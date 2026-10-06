Milovníci vína by si měli do diářů uložit datum 22. října. V Praze se totiž chystá další ročník oblíbené Galadegustace společnosti VinoDoc. Během uplynulých let se tato akce stala vyhledávanou příležitostí pro setkání znalců vína se zástupci špičkových vinařství nejen z Itálie. Letos budou silně zastoupena vína z Piemontu, ale i dalších severoitalských regionů jako Jižní Tyrolsko, Trentino nebo Lombardie. Firma představí některé novinky v sortimentu, ale i stálice z regionů Rioja, Burgundsko nebo Mosela. V ceně vstupenky je neomezená ochutnávka prezentovaných vín.
Galadegustace je vyvrcholením degustačního kalendáře VinoDoc a je jedinečnou příležitostí osobně poznat zástupce vinařství, které v Česku tato společnost zastupuje. Jde o volnou ochutnávku, kde si pořadí a druhy vín volíte sami a jako bonus máte možnost popovídat si nebo se doptat takzvaně přímo u zdroje.
U jednotlivých stolů se můžete zastavit a od stejného producenta porovnat vína různých odrůd nebo vinic a především se ptát, jaký byl ten či onen ročník. Nebo: Co dělá danou vinici výjimečnou? Které víno by doporučil samotný vinař, jaké zvolit gastronomické párování? O jednotlivých vínech se můžete dozvědět mnoho zajímavých detailů, včetně informací o jejich výrobě.
Na jednom místě se navíc potkají producenti z různých vinařských světů. Více než 100 pečlivě vybraných vín nabídne cestu napříč Itálií a dalšími významnými evropskými regiony – od Piemontu a Jižního Tyrolska přes Moselu a Burgundsko až po Rioju. Chybět nebudou ani zajímavá vína z moravských vinic. Díky neomezené degustaci si můžete vytvořit vlastní degustační trasu a věnovat více času vínům, která vás skutečně zaujmou.
Luxusní Barola z Piemontu
Milovníci velkých italských vín si na Galadegustaci 2026 přijdou na své především mezi víny z Piemontu. Massolino, historické rodinné vinařství ze Serralunga d’Alba založené v roce 1896, představí Barbaresco a Barolo z několika významných poloh. Vedle něj dorazí zástupce vinařství Fratelli Alessandria z Verduna, jeden z tradičních producentů severní části apelace Barolo, jehož vína dobře ukazují osobitost této oblasti.
Třetím zástupcem slavného Piemontu bude dlouholetý dodavatel VinoDoc, vinařství Alario Claudio z Diano d’Alba. Ochutnáme vína tradičních piemontských odrůd Dolcetto, Barbera a Nebbiolo. Chybět nebudou opět ani vína Barolo. Trojice producentů tak umožní během jediného odpoledne porovnat různé podoby piemontských vín i charakter jednotlivých terroirů.
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Od bublinek z Trentina po moselské ryzlinky
Milovníci bublinek by na galadegustaci neměli minout vína Abate Nero z Trentina, Trentinská šumivá vína představují jednu z nejzajímavějších alternativ k Champagne v Itálii a Abate Nero patří k producentům, kteří dlouhodobě staví na kvalitě a delším zrání svých vín.
Zcela jinou podobu italského vinařství ukáže Manincor z Jižního Tyrolska. Vinařství patří k průkopníkům biodynamického hospodaření v regionu. Hrozny pocházejí z pečlivě obhospodařovaných vinic v okolí jezera Kaltern a dalších prestižních poloh Jižního Tyrolska, kde se snoubí alpské klima se středomořskými vlivy. Ve vinařství se pěstují tradiční odrůdy typické pro Jižní Tyrolsko, jako jsou Pinot Bianco, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Lagrein či Merlot.
Pozornost si zaslouží také Dirupi z Valtelliny. Jeho vinice leží na dramatických svazích lombardských Alp, kde se Nebbiolo označuje jako Chiavennasca. Vína z této oblasti mají vlastní výrazný charakter a pro milovníky Barola či Barbaresca představují zajímavou možnost poznat jinou tvář této odrůdy.
Galadegustace ovšem nebude jen o italských vínech. Z německé Mosely přijede zástupce vinařství Melsheimer, jehož ryzlinky ukazují potenciál strmých břidlicových vinic a chladnějšího klimatu. Burgundsko zastoupí vinařství Domaine Deliance svými elegantními Pinoty noir. Španělsko zase Bodegas Roda, jedno z respektovaných jmen současné Rioji.
Vinařství se proslavilo důrazem na precizní práci ve vinici, práci s jednotlivými odrůdami a elegantní styl vín, který se odlišuje od představy těžkých, výrazně dřevitých vín Rioji. Vedle zahraničních producentů se představí také dvě skvělá moravská vinařství Thaya a Sonberk.
Nejen víno, ale i olivový olej
A protože Itálie není jen o víně, dostane prostor také další důležitá součást její gastronomické kultury. Návštěvníci budou moci ochutnat také extra panenské olivové oleje, které představí italský expert Riccardo Scarpellini. I zde půjde o možnost porovnávat původ, styl a kvalitu přímo s člověkem, který se tomuto italskému „tekutému zlatu“ dlouhodobě věnuje.
Galadegustace VinoDoc a eVíno se uskuteční 22. října od 13 do 19 hodin na adrese Na Pankráci 125 v Praze 4. Vstupné zahrnuje neomezenou degustaci všech prezentovaných vín. Vstupenky na Galadegustaci můžete zakoupit v předprodeji za 999 Kč.
V den konání akce bude cena vstupenky na místě 1399 Kč.
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