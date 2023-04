Ekonomická recese přinutila šetřit i firmy v IT. Ty jsou opatrnější při nabírání nových zaměstnanců, a některé dokonce začaly propouštět. Navzdory tomu však stále platí, že si zkušení uchazeči o práci mohou z nabídek vybírat. A zřejmě to bude platit i v následujících letech. Přes aktuální ochlazení pracovního trhu totiž firmám chybí desetitisíce lidí.

„Každým rokem se situace zhoršuje. Důvodem jsou automatizace a digitalizace, které nahrazují lidskou práci a vyžadují IT odborníky. Ačkoliv tedy v současnosti pozorujeme více lidí na trhu a některé firmy propouštějí nebo omezují nábor, je to otázka pár měsíců. Nedostatek lidí v IT ale bude stále,“ říká Petra Marzini, šéfka HR v technologické společnosti Anect.

Jak mohou firmy nedostatek zkušených zaměstnanců řešit?

Cestou je vychovat si pracovníky do rolí expertů. Ačkoliv tento proces trvá určitou dobu, v současné situaci se jeví jako jediná možnost, jak se s nedostatkem IT specialistů vypořádat.

Kde v IT lidé nejvíce chybí?

Především v oblasti kybernetické bezpečnosti. Například když hledáte bezpečnostního architekta, dozvíte se od agentur, že na potřebné úrovni je asi šest lidí. A poptává je třeba 40 firem. Další pozice s výrazným nedostatkem specialistů jsou ty, které se zabývají automatizací. V tomto oboru musí člověk získat zkušenosti a musí se stále učit. Je to kontinuální rozvoj. Kromě technických znalostí a dovedností je důležitá i kombinace takzvaných soft skills, jako je komunikace, prezentace či vytrvalost. O to je pak náročnější najít člověka s kombinací takových technických znalostí a osobnostních dovedností.

Co firmy od uchazečů očekávají?

Určitě je důležitá chuť a motivace pro práci, stejně jako osobní zodpovědnost. Očekáváme také ochotu uchazečů investovat čas a energii do dalšího technického rozvoje, pokud je to pro danou roli nutné. Dále čekáme, že uchazeči budou přicházet s nápady, budou se zajímat o trendy ve svém oboru.

Jaké základy bych měl mít, pokud bych se ucházel o začátečnickou pozici v IT firmě?

Předpoklady se liší v závislosti na konkrétní roli. Dovedeme přijmout absolventa ze střední školy s minimálními technickými znalostmi. Pokud má zájem o danou oblast a chuť se učit. Když má člověk tyto základní vlastnosti, může ve firmě růst úplně od píky až k seniorním pozicím. U míst, kde je potřeba vyšší odbornost, pak máme požadavky na různé certifikace, znalosti technologií nebo jazykové dovednosti. Zejména angličtina je důležitá, protože certifikace a komunikace s klienty často probíhají v angličtině.

Takže i člověk, který v IT nikdy nepracoval, nestudoval ho a nemá žádné zkušenosti, může udělat zajímavou kariéru?

Ano, existují příklady lidí, kteří začali v jiných pozicích, například na recepci, a postupně se vypracovali na významné role v IT oblasti. Nedávno jsme přijali do našeho týmu bývalou učitelku, kterou lákalo IT, ačkoliv neměla žádné předchozí zkušenosti. Pro úspěch v IT je vhodné mít alespoň základní analytické a projektové myšlení, schopnost hledat souvislosti a propojovat informace.

Za jak dlouho se dá od píky propracovat na seniorní pozici?

Doba se liší. Ale pokud by člověk začínal úplně od píky, myslím, že je to otázka zhruba osmi let. Většinou však lidé nezačínají na úplně juniorních pozicích.

Jak podporujete zaměstnance, aby se mohli vyškolit a zdokonalovat?

Velkou roli v procesu hraje přímý nadřízený, který vidí, jak člověk zvládá svoji agendu. Na začátku máme pro nové zaměstnance připravené seznámení s firemními procesy, nástroji a komunikací. Dále dostávají k dispozici mentora nebo kolegu, který je zasvěcuje do jejich role. Důležitou součástí je také kontinuální zpětná vazba. Podporujeme zaměstnance, které láká nějaká jiná práce, než jakou zrovna dělají, aby se o tom bavili se svým nadřízeným a hledali společně cestu, jak se zaměstnanec může dále rozvíjet.

Stále více se mluví o automatizaci a robotizaci. Přivádí to k vám více zájemců o práci?

