, dodnes. V září byla nezaměstnanost v okrese Praha-východ pouze 1,5 procenta. „Už jsme začali mít tolik projektů, že je naši pracovníci přestávali stíhat,“ tvrdí Hamerník. Firma aktuálně zaměstnává kolem 2500 lidí.

Dalším důvodem, proč Continental více investuje do moderních technologií, je podle Hamerníka fakt, že v posledních letech došlo ke zlevnění těchto robotických systémů. „Jejich výrobci se začali předbíhat v moderních trendech a samotný vývoj se rozprostřel do více firem, a ty pak už nejsou schopny nastavit cenovku tak vysoko, jako byla v minulosti,“ říká Hamerník. „Navíc když porovnáte investice do lidských zdrojů a do automatizace, tak růst mezd v Česku také přispívá k tomu, že se automatizace začíná více vyplácet.“

Continental v Brandýse využívá nejen takzvané koboty (kooperativní robot), ale také automatizované robotické systémy. Hlavní rozdíl mezi nimi je v tom, že kobot dokáže fungovat pouze ve spolupráci s člověkem, kdežto automatizovaní roboti jsou samostatní.

Liší se samozřejmě také cenou a životností – kobot je podstatně levnější a v provozu vydrží kolem sedmi let, životnost automatizovaného robotického systému dosahuje až dvaceti let. „Má také větší dosah a dokáže zvedat těžší břemena,“ doplňuje další přednosti Hamerník. „Aktuálně jsme spustili linku, kde máme v řadě osm robotů, kteří dokáží ovládat kolem 20 zařízení a předávat si výrobky. Zastane práci jako deset operátorů,“ říká. To, že s výrobkem na lince nepřijde do kontaktu žádný pracovník, zvyšuje podle Hamerníka jeho kvalitu, protože robot dokáže na rozdíl od člověka vyrábět stále naprosto identický produkt.

Kromě robotů využívá Continental ve svém závodu například také prvky virtuální reality. „Můžete si navrhnout výrobní linku a víte, jak procesy budou vypadat, ještě než koupíte první šroubek. Jsme schopni linku i virtuálně zprovoznit, díky čemuž zjistíme třeba i možné kolizní stavy,“ uvádí Hamerník.

Tuto inovaci Continental ocenil také v době koronavirové pandemie, auditoři jejich klientů sice přímo do závodu nemohli přijet, ale díky chytrým brýlím si detailně prohlédli, jak bude daná linka vyrábět jejich produkty.