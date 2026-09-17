Vybudovat vlastní vinný archiv patří mezi sny mnoha milovníků vína. Nakonec se to ale podaří jen málokomu. Někdo je limitován prostorem, jiný neví, jak začít a která vína jsou vůbec pro uložení do vinotéky nebo sklepa vhodná. Každá kolekce vín je především odrazem svého majitele, který do ní promítá svůj vkus, oblíbený typ vín a vinařů. Pokud tedy přemýšlíte o vytvoření sbírky či archivu vín, nejdříve přemýšlejte o sobě, ne o vzácných lahvích. Jaké víno skutečně rádi pijete? Další důležité tipy pro vybudování sbírky vín nabízíme v dnešním článku.
Jednou z nejčastějších chyb začínajících sběratelů je nákup pouze prestižních vín určených k dlouhému zrání. Při tomto přístupu se sice sklep rychle lahvemi zaplní, peněženka se ale stejně rychle vyprázdní. Navíc pak máte sklep či vinotéku plné lahví, které je škoda otevřít. Ale čím si uděláte radost u večerního filmu nebo při nedělním obědě?
Skutečně dobře postavený vinný archiv by měl v první řadě brát v potaz váš životní styl a vztah k vínu. Pokud pořádáte pravidelné večeře pro přátele a rodinu, rádi trávíte víkendy na chalupě s lahví dobrého vína nebo s přáteli sdílíte vášeň pro degustační večery, pak ve své kolekci oceníte více vín připravených k okamžitému pití.
Mluvíme tu o kvalitních vínech, která mohou několik let ležet v archivu, ale jsou ve skvělém stavu v současné mladé podobě. Pokud vás baví sledovat vývoj vína v čase, můžete větší část rozpočtu věnovat lahvím s dlouhým potenciálem zrání.
Kolik lahví na začátek?
Představa obrovského sklepa se stovkami plísní pokrytých starých lahví je důvodem, proč se řada lidí do vytvoření vlastní sbírky lahví vůbec nepustí. Přitom, jak se říká, důležité je začít a nemusíte hned stavět sklep pro dvě stě lahví.
Ideálním začátkem může být 60 až 80 lahví, které vytvoří pestrý základ vaší sbírky. Takové množství umožní průběžně vína otevírat, sledovat jejich vývoj a zároveň postupně doplňovat nové ročníky. Výhodou je, že máte po ruce vína, na která máte zrovna chuť, a současně vám zraje část lahví pro vysloveně mimořádné chvíle. Pokud pijete maximálně několik lahví vína týdně, je takto velká kolekce víc zcela dostačující. Průběžně si vína budete doplňovat, získáte zkušenosti a zjistíte, jaké styly vín vám skutečně vyhovují.
Pozornost je samozřejmě nutné věnovat vhodným prostorám pro uložení vín. Ideálním místem pro dlouhodobé skladování je tradiční vinný sklep se stálou teplotou okolo 10–14 °Celsia, vlhkostí přibližně 60–75 procent a minimálním přístupem světla. Právě stabilní prostředí umožňuje vínu pomalu a harmonicky zrát.
Pokud sklep nemáte, výbornou alternativou jsou moderní domácí vinotéky, které dokážou udržovat konstantní teplotu i vlhkost a jsou vhodné jak pro několik desítek, tak i stovky lahví. Mnoho vinoték má navíc zónu pro bílé i červené víno. Vinotéku či vinotéky můžete umístit například do komory, na chalupu nebo do garáže. Pro menší sbírky lze využít také chladnější komoru, spíž nebo sklepní místnost v domě, pokud zde nedochází k výrazným výkyvům teplot. Počítejte také s tím, že lahve uzavřené korkem je navíc potřeba ukládat naležato, aby korek zůstal v kontaktu s vínem a stále vlhký a nepropouštěl do lahve více vzduchu.
Rozdělte si rozpočet do tří kategorií
Jedním z praktických způsobů, jak budovat vinný archiv, je rozdělit nákupy vín do několika cenových kategorií. Základ by měla tvořit každodenní vína, která budete bez váhání otevírat, jakmile na ně přijde chuť, tedy při běžné večeři, k oblíbenému seriálu na Netflixu nebo třeba při hraní deskových her.
Druhou skupinu představují lepší vína určená pro speciální a méně časté příležitosti, například nedělní rodinný oběd, společné grilování s přáteli nebo degustační večer. Třetí kategorií jsou výjimečné lahve – vína s archivačním potenciálem nebo raritní kousky, které si schováte, až dozrají do ideální lahvové zralosti a přijde mimořádný okamžik pro jejich otevření.
