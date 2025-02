Pro mnoho milovníků vín je šampaňské víc než oblíbený nápoj, je to doslova harmonie v ústech tvořená jedinečnou a nenapodobitelnou vůní a chutí. Sklenička Champagne se zároveň stala v průběhu staletí neodmyslitelnou součástí oslav a výjimečných okamžiků. Krása těchto vín se ukrývá v každém detailu a nevhodné servírování tak může zkazit celý zážitek.

Správná teplota nebo vhodná sklenice, to vše hraje důležitou roli při podávání šampaňského. V dnešním článku se podíváme na to, jak si šampaňské užít naplno a jak s ním naložit, pokud se rozhodnete lahev archivovat pro mimořádný okamžik.

Kultura pití vína se v posledních dekádách výrazně proměnila. Změnil se přístup ke správné manipulaci a podávání luxusních vín, mezi která patří samozřejmě i ta z Champagne. Ta se v minulosti často servírovala příliš podchlazená nebo v širokých otevřených skleničkách. Díky someliérům a znalcům vín se však z nich stal nejen sofistikovaný nápoj, ale i součást moderního životního stylu.

Optimální teplota

V případě šumivých vín, a tedy i šampaňského, platí, že by měla být podávána dobře vychlazená. Chybou ovšem je, pokud víno podáváte příliš podchlazené nebo příliš teplé. Teplotu servírování je dobré přizpůsobit charakteru a komplexnosti vína. Jednodušší neročníkové Champagne by mělo putovat do skleničky při teplotě zhruba 4 až 6 stupňů Celsia, oproti tomu ročníkové nebo starší víno můžete podávat při teplotě 10 až 12 stupňů Celsia. Roli hraje také úroveň zbytkového cukru ve víně. Pokud plánujete pít Champagne s vyšším zbytkovým cukrem, určitě se nebojte víno více podchladit. Nejrychlejším způsobem, jak správně vychladit lahev šampaňského, je vložit ji do kyblíku s ledem a vodou.

Tvar a velikost sklenice mohou výrazně ovlivnit to, jak víno voní a chutná. Platí to samozřejmě také pro delikátní šumivá vína z Champagne. Dlouho byly pro šampaňská vína používány úzké sklenice, takzvané flétny, na které již ovšem při profesionálním servisu příliš nenarazíte. Jejich štíhlý tvar totiž neumožňuje vínu v plném rozsahu ukázat a rozvinout zajímavý aromatický profil. Dnes tak v restauracích nebo vinných barech nejčastěji dostanete šampaňské v širší sklenici na bílé víno, tulipánového tvaru. Pokud máte doma více druhů sklenic na bílé víno, vyzkoušejte si ochutnat stejné šumivé víno z několika z nich a porovnejte si intenzitu vůní vína, kterou můžete cítit. To, jak víno chutná v ústech, zda je příjemně ovocné, působí vyváženě a zda příjemně odeznívá. Jednoduše tak vyberete to pravé sklo pro šumivé víno.

Dekantace šampaňského

Hodí se některá šampaňská vína na přelití do karafy či dekantéru? V této oblasti se názory některých odborníků liší. Dekantování šampaňských vín ale nedoporučuje například znalec těchto vín Peter Liem, autor knihy Champagne. Podle něj stačí některá starší vína otevřít s dostatečným předstihem a nechat je v lahvi takzvaně nadechnout. Dekantace může být pro Champagne příliš velkým šokem a v tomto případě platí, že méně je většinou více.

S čím párovat Champagne

Šumivá vína Champagne jsou velmi často podávána jako aperitiv nebo jako víno vhodné k předkrmům. Díky typické svěžesti, výraznější kyselině, minerální slanosti a bohatému perlení jsou skvělým společníkem pro různé pokrmy.

Asi nejklasičtější kombinací je párování šampaňského s mořskými plody a ústřicemi. Slanost a jemná chuť mořských plodů krásně ladí s minerálním charakterem a svěžestí Champagne.

Dalšími oblíbenými variantami, jak si vychutnat šampaňské v kombinaci s jídlem, jsou měkké sýry nebo pokrmy s drůbežím masem. Komplexní a v chuti plná šampaňská vína se pak hodí i k hovězímu masu nebo jehněčímu.

Zajímavým způsobem k variabilitě párování šampaňského přistupuje slavné vinařství Krug. To každý rok vyhlašuje netradiční surovinu pro vinné párování s jejich víny. V uplynulých letech to byl například citron, rýže nebo cibule. Ve spolupráci se šéfkuchaři z celého světa pak vinařství připraví kuchařku receptů založených na uvedené surovině, určených pro delikátní párování s šumivými víny Krug.

To ostatně odpovídá současným trendům v párování. Mladší generace se nebojí experimentovat – víno už není jen pro slavnostní příležitosti, ale stále více se pije neformálně, ve vinných barech, při street food festivalech nebo v kombinaci s netradičním jídlem.

Jak víno správně archivovat

Kvalitní šampaňské je víno, které se hodí do archivu. Může velmi dobře zrát i desítky let od nalahvování. Podobně jako jiná vína i šumivé Champagne by mělo být ideálně skladováno v chladném a tmavém prostoru s dobrou vlhkostí. Ideální teplota pro uložení vín je 10 až 13 stupňů Celsia. Pro dlouhodobé uchování vína nejsou vhodné například domácí vinotéky nebo lednice, ve kterých není zajištěna potřebná vlhkost a postupné vysušení korkového uzávěru může u vína způsobit pozvolnou oxidaci.

V případě, že zvažujete archivovat šumivé víno na delší dobu, doporučujeme zvážit nákup větších formátů lahví, minimálně formátu Magnum (1,5 litru) nebo Jeroboam (3 litry). Díky většímu objemu oproti korkovému uzávěru víno ve velkoformátové lahvi zraje relativně pomaleji než v případě klasické lahve o objemu 0,75 litru.

Největší potenciál k archivaci mají většinou speciální ročníková vína, která reprezentují některý z mimořádných roků z pohledu vinařství, nebo takzvané prestižní cuvée. Tato vína jsou tím nejkomplexnějším a nejlepším v portfoliu vinařství.

Pokud jste víno otevřeli a z jakéhokoliv důvodu ho nezvládáte vypít ten samý den, můžete ho krátkodobě uzavřít prostřednictvím speciálních uzávěrů (stopperů) na šumivá vína. Stopper zachová svěžest a intenzivní perlení šampaňského až po dobu několika dní.