Nevím, jestli to platí přímo takto. IT je obecně vnímané jako úspěšný a stabilní obor s dobrou budoucností. Motivace lidí pro vstup do IT je zřejmá, ale úspěch závisí na jejich osobnostních předpokladech. Nedávno jsme najali junior developerku, která se rozhodla položit se do toho a absolvovala několikaměsíční intenzivní kurz programování. V oblasti vývojářství lidé motivaci mají a na trhu je také dostupných mnoho vzdělávacích a tréninkových programů, které lidem pomohou se to naučit.

Jaké mají zájemci představy o práci v IT?

Obecně lze říci, že zájemci o práci v IT často přicházejí s poměrně náročnými požadavky na zaměstnavatele. Setkala jsem se i s případem, kdy absolvent po vysoké škole měl zcela nereálné finanční představy. Nicméně, většinou nejsou finanční očekávání tak vysoká, zvláště u juniorů. Pro lidi v IT je také důležité pracovat na zajímavých projektech, což je často hlavní motivací pro experty nebo seniornější pracovníky. Vzhledem k množství nabídek na trhu si mohou vybírat, čemu chtějí svůj čas věnovat.

Kolik si tedy mohu v IT vydělat?

V IT oboru můžete očekávat trochu vyšší výdělek než v jiných oborech. Většina IT firem také poskytuje svým zaměstnancům dobré benefity a investuje do skloubení pracovního a osobního života, nabízí flexibilní pracovní dobu, možnost práce na dálku a podobně. Pokud se budete o obor zajímat a neustále se zlepšovat, můžete očekávat, že se vám bude dařit a budete růst nejen finančně, ale i z hlediska zkušeností.

Jaké nadstandardní benefity dnes zaměstnavatelé v IT nabízejí?

V IT oboru se zaměstnavatelé zaměřují na kvalitní pracovní prostředí. Přestože řada lidí pracuje z domova, tak pokud firmy disponují kancelářemi, snaží se vytvářet zaměstnancům inspirativní a příjemné prostředí s relaxačními zónami. Někdy IT společnosti nabízejí svou posilovnu, hernu se stolním fotbálkem, šipkami nebo mají třeba herní konzole, kde si zaměstnanci mohou zahrát během přestávek. Mezi další nadstandardní benefity patří příspěvky na masáže na pracovišti, nadstandardní zdravotní péče a rozšířený počet dní volna. Některé firmy nabízejí neomezenou dovolenou, my zase dáváme 32 dní volna, což představuje 6,5 týdne dovolené, anebo možnost pracovat čtyři dny v týdnu.

Jsou pracovní pozice v IT opravdu natolik flexibilní, že je lidé mohou skutečně vykonávat odkudkoliv?

Práce z domova je v IT oboru velká výzva, se kterou si zaměstnavatelé lámou hlavu. Na jedné straně zaměstnanci požadují flexibilitu a možnost určovat si, odkud budou pracovat. Na druhé straně zaměstnavatelé potřebují zajistit efektivní spolupráci, komunikaci a týmovost. Firmy musí přemýšlet, jak režim nastavit chytře. Základem je důvěra mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Zaměstnavatel musí vědět, že zaměstnanec pracuje tak, jak nejlépe umí. Existují technologie pro sledování práce, ty ale mohou mít negativní dopad na spokojenost lidí. Zaměstnanci pak cítí, že jim zaměstnavatel nevěří.

Jak jste si to nastavili vy v Anectu?

V Anectu máme nastavený režim 3 plus 2, což znamená, že zaměstnanci mohou pracovat až dva dny z týdne z domova a tři dny pak fungují z kanceláře. Zaměstnanci na obchodních pozicích pak z povahy práce více času tráví u našich zákazníků než v kanceláři.

Změnil se za poslední roky způsob, jakým nové pracovníky hledáte?

Dříve stačilo vypsat pozici a čekat na reakce, ale nyní je to mnohem náročnější. Je zapotřebí zapojit nadřízené do práce se sociálními sítěmi, aby oslovovali kandidáty přes LinkedIn a jiné platformy. Důležitá je i jejich účast na různých konferencích, kde mohou získat přehled o zajímavých kandidátech v oboru. Jedním z nejlepších způsobů, jak získat nové kolegy, je doporučení od našich stávajících zaměstnanců. Proto je k tomu motivujeme štědrými odměnami za úspěšné doporučení vhodného kandidáta. Současně se využívají různé online náborové kampaně či marketingové aktivity na podporu značky zaměstnavatele.