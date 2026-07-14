Hledáte zajímavou alternativu ke slavnému šumivému šampaňskému? Volbou číslo jedna by v takové chvíli měl být Crémant. I v tomto případě jde totiž o francouzské šumivé víno vyráběné tradiční metodou druhotného kvašení v lahvi, tedy stejným postupem jako slavné Champagne.
Vína se naopak liší svým původem, Crémant pochází z jiných francouzských vinařských regionů. Mezi hlavní patří Alsasko, Burgundsko, Bordeaux nebo údolí Loiry. Crémant je mezi milovníky vín oblíbený, často totiž nabízí skvělý poměr ceny a kvality.
Název Crémant je odvozen od z francouzského slova „crème“, což je odkaz na jemnou, sametovou pěnu, která je pro toto šumivé víno typická. Tento termín se začal používat v průběhu 19. století, kdy výrobci šumivých vín mimo oblast Champagne hledali vlastní označení pro vína vyráběná stejnou tradiční metodou.
Původně se pod názvem Crémant prodávala šumivá vína s nižším tlakem než Champagne, díky čemuž působila jemněji a krémověji na patře. Postupem času se však význam tohoto pojmu proměnil a dnes je Crémant chápán jako označení pro vysoce kvalitní francouzská šumivá vína vyráběná tradiční metodou.
Crémant je často vnímán jako levnější náhrada Champagne, což je však neférové zjednodušení jejich současné pozice ve světě vína. Zatímco některé Crémanty se stylem šampaňskému velmi blíží, jiné se od něj výrazně liší a nabízejí zcela odlišný chuťový zážitek. Jde každopádně o mimořádně pestrou kategorii šumivých vín, která dává prostor vinařům projevit osobní styl, prezentovat charakter místního terroir a kombinovat pestrou paletu odrůd.
Není Crémant jako Crémant
Označení Crémant je chráněné a může být použito pouze pro vína splňující přísná pravidla apelací AOC. Hrozny musí být sklizeny ručně, lisovány šetrně a pro víno platí povinnost zrát v láhvi minimálně devět měsíců na kalech.
Crémant může být bílé nebo růžové šumivé víno. Mohou ho produkovat vinaři napříč osmi vinařskými regiony Francie: Alsasko, Bordeaux, Burgundsko, Die (Rhôna), Jura, Limoux, Loira a Savojsko. Popularita těchto vín je obrovská a přesahuje Francii, každoročně tak jde do prodeje od 800 výrobců zhruba 100 milionů lahví těchto šumivých vín.
Styl vín kromě regionu původu významně ovlivňuje filozofie vinaře, ale také použité odrůdy. Zatímco Champagne stojí především na Pinotu Noir, Meunieru a Chardonnay, jednotlivé oblasti pro Crémant využívají širší paletu místních odrůd, které dávají vínům regionální charakter.
Co do množství lahví je nejvýznamnější apelací Crémant d’Alsace. Zhruba každá pátá láhev vína je v tomto regionu natlakovaná bublinkami. Vinaři v Alsasku kromě klasických odrůd Chardonnay nebo Pinot Noir používají pro svá šumivá vína další typické místní odrůdy jako Pinot Blanc, Pinot Gris nebo Riesling. Styl alsaských Crémantů je velmi pestrý podle zvolené odrůdové kombinace a tato vína jsou typicky příjemně ovocně svěží a energická.
Crémant de Bourgogne je zase velmi blízkou alternativou k vínům Champagne, protože je založen na odrůdách Chardonnay a Pinot Noir. U šumivých vín z Burgundska čekejte výraznou krémovost a plnost chuti, doplněnou o typickou mineralitu. Crémant de Loire je zase typicky založen především na odrůdě Chenin Blanc. Tato odrůda s přirozeně vysokou kyselinou a dobrým potenciálem zrání dodává vínům svěží tóny zeleného jablka a výraznou strukturu. S postupem času se u těchto vín často rozvíjejí také jemné tóny medu.
Další oblíbená vína jsou Crémant de Bordeaux, typicky kombinující odrůdy Sémillon a Sauvignon Blanc, které vínu dodávají jemnost a příjemné ovocné tóny. Jinými oblíbenými alternativami jsou vína Crémant du Jura nebo Crémant de Limoux.
Každá z uvedených apelací má svá specifická pravidla pro výrobu šumivých vín, všechny ale garantují podobné kvalitativní parametry vín, jako je ruční sběr hroznů, redukce výnosů nebo minimální doba stárnutí vín v láhvi.
Pravidla pro výrobu šumivých Crémantů
• hrozny musí být sklízeny ručně
• víno se vyrábí z moštu získaného lisováním celých nebo odstopkovaných hroznů, přičemž množství získaného moštu nesmí překročit 100 litrů ze 150 kilogramů hroznů
• maximální obsah oxidu siřičitého nesmí přesáhnout 150 mg/l
• obsah zbytkového cukru je nižší než 50 g/l
• označení Crémant musí být uvedeno na etiketě spolu s názvem zeměpisné jednotky, která tvoří základ vymezené oblasti produkce v rámci chráněného označení původu
Jak si vychutnat Crémant
Crémant je typicky suché šumivé víno (Brut), s příjemně jemným perlením, svěží kyselinou a čistým aromatickým projevem. Ve vůni a chuti se objevují tóny citrusů, jablek, hrušek, bílých květů, u vyzrálejších vín také brioška, mandle nebo toast. Růžové Crémanty nabízejí tóny jahod, malin a červeného ovoce. Crémant může být v některých případech i víno kategorie Dry nebo Demi-Sec, tedy s vyšším zbytkovým cukrem.
Stejně jako šumivé šampaňské, i Crémant se podává v užších sklenicích. Nedoporučují se však příliš úzké, ve kterých se nerozvine aroma těchto často velmi zajímavých a komplexních vín. Víno by mělo být při podávání dobře vychlazeno, tedy na 6–8 stupňů Celsia.
Suchý Crémant skvěle poslouží jako aperitiv nebo doprovod k lehkým předkrmům a salátům. Oblíbenou kombinací je párování s mořskými plody, ústřicemi nebo pokrmy z ryb.
Proč jsou tato vína tak oblíbená? Otevřít a vychutnat si Crémant znamená sáhnout po kvalitním víně vyráběném tradiční metodou, stejným postupem jako u Champagne. Díky tomuto procesu získává víno výraznou komplexitu a jemné, dlouhotrvající perlení. Na rozdíl od slavnějších šumivých vín z oblasti Champagne však Crémant nabízí vynikající poměr kvality a ceny, a představuje tak dostupnou volbu bez kompromisů v eleganci.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články.
- Veškerý obsah HN.cz
- Mobilní aplikace
- Bez reklam
- Odemykejte obsah pro přátele
- Články v audioverzi + playlist
- Možnost kdykoliv zrušit