Poměr mezi jednotlivými kategoriemi samozřejmě závisí také na vašem rozpočtu, důležité však je, aby sklep nebyl zaplněný pouze drahými víny, která budete neustále odkládat na „tu správnou chvíli“. Dobře sestavený archiv by měl lákat k otevírání vín a přinášet radost z jejich postupného objevování.
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Nejlepší začátek? Vyvážený archiv
Pro většinu milovníků vína představuje nejlepší start takzvaný vyvážený archiv. Jeho cílem není shromáždit co nejvíce vzácných lahví, ale vytvořit pestrou sbírku, ve které najdete víno pro každou příležitost. Kombinuje mladá vína připravená k okamžitému pití s lahvemi určenými k delšímu zrání, střídá šumivá, bílá i červená vína, různé vinařské regiony i cenové kategorie. Díky tomu budete mít vždy po ruce víno, které odpovídá danému okamžiku, a zároveň budete moci sledovat, jak se jednotlivé lahve s přibývajícími roky vyvíjejí.
Jednoznačná definice „vyváženého archivu“ samozřejmě neexistuje, vždy byste si složení měli uzpůsobit vlastním preferencím, ale sbírku můžete poskládat například takto.
- 1. Šumivá a bílá vína – 25 procent sbírky
Zhruba čtvrtinu dobře sestaveného vinného archivu by měla tvořit šumivá a bílá vína. Mnoho milovníků vína je podceňuje, přitom právě tato kategorie nabízí obrovskou rozmanitost stylů, od lehkých a svěžích vín určených k vypití během dvou až tří let až po velká vína, která umí v lahvi zrát deset i více let. Základem mohou být svěží odrůdy, jako jsou Sauvignon Blanc, Pinot Grigio, Veltlínské zelené nebo Ryzlink vlašský. Vedle nich se vyplatí zařadit také vína s vyšším archivačním potenciálem. Výbornými kandidáty jsou kvalitní německé a rakouské Ryzlinky rýnské nebo kvalitní Chardonnay z Burgundska.
Zapomínat by se nemělo ani na šumivá vína, ostatně stále populárnější kategorii ve světě vín. Vedle kvalitního Champagne stojí za pozornost také italská Franciacorta, německý Sekt, Crémant nebo kvalitní Cava.
- 2. Mladá červená vína pro každodenní pití – 25 procent
Další část archivu by měla tvořit mladá červená vína, která jsou určena k pití během několika let od lahvování. Díky své ovocnosti a svěžesti jsou ideální pro každodenní stolování i neformální setkání s přáteli. Skvělou volbou jsou například vína Barbera d’Alba, Chianti Classico, Côtes du Rhône, Rioja, Frankovka nebo třeba elegantní Pinot Noir.
- 3. Archivní červená vína – 30 procent
Tato část archivu je určena vínům s potenciálem dlouhodobého zrání, která budou postupně získávat na komplexnosti a eleganci. Ideální jsou lahve, jejichž vrchol přichází přibližně za 10 až 15 let. Mezi klasické kandidáty patří například Barolo, Barbaresco, Vino Nobile di Montepulciano, Brunello di Montalcino, Rioja Reserva, dobré červené Bordeaux nebo komplexní červená vína z jižní Rhôny (Gigondas, Châteauneuf-du-Pape).
- 4. Výjimečné lahve – 20 procent
Poslední část archivu mohou tvořit výjimečné lahve, které si schováte pro skutečně významné okamžiky. Nemusí jít vždy o nejdražší nebo nejvzácnější vína – často mají mnohem větší osobní hodnotu lahve spojené s cestováním, návštěvou konkrétního vinařství, důležitou životní událostí nebo ročníkem, který má pro vás zvláštní význam. Mohou to být prestižní vína s dlouhým potenciálem zrání, ale také lahve, ke kterým máte osobní vztah. Právě tyto lahve dávají vinnému archivu jedinečnou podobu.
Dobrý vinný archiv nevzniká ze dne na den ani jedním velkým nákupem. Buduje se postupně, s každou objevenou lahví, novým ročníkem a zkušeností, kterou během let získáte. Užívejte si tuto radost, ročník po ročníku, lahev po lahvi. A právě v tom spočívá největší kouzlo sbírání vín.
Důležitý tip na závěr: kupujte více lahví stejného vína
Velkou chybou bývá nakoupit od každého vína pouze jednu lahev. Mnohem praktičtější je koupit tři až šest lahví stejného vína. Jednu můžete otevřít mladou, další po několika letech a poslední nechat dozrát. Právě sledování vývoje stejného vína v čase patří mezi největší radosti sbírání vín.
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