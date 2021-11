Noblesní vína Brunello di Montalcino jsou vyhledávána jako to nejlepší z Toskánska. Je zajímavé, že je řada milovníků vín vnímá jako něco, co se v Toskánsku utvářelo po staletí. Přitom opak je pravdou, vinařská oblast kolem Montalcina patří v regionu mezi nejmladší a sehnat ještě před půl stoletím lahev brunella nebylo vůbec jednoduché. Většímu komerčnímu úspěchu se místní vína začala těšit až od 80. let minulého století.

Když americký časopis Wine Spectator sestavoval žebříček 12 nejpamátnějších vín 20. století, dostalo se na seznam jediné italské víno – Brunello di Montalcino Riserva 1955 z vinařství Biondi Santi. Jeden z dokladů o tom, co vína Brunello di Montalcino znamenají pro pověst Itálie jako vinařské země dávající světu jedna z nejlepších červených vín. Není to náhoda, právě vinařství Biondi Santi stojí za vznikem vín, kterým dnes říkáme Brunello di Montalcino.

Psal se rok 1869, když Clemente Santi dostal od agrární komory v Montepulcianu první ocenění za své inovátorské víno, postavené výhradně na hroznech červené odrůdy Sangiovese. Běžnou praxí totiž do té doby bylo vytvářet vína kombinací různých lokálních odrůd. Následovala smršť dalších cen na mezinárodních soutěžích a brunello postupně začalo být vnímáno jako zajímavá alternativa k slavným vínům z Bordeaux.

Senzaci, kterou vína Biondi Santi vyvolala, samozřejmě inspirovala další následovníky. Jedním z nich bylo i vinařství Fattoria dei Barbi, které dnes patří mezi pouhou pětici výrobců vín Brunello di Montalcino fungujících bez přerušení více než 100 let. Rodina Colombiniových na místní půdě hospodaří od roku 1352 a své první brunello nalahvovala v roce 1892, tedy po pouhých pěti letech od premiéry slavného vinařství Biondi Santi. Spolu s rodinou Biondi Santiových pak pomohla rodina Colombiniových vybudovat vysokou prestiž vín Brunello di Montalcino po celém světě. Úspěch se ale nedostavil hned.

V roce 1929 bylo v okolí Montalcina vysazeno zhruba 925 hektarů vinic a o tři roky později bylo stanoveno, že pouze vína ze zdejších hroznů a lahvovaná v místních sklepích mohou nést označení Brunello di Montalcino. Ještě v roce 1960 přitom fungovalo pouhých 11 výrobců vín Brunello di Montalcino.

Červená revoluce

V 70. a zejména v 80. letech začíná konečně propukat to pravé mezinárodní šílenství po červených vínech z Montalcina. Určitě tomu pomohlo i prosazení se na americkém trhu, který do regionu začal lákat řadu investorů. Dodnes ostatně platí, že každá čtvrtá lahev brunella míří právě do USA. V této době vznikl mimo jiné největší výrobce brunella, vinařství Castello Banfi. Jeho areál při pohledu ze silnice daleko více připomíná továrnu než romantický sklep.

Vinařství Fattoria dei Barbi Foto: Fattoria dei Barbi

Zatímco v roce 1975 nalahvovala třicítka zdejších výrobců 800 tisíc vín Brunello di Montalcino, o čtyři roky později to bylo už 1,5 milionu lahví. K rostoucí popularitě místních vín pak v roce 1980 přispělo i zařazení do prestižní kategorie DOCG, tedy vín s kontrolovaným a garantovaným původem a kvalitou.

Vinařství v malebném Montalcinu se v rámci Itálie stala průkopníky v oblasti vinné turistiky. Zdejší sklepy, vinařské provozy a restaurace navštíví každoročně záplavy turistů, kteří samozřejmě párují červená vína s lokální gastronomií. Ragú z divočáka s čerstvými těstovinami, to je největší klasika, kterou najdete na lístku většiny restaurací. Díky brunellu se ze zapadlého zemědělského kraje stalo jedno z nejbohatších a turisticky nejvyhledávanějších míst v Itálii.

To nejlepší ze Sangiovese

Dnes celá vinařská oblast kolem Montalcina čítá kolem 3500 hektarů vinic, z nichž 2100 je klasifikováno pro výrobu vín Brunello di Montalcino. Ročně se jich nalahvuje kolem 11 milionů. Místní klima je převážně středomořské, teplejší než třeba ve slavné zóně Chianti Classico. Odrůda Sangiovese v Montalcinu těží z teplejšího léta a velmi spolehlivě dozrává. Krajina je tu hodně zvlněná, vinice položené výše na svazích profitují z větších rozdílů v teplotách ve dne a v noci a prodlužuje se na nich doba zrání hroznů. Vína tak disponují příjemnou kyselinou a mají bohatý a komplexní aromatický projev.

Zcela zásadním faktorem, který určuje styl vín Brunello di Montalcino, je stoprocentní požadavek na použití odrůdy Sangiovese. Brunello di Montalcino je tak na rozdíl od vín Chianti Classico nebo Vino Nobile di Montepulciano vždy čistě odrůdové víno. Ačkoliv se po roce 2000 začala objevovat podezření, že někteří výrobci tajně měnili recepturu a do svých vín přidávali třeba Cabernet Sauvignon nebo Merlot, dodnes stále platí, že víno prodávané jako Brunello di Montalcino nic kromě královské toskánské odrůdy obsahovat nesmí.

