Jaro je obdobím proměny, kdy se příroda probouzí ze zimního klidu a všechno znovu ožívá. Spolu s prvními teplými dny se mění i naše nálada a v neposlední řadě i chutě. Po zimě, kdy vinným preferencím často dominuje chuť na plná červená vína a hutnější styly bílých vín, začínáme vyhledávat spíše lehkost a svěžest.
Konkrétně se těšíme především na mladá suchá bílá vína s nižším alkoholem, růžová vína nebo příjemně osvěžující bublinky. Jak ale s výběrem nešlápnout vedle?
Jarní vína by měla být plná svěží energie, šťavnatá a dobře pitelná – taková, která podtrhnou první slunečné dny, posezení na terase nebo na venkovní zahrádce a skvěle doplní lehčí sezónní kuchyni. Na stole se během tohoto ročního období objevují první sezónní suroviny jako chřest, ředkvičky, mladý špenát nebo medvědí česnek, které se často kombinují s lehčími úpravami masa. To vše si doslova říká o doprovod v podobě krásného kvalitního vína.
Svěžest jako klíčový parametr
Každý by se měl řídit samozřejmě v první řadě svými preferencemi a chutěmi. Důležitým kritériem při výběru jarního vína je kyselina, která mu dodává energii, šťavnatost a svěží charakter. V praxi to znamená vybírat vína, která nejsou těžká ani příliš alkoholická, ale naopak působí mladistvě, a která se pijí tak dobře, že máte pocit neustále prázdné sklenice. Ideální jsou vína s nižším až středním alkoholem (kolem 11–12,5 procenta) a výraznějším aromatickým profilem.
Kromě regionu, odkud víno pochází, a charakteristických vlastností odrůdy hraje velkou roli i styl vinaře a zvolená vinifikace. V průběhu jara preferencím často vévodí vína méně extraktivní a bez aromatických a chuťových tónů po zrání ve dřevě. Máme chuť spíše na čistě ovocný projev vín zrajících v nerezových nádobách. Vína mladá a pikantní kyselinou „nabroušená“.
Odrůdy, které na jaře spolehlivě fungují
Jaro je ve skleničce především o bílých vínech. Mezi nejuniverzálnější volby patří například vína odrůdy Sauvignon Blanc, která jsou typicky vybavena výraznější kyselinou a typickými tóny angreštu, citrusů nebo čerstvě posečené trávy. Právě tato vína skvěle fungují jako aperitiv, ale i jako doprovod k lehkým jídlům a jsou ideální volbou pro jarní chřestovou sezónu.
Mezi jarní klasiky lze určitě zařadit i rakouský nebo německý Ryzlink rýnský, který nabízí široké spektrum stylů – od suchých, minerálních vín až po jemně nasládlé varianty z Mosely. Právě přirozeně vyšší kyselina je tím, co dělá ryzlink tak perfektním jarním vínem. Aromatický profil, ve kterém se objevují citrusy, zelené jablko, květiny nebo jemná mineralita, navíc krásně ladí s typickými jarními surovinami, jako je chřest, bylinky nebo lehké rybí pokrmy.
Doporučit je třeba i vína odrůdy Veltlínské zelené, charakteristické svým pepřovým tónem a šťavnatým ovocným projevem. Typicky mají spíše nižší alkohol, jsou příjemně suchá. Na Moravě jsou vyhlášené veltlíny ze Znojemska, parádní jsou například vína z vinařství Thaya. V Rakousku najdete vynikající poměr kvality a ceny v oblastech Kamptal (například vína vinařství Birgit Eichinger) nebo Kremstal (například vína vinařství Weingut Türk). Veltlíny také výborně doplňují lehčí jarní kuchyni, zejména zeleninová jídla nebo lehké předkrmy.
Kvalitní Pinot Grigio z oblastí Alto Adige nebo Friuli na severovýchodě Itálie je zase nejoblíbenějším lehčím stylem bílého vína z Itálie. Vína nabízí svěží tóny jablek a hrušek, čistý minerální závěr a příjemnou lehkost. Právě proto je Pinot Grigio ideální volbou pro neformální setkání s přáteli, posezení na terase nebo v parku s piknikovým košem. Expertem na Pinot Grigio je například vinařství Peter Zemmer z Jižního Tyrolska.
Pár tipů pro výběr svěžích vín
• Vybírejte podle ročníku – mladší vína bývají svěžejší a živější.
• Zajímejte se o původ – vína z chladnější vinařské oblasti často mívají vyšší kyselinu.
• Zbytkový cukr – vybírejte vína suchá, s minimálním obsahem zbytkového cukru.
• Nebojte se experimentovat a objevovat méně známé producenty nebo regiony. Překvapit vás může například španělské Verdejo nebo italské Vermentino.
Rosé a lehká červená: jaro nemusí být jen bílé
Také mladá a suchá růžová vína neodmyslitelně patří k jarní vinné sezóně. Jsou lehká a plná ovocných tónů, jako jsou jahody, maliny nebo třešně. Nejlépe růžová vína chutnají pořádně vychlazená, takže se s radostí pijí v pozdějších jarních měsících, ale i v létě. Klasické růžové „nerezovky“ jsou navíc velmi univerzálním gastronomickým vínem. Snadno se kombinují s jídlem a jsou ideální pro neformální příležitosti – pikniky, grilování nebo odpolední posezení na terase nebo u bazénu.
Ani milovníci červeného vína nemusí na jaře dělat kompromisy. Stačí zvolit lehčí vína s nižším alkoholem a odrůdy s jemnější strukturou. Skvělým příkladem je Pinot Noir, který nabízí elegantní tóny červeného ovoce a jemné třísloviny. Podobně funguje i Gamay, typický pro oblast Beaujolais. Z Itálie zkuste víno odrůdy Schiava z Jižního Tyrolska nebo klasické lehčí červené víno Valpolicella Classico.
Dopřejte si jarní pohodu v doprovodu bublinek
Na závěr samozřejmě nemůžeme zapomenout na oblíbená šumivá vína. Kvalitní šumivá vína nabízí kombinaci jemného perlení, živou kyselinu a svěží tóny citrusů, zeleného jablka nebo bílých květů. Oblíbené Prosecco je skvělou volbou pro setkání s přáteli, sofistikovanější tradiční metodou dělaná vína jako je Franciacorta, Champagne nebo Cava ozdobí tabuli při jarním setkání s rodinou a přáteli. Šumivá vína nejlépe chutnají dobře vychlazená, a proto jsou ideální jako aperitiv při posezení na terase, ale i jako doprovod k lehkým jídlům.
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