Tradiční vs. moderní brunello

Do podoby jednotlivých vín se výrazně promítá samozřejmě také filozofie každého vinaře a způsob, jakým přistupuje k vinifikaci svých vín. Podobně jako třeba u výrobců barola nebo barbaresca i v případě vín Brunello di Montalcino proběhla a probíhá debata ohledně ideálního stylu. Zatímco 80. a 90. léta z pohledu zákazníků nahrávala těžkým, hodně koncentrovaným vínům s výraznější stopou dřeva, dnes se trend definitivně vrátil zpět k eleganci a harmonii, které jsou pro brunello zásadní.

Charakteristickým znakem vín Brunello di Montalcino je také jejich dlouhé zrání před uvedením na trh. Foto: Depositphotos

Víno Brunello di Montalcino se většinou vyznačuje granátovým zbarvením a intenzivní a komplexní vůní s tóny bobulových plodů, dřeva, lesního podrostu, vanilky nebo džemu. V chuti je dobré brunello nádherně elegantní a zároveň robustní a koncentrované, typicky s přítomnou kyselinou, sofistikovaným tříslem a dlouhou perzistencí. Díky svému charakteru jsou vína Brunello di Montalcino vhodná pro delší archivaci, v nejlepších případech i desítky let.

Tradiční přístup: dnes opět preferovanější mezi výrobci. Typicky se pro zrání vín používají velké sudy ze slavonského dubu, macerace na slupkách trvá déle než v případě modernějších vín a fermentace někdy probíhá i s částí třapin. Spíš než tóny vanilky nebo čokolády se v těchto vínech relativně brzy objevují tóny lesního podrostu nebo sušeného ovoce. Krásná vína tradičního stylu produkují vinařství Lambardi nebo Baricci.

Moderní přístup: tato vína typicky zrají ve francouzských barikových sudech. Díky tomu se v nich objevují tóny tmavého ovoce, čokolády nebo vanilky. Vína jsou zakulacenější, sametovější, jsou dříve připravena k vypití než vína tradičního přístupu, která i po čtyřech letech zrání mohou v některých případech působit nepřístupně. Špičkovým zástupcem moderního přístupu je vinařství Siro Pacenti.

Výše uvedené rozdělení samozřejmě nelze aplikovat na celou produkci vín Brunello di Montalcino. Řadu výrobců nelze zaškatulkovat do jedné ani druhé kategorie. Příkladem budiž vinařství Fattoria dei Barbi, které se považuje za progresivně tradiční. Snaží se tedy vytvářet elegantní vína tradičního stylu, zároveň ale používat nejmodernější dostupnou technologii, která může pomoci kvalitu vín nadále vylepšovat.

Poslední ročníky vín Brunello di Montalcino

Charakteristickým znakem vín Brunello di Montalcino je také jejich dlouhé zrání před uvedením na trh. Vína musí zrát minimálně dva roky v dřevěných sudech a čtyři měsíce v lahvi, celkově jsou ale uváděna na trh až po čtyřech letech od sklizně. V případě vín s označením Riserva je to pět let. Poslední roky navíc vinařům z Montalcina přálo počasí, a tamní vína tak dosahují mimořádných kvalit.

2016 – ***** klasický

Jeho vína disponují extrémní hloubkou, vyvážeností a elegancí. Podle některých expertů, jako třeba Antonia Galloniho, nejlepší ročník od roku 2010. Podmínky pro dozrávání Sangiovese byly v roce 2016 prakticky ideální. Teplý, ale nikoliv horký rok 2016 je označován za rok s velmi rovnoměrnými teplotami a bez dramatických výkyvů. Velké rozdíly v teplotách ve dne a v noci přispívaly k pozvolnému a zdravému dozrávání hroznů. Závěr sezony před sklizní hroznů byl bez větších srážek, a vinaři tak neměli komplikace se sběrem. Sklizeň trvala od začátku září do poloviny října. Ročník 2016 nabízí strukturovaná vína s příjemnými kyselinami a velkým potenciálem pro dlouhou archivaci.

• Brunello di Montalcino „Pelagrilli“ DOCG 2016, Siro Pacenti – James Suckling 96/100

• Brunello di Montalcino DOCG 2016, Baricci – Wine Spectator 97/100

2015 – ***** pohádkový

„Žádný milovník brunella by ročník 2015 neměl minout,“ uvedl ve svém komentáři k tomuto ročníku známý kritik James Suckling. Podmínky pro dozrávání hroznů byly v 2015 prakticky ideální. V zimě a na jaře bylo dostatek srážek a vláhy, v létě pak intenzivní sluneční záření a teplo. Vína vykazují působivou preciznost kombinací šťavnatého zralého ovoce, noblesních taninů a příjemné svěžesti. Jsou bohatá a komplexní v chuti. Oproti ročníku 2016 možná přece jen trochu více přímočará, svalnatá a robustní. Velmi dobrý potenciál pro archivaci.

• Brunello di Montalcino DOCG 2015, Fattoria dei Barbi – Wine Spectator 92/100

2014 – *** deštivý

Oproti předchozím dvěma ročníkům byl rok 2014 o mnoho komplikovanější a v tomto případě platí dvojnásob, že je mezi víny potřeba vybírat. Zásadním problémem roku 2014 byly intenzivní deště v období sklizně, takže bylo důležité, jak jednotliví vinaři zvládli práci ve vinici a jak redukovali výslednou sklizeň. Třeba slavné vinařství Biondi Santi se rozhodlo, že brunello ročníku 2014 nenalahvuje vůbec. Pro vína Brunello di Montalcino platí, že jsou o něco méně rafinovaná a strukturovaná než vína 2015 a 2016, na druhou stranu skvěle se hodí pro vypití v mladším věku.

• Brunello di Montalcino DOCG 2014, Baricci – Wine Enthusiast 95/100

• Brunello di Montalcino "Pelagrilli" DOCG 2014, Siro Pacenti – Falstaff 93/100